من يحسم قمة الغموض بين الأهلي والزمالك؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي في السابعة مساء صوب التجمع الخامس، وبالتحديد نحو ملعب «بتروسبورت»؛ لمتابعة الكلاسيكو المصري بين الزمالك صاحب الضيافة والأهلي، في ختام منافسات الدور الأول بالدوري الممتاز لكرة القدم.

يحتل صاحب الرداء الأبيض المرتبة الثالثة برصيد 34 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، بينما يحتل المارد الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

حكام المباراة

وقع اختيار لجنة الحكام على الحكم المجري فيكتور كاساي، الذي سبق له إدارة موقعة «برج العرب» بالدور الأول في الموسم المنصرم، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، ويعاونه مواطنه جابور إيروس مساعدًا أول، وجورجى رينج مساعدًا ثانيًا، وآدم فاركس حكمًا رابعًا.

وسبق للحكم المجري إدارة مباراتين في الدوري الممتاز المصري، الأولى كانت بين الإسماعيلي والمصرية للاتصالات في الدور الثاني من موسم 2008-2009، وانتهت بفوز برازيل مصر بهدف دون مقابل، والثانية كانت بين الاتحاد السكندري وسموحة، وانتهت بفوز سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسبق لفيكتور كاساي إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2011، التي جمعت بين الكبيرين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد فيكتور كاساي ثالث حكم مجري يدير الديربي المصري، حيث أدار مواطنه لابوش نيمات القمة في فبراير 1989، وساندرو أندو نهائي كأس مصر في الموسم الماضي.

الزمالك

خاض الزمالك قبل موقعة القمة 14 مواجهة، حقق الانتصار في 10 مواجهات، وسقط في فخ التعادل في 4 مواجهات، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن. وصل الزمالك لشباك المنافسين في 19 مناسبة بواقع 1.35 في المائة هدفًا في المباراة الواحدة، واهتزت شباكه في مناسبتين.

هداف الزمالك خلال الموسم الجاري باسم مرسي، برصيد 4 أهداف، يليه محمود عبد الرازق «شيكابالا» برصيد 3 أهداف.

وتأمل القلعة البيضاء في استغلال عامل الملعب لإلحاق أولى الهزائم بغريمه التقليدي وتقليص فارق النقاط الثماني قبل نهاية منافسات الدور الأول.

محمد حلمي، المدير الفني للزمالك، استدعى للموقعة المرتقبة كلًّا من: أحمد الشناوي وعمر صلاح في حراسة المرمى، محمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي وأحمد دويدار وشوقي السعيد وحسني فتحي في الدفاع، طارق حامد ومحمود دونجا ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح وريكو ومحمد إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وستانلي أوهاويتشي وأيمن حفني في الوسط، أحمد جعفر وباسم مرسي في الهجوم.

وشهدت القائمة غياب محمد مجدي؛ لعدم الجاهزية الطبية ومحمد مسعد وعلي فتحي ومصطفى فتحي وإيمانويل مايوكا للإصابة، ورمزي خالد وإسلام جمال ومحمود عبد الرحيم جنش لأسباب فنية وأحمد توفيق للتجنيد، بالإضافة إلى أسامة إبراهيم للإيقاف.

الأهلي

القلعة الحمراء خاضت قبل موقعة القمة 16 لقاء، حققت الانتصار في 13 منها، وتعادلت في 3، ولم تهزم حتى الآن. ووصل الأهلي إلى شباك المنافسين في 28 مناسبة بمعدل 1.75 في المائة هدفًا في المباراة الواحدة، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

هداف النادي الأهلي حتى الآن هو عبد الله السعيد، برصيد 6 أهداف، يليه مؤمن زكريا ووليد سليمان بنفس عدد الأهداف.

يسعى الأهلي، بقيادة مدربه حسام البدري، إلى مواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الموسم الجاري، وجعلته يتربع على قمة جدول الترتيب، بتحقيق الفوز على الأبيض وتوسيع الفارق معه إلى 11 نقطة.

البدري استدعى لموقعة الديربي كلًّا من: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومسعد عوض وأحمد عادل في حراسة المرمى، صبري رحيل وسعد سمير وعلي معلول ومحمد نجيب وأحمد فتحي ومحمد هاني وحسين السيد في الدفاع، حسام غالي وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وحسام عاشور وأكرم توفيق ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد حمدي زكي وميدو جابر وكريم نيدفيد وجونيور أجاي في الوسط، وعمرو وجمال وعماد متعب ومروان محسن في الهجوم.

واستبعد حسام البدري الثلاثي باسم علي وأحمد حجازي ورامي ربيعة بسبب الإصابة .