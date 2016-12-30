الاقتصاد في أسبوع.. الدولار يسجل 18جنيهًا.. والحكومة توافق على قانون الاستثمار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار يسجل 18 جنيهًا في البنوك الرسمية، والذهب يرتفع ويسجل 625 جنيهًا عيار 21، والحكومة توافق على قانون الاستثمار الجديد، والبترول توقع 3 اتفاقيات جديدة باستثمارات 220 مليون دولار، وطارق عامر مستمر في منصبه، ويؤكد أن هناك تنسيقًا مع الحكومة في السياسات النقدية والاقتصادية، والبنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وعدد السياح ينخفض في 2016 بسبب غياب الروس وقلة الإنجليز، والتعبئة والإحصاء يعلن: 9.9 % معدل البطالة بين الشباب في المناطق العشوائية خلال 2016.

الدولار يسجل 18جنيهًا في البنوك الرسمية

شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحرير سعر الصرف، وسجل سعر الدولار في البنوك الأهلي ومصر والقاهرة للشراء 18 جنيهًا، والبيع 18.1 جنيه.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 21.97 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع، وبلغ الفرنك السويسري نحو 17.49 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو الأوروبي نحو 18.73 للشراء، و 18.96 للبيع، حسبما جاء في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 625 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 نحو 625 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 536 جنيهًا، وسجل عيار 14 متوسطًا سعريًّا 417 جنيهًا، بينما سجل عيار 12 سعر 357 جنيهًا، وعيار 22 سجل 655 جنيهًا، و عيار 24 نحو 714 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5000 جنيه.

الحكومة توافق على قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس الوزراء بالإجماع، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الدولة خلال الأيام القادمة، وكانت وزارة الاستثمار قد أعدت مشروع قانون الاستثمار الجديد من أجل وضع تسهيلات للمستثمرين؛ لجذب الاستثمار الأجنبي إلي مصر في المرحلة القادمة.

3 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 220 مليون دولار

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مع شركات أيوك الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وتوتال الفرنسية؛ للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول وإنتاجهما في مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط، وذلك بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالي 220 مليون دولار، ومنح توقيع 9 ملايين دولار، وحفر 6 آبار جديدة.

طارق عامر مستمر في منصبه

ترددت بعض الأنباء عن استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، من منصبه، الأمر الذي نفاه البنك المركزي، مؤكدًا استمرار المحافظ في عمله.

وأكد عامر أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البنك المركزي والحكومة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تبني برنامج إصلاح متكامل وشامل.

“المركزي” يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند مستوى 14.75 % و15.75 % على التوالي، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.

وأكد البنك أنه قرر الإبقاء على سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي عند مستوى 15.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%.

انخفاض عدد السياح في 2016

شهدت السياحة في 2016 انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي عدد السياح الذي بلغ منذ بداية العام الحالي 2016 وحتى أكتوبر الماضي 4 ملايين سائح، منهم 1.5 مليون سائح عربي، بنسبة 39.6% من إجمالي الوافدين، وكان في عام 2015 نحو 9 ملايين و300 ألف سائح، بإيرادات قدرها 6 مليار و100 مليون دولار، وخسرت مصر نحو 3.5 مليون سائح على أدنى التقديرات، نتيجة غياب الروس، وقلة أعداد الإنجليز.

“التعبئة والإحصاء”: 9.9 % معدل البطالة بين الشباب في العشوائيات

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي عن بلوغ معدل البطالة بين الشباب في المناطق العشوائية 9.9 % في عام 2016، وعقد مقارنة بينه وبين معدل المناطق الرسمية عام 2014، والتي بلغت 12.2 %.

وأوضح الجندي أن المسح كشف عن مشاركة الشباب في قوة العمل بين غير الملتحقين بالتعليم في المناطق العشوائية بلغت 58.7 % عام 2016، وأن مشاركتهم في المناطق الحضرية الرسمية 60.1 %.