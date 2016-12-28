العمال في 2016| أوضاع مادية قاسية.. ومحاكمات عسكرية لأول مرة

مرّت الحركة العمالية في مصر بعدة أزمات خلال عام 2016، وشهدت عدة مواقف تؤكد في مجملها اتجاه الدولة نحو مزيد من تكميم أفواه العمال وإهدار حقوقهم.

كان الحدث الأبرز خلال العام الذي أوشك على الانتهاء، إجراء محكمات عسكرية، لأول مرة في تاريخ الحركة العمالية، لـ26 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، في شهر مايو الماضى، لمجرد مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتفعيل إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل بسبب عدم تزويدها بخامات الإنتاج.

ثانى المشاهد كان اعتقال قوات الأمن في سبتمبر الماضي، لعدد من القيادات النقابية بعدد من جراجات هيئة النقل العام، ولم يتمكن زملاؤهم من معرفة أماكن احتجازهم فى بداية الاحتجاز، قبل بدء الإضراب الذي أعلن عن تنظيمه العاملون بهيئة النقل العام، ثم توالت ملاحقة الأمن للعمال باتهامات الانتماء لجماعة محظورة وعمل إضراب لزعزعة الاستقرار وتهديد السلم العام.

شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص, قال فى تصريحات خاصة لـ”البديل”، إن عام 2016 هو الاسوأ في مجال حقوق العمال، والذى شهد منع النقابات المستقلة فى التعبير عن رأيها فى القضايا والمطالب العمالية يوم عيد العمال أمام نقابة الصحفيين فى مايو الماضى، بالإضافة إلى عدم تنفيذ كل الأحكام القضائية التى حصل عليها العمال فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية بالمصانع والشركات، وافتئات رجال الأعمال على سلطات صانعي القرار لخدمة ما يتماشى مع مصالحهم الشخصية على حساب العمال.

وأضاف أن العمال عانوا في 2016 من بسط نفوذ الأمن وسيطرته على الحركة العمالية، وشراسة الملاحقات الأمنية، كما حدث مع عمال الترسانة البحرية ومحاكمتهم عسكريا، أو القبض على عمال هيئة النقل العام لمجرد إعلان عزمهم الإضراب، رغم أنه حق دستورى.

وتابع أن العمال يئنون بسبب انخفاض الأجور في ظل ارتفاع الأسعار الذي حدث نتيجة القرارات الاقتصادية القاسية وتعويم الجنية، ومن ثم التأثير المباشر على حياتهم الاجتماعية والمعيشية.

أما عن مطالب العمال لعام 2017، قال خليفة، إن أبرزها إقرار قانون عمل عادل ينص صراحة على مادة واضحة لضمان حقوق العمال بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى مادة تفرض عقوبات واضحة على أصحاب الأعمال الذين يفصلون العمال دون وجه حق، وأكد أهمية إعادة النظر في الأجور التي لم تعد مواكبة للمتغيرات الاقتصادية الضخمة، حيث الأسعار تضاعفت 3 مرات خلال شهور قليلة .

وقال مصطفى نايض، الحقوقي العمالي، فى تصريحات خاصة لـ”البديل” إن 2016 شهد إهدار الكثير من الحقوق والمكتسبات التى حصل عليها العمال خلال السنوات السابقة من أرباح ومكافآت مستحقة، بالإضافة إلى تراجع صرف العلاوات الاجتماعية التى يتم صرفها مقابل زيادة الأسعار، مشيرا إلى معاناة الكثير من العمال من تجميد ترقياتهم لمستويات أعلى، فضلا عن سوء حالة الحريات النقابية والتدخلات الأمنية لتأجيل الانتخابات.

وأشار نايض، إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعمال، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المهنية، وعدم صرف علاج لهم على نفقة الدولة، مما دفع الكثيرين للجوء إلى لجنة الزكاة التابعة للأزهر الشريف لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن العمال يحتاجون في العام الجديد لعلاقات عمل عادلة تؤدى إلى تحسين مستوى أجورهم، وتقر لهم حقوقهم الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى أهمية إعطاء مزيد من الحريات النقابية ليتمكن العمال من التعبير عن حقوقهم ووجهة نظرهم كما ينص الدستور، مشيرا إلى همية تفعيل المواد الخاصة بالكشف الدوري على العمال لاكتشاف الأمراض المهنية مبكرا، والحفاظ على صحة العمال الذين يمثلون ثروة حقيقية للوطن.

كما طالب بأهمية وجود تمثيل عمالى حقيقي في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث لا تعبر اللجنة الحالية عن مطالب وأوجاع العمال بشكل حقيقي، فضلا عن أهمية إقامة حوار مجتمعي واسع لمناقشة قوانين العمل الموحد والتأمين الصحي والتنظيمات النقابية، لأنها بمثابة تشريعات عمالية شديدة الأهمية تحدد مستقبل العمال بعد ثورتين.