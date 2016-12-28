التعليم في 2016.. أزمات لا تنتهي

أزمات عديدة مرت بها العملية التعليمية خلال عام 2016، وشهدت بعض المدارس بالقاهرة والمحافظات، عدة وقائع وأزمات، منها أزمة المعلمين المغتربين، وأزمة تسريب الامتحانات، إلى جانب تسمم عدد من الطلاب بسبب وجبة غذائية، ومرورا بمحاولة انتحار إحدى الطالبات، وانتهاء باغتصاب طفل توحد في إحدى المدارس.

المعلمون المغتربون

كانت أولى أزمات الوزارة، والتي لم يتم حلها حتى الآن هي أزمة المعلمين المغتربين المعينين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، حيث أبدى المعلمون المغتربون على مدار العام معاناتهم من تعنت الوزارة في عدم تسكينهم بمحافظاتهم بدلا من الاغتراب الذي يتسبب لهم ولأسرهم في معاناة دائمة، إلا أن الوزارة تجاهلت مشكلتهم.

التسريب

عجزت وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2016 عن وقف تسريب الامتحانات التي كانت أسئلتها تخرج من اللجان بمجرد مرور نصف ساعة على انعقاد اللجنة، وفي سابقة هي الأولى سرب الطلاب نموذج الإجابة الرسمي للوزارة، في حين عجزت الوزارة عن وقف التسريب طول فترة الامتحانات رغم إعلانها المسبق عن استعداداتها لمواجهة الغش وتسريب المتحانات.

أزمة الكتب

كعادة كل سنة تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب في بعض المناطق، وحتى الآن في بعض مدارس التعليم الفني، بالرغم من قرب موعد الامتحانات، ورغم أن هذه الأزمة تطل برأسها كل عام فإن الوزارة لم تتخذ إجراءت لوقف عملية تأخر تسلم الكتب للمديريات التعليمية.

إلغاء القرارات

بجانب الأزمات السابقة، اتسمت بعض قرارات وزير التربية والتعليم خلال العام بإحداث حالة من الغضب داخل المجتمع مما أجبر الوزير عن التراجع عنها، أو تجميد مجلس الوزراء لها، وكان أبرز تلك القرارت قرار تخصيص 10 درجات لطلاب الثانوية العامة فيما يخص “الحضور والسلوك” بواقع 7 درجات للحضور و3 للسلوك، وقرار إلغاء الـ”ميدتيرم” واستبداله بامتحانات شهرية، وأخيرا قرار تعريب امتحان مدارس اللغات.

محاولة انتحار

في واقعة غريبة، حاولت الطالبة “أميمة.ر.ع” ١٧سنة، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية، الانتحار، بإلقاء نفسها من شرفة الفصل بالطابق الثالث، بمدرسة طلخا الثانوية الزراعية أثناء اليوم الدراسي، ما تسبب لها في كسور متفرقة باليد والقدمين.

تسمم الطلاب

في الشرقية، أصيب 10 طلاب في مدرسة بمركز ههيا بنزلة معوية مصحوبة بحالات قيء وإسهال بعد تناول الوجبة المدرسية، الأمر الذى كان دافعا للاشتباه في إصابتهم بالتسمم الغذائي، وتم نقل الطلاب للمستشفى.

اغتصاب طفل

من الاحتجاج إلى اغتصاب طفل يبلغ 10 سنوات، بإحدى المدارس الدولية، حيث روت إيمان رجب، والدة الطفل، تفاصيل تعرض نجلها لاعتداء جنسي داخل إحدى المدارس الدولية بالمعادي، قائلة إن ابنها تعرض لعملية اغتصاب وحشية، وأكد تقرير طبي أن الاغتصاب تم على يد رجل كبير، وليس من أحد طلاب المدرسة.