الحصاد| تعرف على أبرز الأفلام المستقلة في 2016

تحظى الأفلام المستقلة على اهتمام بالغ من المهتمين بالفنون والحركة السينمائية والنقاد والشباب، وتهتم مبادرة “زاوية”، التي أطلقتها شركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) فى 2014، بالعروض السينمائية العربية والعالمية، سواء كانت أفلامًا طويلة أو قصيرة، باعتبارها دور عرض للسينما البديلة. وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الأفلام التي عرضتها “زاوية” خلال عام 2016 وأبرز الأفلام الحائزة على جوائز في المهرجانات الدولية.

فيلم طرق الأبواب “Knocking On Doors”

شارك الفيلم في “المهرجان القومي للسينما المصرية” في دورته التاسعة عشرة لعام 2015، إخراج أحمد بسيوني وعمر خالد وتأليف ناجي إسماعيل، وبطولة: آية حميدة، يارا جبران، محمد أبو الوفا، نسمة البطل، أحمد مجدي، أحمد عبد الوهاب. وتدور أحداثه حول علاقات مركبة بين مجموعة من الأشخاص من خلفيات مختلفة، كما يطرح مجموعة من الأسئلة في فصوله الخمسة.

فيلم القفص الذهبي “La Jaula De Oro”

جوان وسارا وصمويل مجموعة من المراهقين، يبلغون من العمر 15 عامًا، يفرون من جواتيمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء رحلتهم عبر الحدود المكسيكية، يقابلون في طريقهم شابًّا هنديًّا يدعى “تشك”، لا يجيد الحديث باللغة الإسبانية وينضم إليهم، ويدخلون جميعهم في رحلة كبرى يحاولون من خلالها تحقيق أحلامهم بالرغم من عدم امتلاكهم أوراقًا رسمية. القفص الذهبي فيلم ميكسيكي تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي ٢٠١٣، وحصل على جائزتين.

الفيلم من إخراج دييجو كويمادا دياز، وبطولة: براندون لوبيز، رودولفو دومينغوز، كارين مارتينز، كارلوس شاجون. عرض الفيلم في أسبوع السينما الإيبروأمريكية (الدول الناطقة بالإسبانية والبرتغالية) بالقاهرة هذا العام، بمشاركة 16 دولة من أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال.

فيلم ديبان “Dheepan”

الفيلم الحاصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي الدولي عام 2015، إخراج جاك أوديار وتأليف نوي دوبريه وتوماس بيدي جان، إنتاج فرنسي، وتدور أحداثه حول جندي سابق في نمور التاميل يشق طريقه من سريلانكا إلى باريس مع امرأة وفتاة شابة متظاهرين بأنهم عائلة؛ من أجل الحصول على اللجوء السياسي.

فيلم بروكلين “Brooklyn”

عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان “صندانس” السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2015، ورشح لثلاث جوائز أوسكار عن أحسن فيلم وأحسن ممثلة وأحسن سيناريو مقتبس، هو فيلم درامي تاريخي من إخراج جون كزولي وكتابة نيك هورنبي، ومقتبس من رواية بروكلين للكاتب الأيرلندي كولم تويبين التي صدرت سنة 2009.

الفيلم بطولة سيرشا رونان وإيموري كوهين ودون غليسون وجيم برودبنت وجولي والترس، إنتاج مشترك بين شركات في أيرلندا والمملكة المتحدة وكندا، وحصل الفيلم على استقبال حار من النقاد، وتدور قصته حول فتاة أيرلندية تترك حياتها وعائلتها لتهاجر إلى الولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين، بعد أن جذبها الحلم الأمريكي، وهناك تخوض غمار حياتها الجديدة في بروكلين، وتقع في حب شاب من أصول إيطالية “إيموري كوهين”، وعليها أن تختار بين بلدين والحياة الموجودة فيهما.

فيلم اللحن الفاضل “Intermezzo”

عرض هذا الفيلم ضمن سلسلة عروض أفلام إنجريد برجمان، من إخراج جريجوري راتوف وتأليف جوستاف مولاندر و جورج أونيل. تدور الأحداث حول عازف الكمان الشهير هولجر براندت، الذي يعود إلى منزله عقب جولة فنية ناجحة في نيويورك، وتتوالى الأحداث عندما يعود لمنزله في ستوكهولم، وفي حفل عيد ميلاد ابنته الحبيبة “آن ماري” تحضر أستاذتها التي تعلمها العزف على البيانو الفنانة “أنيتا هوفمان”، والتي كانت في انتظار منحة دراسية في باريس لدراسة الموسيقى.. يشعر هولجر بانجذاب نحوها، ويشاركها العزف في الحفل، ثم تبدأ بينهما قصة حب.

هدية من الماضي “A Present from the Past”

الفيلم هو مشروع تخرج المخرجة كوثر يونس في المعهد العالي للسينما، بطولة كوثر يونس ومختار يونس، تدور أحداث الفيلم حول تلقي الدكتور مختار يونس في عيد مولده الخامس والسبعين أغرب هدية يمكن أن يتوقعها من ابنته الطالبة بمعهد السينما، وهي تذكرتان إلى مدينة روما في إيطاليا، حتى يتسنى له أن يبحث عن حبه الضائع هناك، باتريشيا التي يتمنى أن يعيد لها خاتمها الذهبي بعد أن تخلى عنها منذ ثلاثة وثلاثين عامًا.

رؤوف “Rauf”

هو فيلم رومانسي درامي تركي للمخرج سونر كانر وباريز كايا، يحكى قصة الولد الصغير رؤوف، الذي يأمل أن يحصل على إعجاب “زانا” عن طريق استخدام اللون الوردي، ولكن المشكلة أنه لا يعرف ما هو اللون الوردي، كما يوجد أمر آخر، وهو أين يمكنه أن يجد هذا اللون في القرية الكردية الصغيرة التي تغطيها الثلوج الموجودة في الجبال، في الوقت الذي توجد فيه شائعات مثيرة للقلق في العالم الخارجي.