الرياضة في 2016| عام الألعاب الجماعية

حصاد الرياضة المصرية في عام 2016

أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2016، وهو العام الذي شهد نجاحًا على صعيد الألعاب الجماعية، وعادت فيه الساحرة المستديرة للمشهد من خلال المنتخب الوطني. إنجازات متعددة حققتها الرياضة المصرية خلال العام الحالي بداية من عودة منتخب كرة القدم لبطولة الأمم الإفريقية، وصولًا لتتويج الأهلي بكأس إفرقيا لكرة السلة بعد غياب مصري دام عدة سنوات عن منصات التتويج.

سقوط الأندية وعودة المنتخب

كان عام 2016 “وش السعد” على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث استعاد الفراعنة هيبتهم من جديد وعادوا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الجابون في يناير المقبل بعد غياب 3 دورات لصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 بطولات.

المنتخب الوطني تأهل للمونديال الإفريقي على حساب النسر النيجيري، كما تزايدت حظوظ الفراعنة في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد غياب 26 عامًا، بعدما تصدر المنتخب مجموعته التي تضم منتخبات غانا وأوغندا والكونغو، وتغلب مصر على الكونغو في الجولة الأولى والفوز على النجوم السوداء.

إلا أن هذا العام لم يمنح كل ما في جعبته للكرة المصرية، حيث أعطى ظهره للأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وكادت أن تأتي الانفراجة عن طريق الزمالك الذي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخسر اللقب لصالح صن داونز بطل جنوب إفريقيا، لتخرج الأندية المصرية خالية الوفاض من 2016.

وعلى صعيد كرة القدم الشاطئية، حصل المنتخب المصري على المركز الثالث في البطولة الإفريقية عقب تغلبه على نظيره المغربي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

نتائج مخيبة

شاركت مصر في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها ريودي جانيرو البرازيلية، بأكبر بعثة في تاريخها قوامها 119 لاعبا ولاعبة في مختلف الألعاب، مما جعل الآمال تتزايد في ارتفاع حصيلة الميداليات هذه المرة، ولكن صدمة الشعب المصري جاءت كبيرة، حيث عادت البعثة المحملة بآمال المصريين بـ3 ميداليات برونزية جنتها البعثة المصرية من خلال رفع الأثقال والتايكوندو.

ذوو الاحتياجات الخاصة

كعادتهم كان ذوو الاحتياجات الخاصة عند حسن الظن بهم، وحقق أبطال مصر إنجازا وضع الرياضة المصرية في حرج شديد بتحقيقهم 12 ميدالية مختلفة منها 3 ذهبية، و5 فضية، و4 برونزية، وكانت معظمها بألعاب رفع الأثقال، عدا ميدالية فضية واحدة لألعاب القوى في الجري، وأخرى برونزية بالكرة الطائرة جلوس.

الألعاب الجماعية

استطاعت الألعاب الجماعية أن تتفوق خلال هذا العام على صعيد الأندية والمنتخبات، فحصل فريق طلائع الجيش على بطولة إفريقيا للكرة الطائرة عقب تفوقه على الترجي التونسي في المباراة النهائية، وفي نفس اللعبة حصدت سيدات الأهلي البطولة العربية، كما فازت سيدات الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة عقب تغلبهن على فريق قرطاج التونسي.

واستطاعت سيدات مصر في الكرة الشاطئية التتويج بالبطولة الإفريقية عقب تغلبهن على نيجيريا في المباراة النهائية والتأهل لريودي جانيرو، والفوز بالبطولة العربية عقب تغلبهن على السودان في المباراة النهائية.

وفي كرة اليد حصد المنتخب المصري بطولة إفريقيا عقب تغلبه على نظيره التونسي في المباراة النهائية 21/19، ليتأهل على إثرها لريودي جانيرو، وكأس العالم 2017، كما توج الأهلي ببطولة إفريقيا عقب تغلبه على الترجي التونسي في النهائي.

وفي كرة السلة نجح النادي الأهلي في إنهاء الهيمنة الأنجولية على البطولة الإفريقية ومنح المصريين لقبا غاب عنهم لعدة سنوات بتتويجه بالبطولة إثر تغلبه على ليبولو الأنجولي في المباراة النهائية.

وحصل المنتخب المصري لكرة السلة سيدات، على المركز الثاني في بطولة إفريقيا تحت 18 عاما، التي استضافتها القاهرة هذا العام، عقب خسارته أمام مالي في المباراة النهائية.

الألعاب الفردية

بعيدًا عن الضوضاء والأضواء، تتالق دائمًا الألعاب الفردية وتحصد العديد من الميداليات والألقاب لمصر، وشهد هذا العام تتويج المصريين بالعديد من الميداليات في الألعاب المختلفه على رأسها إنجاز هداية ملاك، في التايكوندو.