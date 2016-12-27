فى البداية..

عندما كانت الدول الاستعمارية تحرك جيوشها للغزو، كان يعنى ذلك مزيدا من تدفق الثروة والسلطة عبر سرقة موارد الشعوب الأخرى، منطقيا الدول دى ملهاش أى مصلحة فى أنها تغير أدائها، وبالتالى هى مستمرة فى نفس السياسة، منطقيا برضه، بتعتمد على المنطق العلمى، فى أنها تطور من أدائها وتتلافى أخطائها ..

بعد شوية بدأت ترصد أن الغزو المباشر تكلفته باهظة عليها، بدأت من هنا تبتكر أنواع جديدة من الغزو تضمن تدفق الثروة والسلطة وتكون تكلفتها منخفضة، قدرت فعلا أنها تنشأ مؤسسات متعددة بأسماء مختلفة، وأهداف تبدو ظاهريا مختلفة، المشترك الحقيقى الوحيد فيها هو كونها تعمل جاهدة تحت مظلتها، وتخدم مصالحها دومآ بصورة شديدة الوضوح ..

من أهم أمثلة المؤسسات المصنوعة فى معامل محور الغزو، يطل البنك الدولى بوجهه القبيح، ولعل عملية بحث صغيرة على محرك البحث جوجل، توضح لنا تماما عدة حقائق، من أبرزها، عدم وجود دولة واحدة طبقت روشتته الاقتصادية وانتعش اقتصادها أو تقدم، بالعكس تماما فتواجد سياسة الاقتراض والقبول بطلباته أثمرت دوما انهيار اقتصادى على المدى البعيد لكل الدول التى تعاملت معه والأمثلة متعددة تتكشف بالبحث البسيط ..

طبعا حضراتكم مش عاوزين تكملوا قراءة، لأن الذى قرأتموه الى الآن، يتقاطع ولو نسبيآ مع هلاوس نظرية المؤامرة، التى يتبناها اعلامنا الحكومى ورجاله، لتمرير وتبرير وألصاق كل فشل وسوء أدارة الى نظرية المؤامرة، فى الواقع لا أجد لفظآ محترمآ يعبر عن أنحطاط الأعلام والقائمين بالوصاية عليه، وان كان هذا لايعنى مطلقآ، عدم وجود شواهد متعددة على المستوى الأقليمى والدولى، ومن قبلنا اصلآ، تؤكد وتدعم الممارسات الأستعمارية للدول المذكورة، وترصد كيفية سرقتها لثروات دول أخرى وبطرق متعددة ..

على الهامش قبل أن نكمل .. نؤكد على ان النظام الذى يتاجر بنظرية المؤامرة، بينما افعاله تتسق حرفيآ معها، هو نظام كاذب، فاشل، مصيره السقوط الحتمى ..

نكمل ماكنا نقوله ..

فى أحيان كثيرة وأمثلة متعددة، يضربها لنا التاريخ المعاصر، نجد القوة العسكرية للدول الاستعمارية، موظفة بالكامل للتخديم والإعداد لظهور المؤسسات التابعة لها على الساحة، والتى تتولى بالتالى ضمان استمرار شفط المنطقة المنهوبة، ننظر مثلا للعراق، الذى كان قبل الدفع بنظامه لاحتلال الكويت، قوة عربية لايستهان بها، وبعد تدمير عمدى لبنيته التحتية اثناء غزوه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ظهرت عقود اعادة الأعمار، وتدوير النفط، التى تم إسنادها بالامر المباشر، إلى شركات تذهب أرباحها مباشرة الى نفس الدول التى أنشاتها، فهل من المصادفة البحتة كونها هى القائمة بالعدوان، الذى أدت نتائجه المباشرة الى الاستعانة بمؤسساتها، والذى يعود عليها بمصلحة اقتصادية مباشرة ..؟؟

كمثال آخر للتدليل، هجمات الحادى عشر من سبتمبر، كان الاقتصاد الأمريكى بيمر بحالة تعثر واضح، حدثت الهجمات، جرى استثمارها على الفور من قبل الإدارة الامريكية، خلقت قوانين من شأنها انتهاك الحريات وحق مراقبة الشعب تحت زعم توفير الأمن له، خلقت عدوا كانت أول من صنعته لخلق حالة فزع ليوافق الشعب تحت حالة الصدمة على هذه القوانين التى تحد من حريته، استثمار الصدمة فى إعلان حرب مفتوحة بلا أى سقف زمنى على الإرهاب يدفع ثمنها الشعب الامريكى، العدوان على شعوب ودول وتدميرها وسرقة مواردها تحت غطاء الشركات العالمية، استثمار حالة الصدمة الحادثة من العدوان لخلق حالة ترويع تمنع شعوب أخرى من المقاومة، فرض سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية تضمن استمرارية تدوير مصالحها فى المنطقة..

الغرب نفسه، ظهر أفراد فيه يدينون ممارسات دولهم، ولعل منهم (مايكل مور ) المخرج الشهير، (جون بركنز) صاحب (الاغتيال الاقتصادى للأمم)، وعضد كتابه بشروح مفصلة مترجمة، على موقع اليوتيوب تحت (عنوان القاتل الاقتصادي) يشرح فيها السياسة الاقتصادية للدول الاستعمارية، وكخاتمة (نعومى كلاين) صاحب كتاب (عقيدة الصدمة)، وقد صنف كتابه الأهم، فى شرح السياسات الاقتصادية للدول الاستعمارية، وتمريرها مصالحها عبر استثمار ما عرفه بعقيدة الصدمة ..

رغم كل ماسبق، نجاح الدول الناهبة فى مسعاها، ليس قدرا محتوم، ولا هو قضاء يجب القبول به، هو ببساطة ممارسات سياسية مهما اختلف مظهرها، وللتغلب عليها تبرز حتمية مواجهتها، فمقاومة النهب المنظم هو السبيل الوحيد للنجاه، ولكن هذا يتطلب ضرورة الوعى بها وبأدواتها المساعدة، والأهم نظام مقاوم، ينحاز إلى مصالح شعبه، ويرفض أى قبول بسياسات تضر بمصالح هذا الشعب ..

باختصار النجاه تحتم المقاومة، والمقاومة تتطلب نظاما وطنيا.