بعد شهر ونصف.. الحكومة تتجاهل إطلاع البرلمان على قرض «النقد الدولي»

في 11 نوفمبر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على إبرام اتفاق مع مصر، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12مليار دولار على ثلاث سنوات؛ لدعم برنامجها لـ”الإصلاح الاقتصادي”، بحيث تحصل على مبلغ فوري قدره نحو 2.75 مليار دولار، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهنًا بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء.

إلا أن عددًا من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكدوا أن اللجنة لم تطلع بعد على بنود الاتفاقية، رغم طلبها مرات عديدة من الوزراء المعنيين الحضور لاستفسارهم حولها، منوهين بأن من تلك الاستفسارات أسئلة حول آلية الاستفادة من القرض، والأنشطة التي سيوجه فيها.

وقالت النائبة سارة عثمان جاد المولى، عضو اللجنة، في بيان، إن القرض سيمثل عبئًا كبيرًا على الأجيال المقبلة، مبينة أنه ورغم المحاولات العديدة للتواصل مع الحكومة، لم تتلقَّ اللجنة ردودًا حتى الآن، رغم أنه من المفترض أن ترجع الحكومة إلى البرلمان قبل اتخاذ القرارات.

وفيما رفضت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة، التعليق حول طلب اللجنة معلومات حول القرض، أو القروض التي أبرمتها الحكومة مع منطمات التمويل الدولية الأخرى.

وقالت النائبة، في تصريح لـ”البديل”، “لا أعلم ما مدى صحة هذا الكلام، ربما تقدم نواب بطلبات في هذا الشأن في غير حضوري، وكل يُسأل على الكلام الذي يصدر منه”.

من جانبه أكد الخبير القانوني، الدكتور صلاح فوزي، أنه ووفق الدستور لا يمكن للحكومة إبرام اتفاق دولي، ويدخل ضمنه الحصول على قروض، أو أي نوع من أشكال التمويل، دون الرجوع إلى البرلمان؛ للحصول على موافقته، مشددًا على أن عرض اتفاقية صندوق النقد على المجلس إجراء دستوري وقانوني لا بد منه.

وأضاف فوزي أن القانون ينص على الموافقة اللاحقة، بمعنى أنه وبعد إبرام الاتفاق، يتم التصديق عليه من جانب البرلمان، ولذا فمصير تلك الاتفاقية في يده وحده، منوهًا بأن تلك اشتراطات أيضًا مطلوبة من الجانب الآخر (صندوق النقد).

كانت الحكومة قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا من خلال اتفاقات ثنائية مع ممولين آخرين قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

ويذكر أن الموافقة جاءت بالتزامن مع قرر البنك المركزي تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، وفي اليوم نفسه اتخذت الحكومة قرارًا برفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.