بالفيديو.. حصاد الجولة الـ18 بالبريميرليج

ضمن فريق تشيلسي إنهاء عام 2016 وهو متربع على قمة جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما حقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي؛ ليحسن من وضعه في الترتيب، وواصل فريق ليفربول ملاحقته للبلوز بانتصار كبير على ستوك سيتي.

تشيلسي يتمسك بصدارته

تمسك فريق تشيلسي بالبقاء على قمة ترتيب البريميرليج قبل نهاية عام 2016، بتحقيقه انتصارًا كبيرًا على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ستامفورد بريدج».

شهدت المباراة تألق المهاجم الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، الذي ارتدى عباءة مواطنه دييجو كوستا، وسجل ثنائية، فيما سجل البلجيكي أدين هازارد هدف فريقه الثالث.

انتصار الفريق اللندني رفع رصيده إلى 46 نقطة، يحتل بها الصدارة بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب الوصافة، وتتبقى جولة واحدة في عمر النصف الأول من الموسم، مما يعني أن البلوز ضمن إنهاء موسمه على قمة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

ستوك رمضان يسقط أمام طوفان ليفربول

مُنِي فريق ستوك سيتي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، بنتيجة كبيرة أمام مضيفه ليفربول، بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أنفليد».

انتصار الريدز جعله يحافظ على فارق الست نقاط بينه وبين تشيلسي المتصدر، بينما توقف رصيد ستوك عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

شهدت المباراة مشاركة الفرعون الشاب في النصف الثاني من المباراة، حيث قرر مارك هيوز الدفع به في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الثاني، بدلًا من جلين ويلان.

مانشستر يروض نمور المحمدي

اكتسح فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، نظيره هال سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كينجستون كوميونيكاشنز» معقل نمور هال.

المان سيتي أضاف لجعبته ثلاث نقاط جديدة؛ ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نمور هال سيتي عند 12 نقطة في المركز الأخير.

شهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني المصري، منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

النني يشاهد انتصار الأرسنال من على مقاعد البدلاء

حقق أرسنال انتصارًا صعبًا على ضيفه وست بورميتش ألبيون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الإمارات». سجل هدف اللقاء الوحيد الفرنسي أوليفيه جيرو.

أرسنال رفع رصيده بهذا الفوز إلى 37 نقطة، يحتل بها المرتبة الرابعة بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المان سيتي صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند 23 نقطة في المركز التاسع.

فضل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، الاحتفاظ بالدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به رغم إجرائه لثلاثة تبديلات.

مانشستر يونايتد يواصل مسلسل الانتصارات

حقق فريق مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، انتصاره الرابع على التوالي، بتغلبه على سندرلاند، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أولد ترافورد».

انتصار الشياطين الحمر جعله يحتل المرتبة السادسة في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام المتقدم عليه مركزًا، بينما توقف رصيد سندرلاند عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وشهدت المباراة تألق المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث سجل هدفًا من ثلاثية فريقه؛ ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 12، يحتل به وصافة الهدافين.

إليكم نتائج الجولة الثامنة عشر

واتفورد 1 : 1 كريستال بالاس

أرسنال 1 : صفر وست بروميتش ألبيون

تشيلسي 3 : صفر بورنموث

مانشستر يونايتد 3 : 1 سندرلاند

ليستر سيتي صفر : 2 إيفرتون

بيرنلي 1 : صفر ميدلزبره

سوانزي سيتي 1 : 4 وست هام يونايتد

هال سيتي صفر : 3 مانشستر سيتي

ليفربول 4 : 1 ستوك سيتي