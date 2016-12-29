“مستحملين” 6 شهور.. لكن ماذا بعد “الاستحمال”؟

ليلة بردها قارس منعتني من الاستمتاع المباشر بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تدشين مشروعات جديدة في الإسماعيلية، ولكني بحمد الله استطعت أن ألحق به على عجلٍ في بورسعيد.

وقد عودنا الرئيس السيسي ـ إلا لماماً ـ أن يكون حديثه إلينا مباشراً وعبر جمل أو فقرات قصيرة يكتب عناوينها بنفسه في وريقات صغيرة يحتفظ بها دائماً قريبة إلى صدره.

وهو نوع جديد من “الخطاب الرئاسي” ابتدعه الرئيس السيسي، لا أقول “تجديد” في الخطاب الرئاسي، رغم أنه أولى بالتجديد من “الخطاب الديني”، وفي حاجة ماسة إلى التغيير، أقول إن الرئيس يقدم “نوعاً جديداً” من الخطاب الرئاسي الموجه إلى الشعب، وربما يكون هذا هو موضوع مقال آخر فيما بعد إن أراد الله

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المهم أني قمت مسرعاً إلى التليفزيون وقد فاتتني “كلمات” الرئيس “المتقاطعة” في الإسماعيلية، عقب افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي، وعلمت أنه قال شيئاً عن ضرورة أن يتحمل المصريون ال 6 شهور القادمة فقط، وبعدها ستكون الأوضاع في أفضل حال، وأن كل حاجة ها تبقى حلوه..

ولأني لا أفوِّت كلمة للرئيس بدون أن أطلع عليها بنفسي، خاصة لو كانت تحمل مثل هذا “الوعد الرئاسي” بأن الأزمة ستنفرج، وأن الأوضاع ستتحسن، وأن الأمور في طريقها إلى الأفضل، ومن ثمَّ اتجهت مباشرة إلى العم “جوجل” أسأله أن يتحفني بما قاله الرئيس، وفضَّلت أن يكون مصحوباً بفيديو، فأن تسمع الرئيس خيرٌ من أن تقرأ كلامه، لأنك لن تفهم من الكلام المكتوب ما يمكنك أن تفهمه لو أنك سمعته بنفسك وشاهدته بأم عينك.

كتبت في العم “جوجل” كلمات مفتاحية: (السيسي، 6 شهور)، خرجت لي أكثر من نتيجة للبحث، فتحت ما نشرته “المصري اليوم” قناعةً مني أنها و”الشروق” أكثر انضباطاً في الصياغة خاصة فيما يتعلق بكلام الرئيس، فوجدتها تعنون المنشور بالعنوان التالي: السيسي: «6 شهور والأمور هتبقى أفضل»، وقالت في متن الخبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بمزيد من الجهد لضبط الأسعار، كما شدد على ضرورة «الوقوف بجانب مصر 6 شهور فقط، والأمور هتبقى أفضل من دلوقتي بكتير».

هذا الاختصار الذي بدا لي مخلاً، لم يشف غليلي، فلجأت مضطراً إلى “اليوم السابع” استطلع ما جاء فيها حول كلام الرئيس فوجدتها عنونت خبرها كالتالي: بالفيديو.. السيسي لـ”المستثمرين”: “اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس، والأمور هتبقى أفضل”، ثم قالت في متن الخبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال: إننا نسير بشكل جيد وجادين في التحرك للأمام، موجها كلامه إلى المصريين، قائلا: “احنا ماشيين بشكل جيد وجادين في تحركنا وبننجح وهننجح”، مطالبا الحكومة بمزيد من الجهد لضبط الأسعار في السوق.

ثم قالت إن الرئيس السيسي وجه خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية حديثه إلى رجال الأعمال والمستثمرين، قائلا: “اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل من كده بكثير”.

يعني “المصري اليوم” لم تقل لنا إلى من وجَّه الرئيس كلامه ، ثم جاءت “اليوم السابع” لتقول إن الرئيس وجَّه الكلام إلى المستثمرين، وكان لابد أن ألجأ على حكم بينهما فذهبت إلى موقع “مصراوي” فكانت المفاجأة في عنوانه : “السيسي للمواطنين ورجال الأعمال: ”اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس”، وقال الموقع إن “عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طالب رجال الأعمال والمواطنين بالوقوف بجانب الدولة ستة أشهر فقط، منوهًا بأن الأوضاع ستتحسن بعد مرور هذه المدة، وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية، “بقول للمصريين ورجال الأعمال اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس”.، كما طالب الرئيس الحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

موقع جريدة” الوطن” ريح نفسه وجعلها على العموم: السيسي لـ”المصريين”: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس”، وقالت الجريدة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب المستثمرين والحكومة والشعب، قائلاً : “أرجو من الحكومة أن تبذل المزيد من الجهد لضبط الأسعار، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير”.!

خلاصة القول أننا جميعاً مطالبين بالصبر والتحمل، لمدة ستة شهور فقط لا غير، وبعدها ستتحسن الأمور، ولكن الرئيس لم يتطرق إلى ما سوف يحدث بعد مرور الشهور الستة، ليبقى السؤال: وماذا بعد؟

هل ستنحسر موجة الغلاء المبالغ فيه وتعود الأسعار سيرتها الأولى وتصبح السلع الغذائية في متناول جنيهات الفقراء القليلة؟

ما الجديد الذي سيطرأ على الأوضاع الاقتصادية الحالية؟

الشعب الذي جرَّب من قبل نوعية الإصلاح الذي تقوم به هذه النوعية من الحكومات لا يعني غير رفع الدعم عن السلع الرئيسية يتلوه مباشرة رفع الأسعار وزيادة في الضرائب والرسوم، ولقد سمع الشعب من قبل وعوداً كثيرة بأن الأحوال ستتغير إلى الأفضل، وأن الأسعار لن تزيد أبداً، وأن الدعم لن يمس نهائياً، ثم يُفاجأ كل مرة بأن الأحوال ساءت، وأن الأسعار صارت ناراً تأكل قلوب الفقراء قبل جيوبهم، وأن الدعم تبخر ولم يعد يصل إلا لغير مستحقيه.!

المسألة ليست ستة أشهر أو أكثر، والسؤال هو :

وماذا بعد مرور هذه المدة؟

هل يملك أحد في الحكم إجابة واضحة محددة عن مثل هذا السؤال البسيط والمشروع؟.

نصبر ونتحمل ويمكننا أن نتحمل أكثر وأكثر ولكن من أجل تحقيق أشياء محددة وبتوقيتات معروفة.

يمكننا أن ندعو جموع الشعب المصري إلى النزول مرة أخرى إلى الميادين في مليونية عنوانها الوحيد هو “مستحملين”..

لكن وماذا بعد الاستحمال الطويل؟

هل من إجابة غير هذا الكلام العام من قبيل أن الأوضاع سوف تتحسن..

نريد أن نعرف ما الذي سوف يتحسن بالضبط؟

نريد أن نعرف ما الذي سوف يتغير في الأوضاع الحالية؟

مثلاً :هل سترتفع قيمة الجنيه؟

هل ستزيد صادراتنا وتقل وارداتنا؟

هل سيزيد انتاجنا ويقل استهلاكنا؟

هل ستقل نسبة البطالة؟

هل ستتوفر السلع الغذائية بأسعارها المعقولة والمقبولة التي يقدر عليها فقراء الشعب الذي تحملوا طويلاً؟

هل ستتغير سياستنا الزراعية ونستبدلها بسياسة تُحقق الاكتفاء الذاتي من غذائنا؟

بعد المشروع العملاق للاستزراع السمكي هل ستقل أسعار السمك وتتحسن نوعياته؟

هل ستتحسن أوضاع السياحة؟

هل ستتحسن أوضاع الصناعة؟

هل من إجابة على سؤال واحد من هذه الأسئلة؟

المصري طول عمره مستحمل، وشعارة دائماً :”سأتحمل حتى يعجز الاستحمال عن استحمالي، وسأستحمل حتى يأذن الله في أمري، سأستحمل حتى يعلم الاستحمال أني مستحمل على أشياء أمرّ من الاستحمال نفسه “، وهو شعار مأخوذ من مقولة نسبت مرة إلى الامام علي ومرة أخرى نسبت إلى الامام الشافعي، ونحن نميل إلى أنها من أقوال الشافعي حين ورد إلى مصر وعاش فيها وعدَّل في فقهه للأمور، وتعلم من الشعب المصري فضيلة “الاستحمال” منذ ما يزيد على 1200 سنة .!!

أخشى ما أخشاه أننا بعد مرور الشهور الستة سنكون مطالبين بالمزيد من الاستحمال.!!

وعلى رأي الأستاذ سمسم شهاب:

مستحملين الغلب والويل والشقا

حوالين رقابنا لافه حبل المشنقه

وإن يوم صرخنا وقولنا آه ما ترحمينا

بتلومى فينا امال ها نعمل ايه بقا

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