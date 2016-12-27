لماذا لا يؤدب الله الحكام؟

دائما يوجه خطاب السلطة فى مصر الاتهام للشعب بأنه السبب فى سوء الأحوال،إنهم يتناسلون كالآرانب، إنهم يريدون إطعام أطفالهم ثلاث وجبات فى اليوم، إنهم يريدون أن يشبعوا فى كل وجبة، إنهم يدفعون بأبنائهم إلى المدارس ويثقلون ميزانية التعليم بما لا تطيقه ميزانية الدولة، إنهم يمرضون ويريدون من الدولة أن توفر لهم العلاج والدواء، إنهم يخرجون للطرقات ويريدون الذهاب لأعمالهم، ومن ثم يحتاجون إلى طرق صالحة ووسائل مواصلات آدمية، إنهم يتكاثرون ويريدون مساكن جديدة وأراضي زراعية ومناطق صناعيةجديدة، تبا لهم، لا تتوقف مطالبهم، والأنكى أنهم يريدون الحرية والديمقراطية، ويتحدثون طويلا عن حقوق الإنسان وعن الحوكمة والرشد فى اتخاذ القرار والتقيد بالدستور والقانون، هل يظن هؤلاء أنهم مواطنون بالفعل لهم حقوق وعليهم واجبات؟! ألا يعلمون أنهم فى مصر بلد الفرعون الذى ينطق حاله ومقاله عبر العصور “أليس لى ملك مصر وهذا الأنهار تجري من تحتي”، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”.

هل يظن هؤلاء أن أقدم دولة مركزية فى الأرض أصبحت كذلك إلا عبر صيغة إذعان بين الفرعون وعبيده أو رعاياه، هل يظن هؤلاء أن الفرعونية التى خالطت الدم والعظم والجينات من السهل أن تبدلها ثورة هنا أو هناك، أو دستور هنا وآخر هناك، تبا لك أيها الشعب.

هل صدقت نفسك وتصورت أن من حقك أن تشارك فى اختيار الحاكم وتكتب الدستور الذى يحقق طموحاتك، هل طاوعتك نفسك أن تكتب هذا الدستور الطموح الذي وازنت فيه بين سلطة الرئيس و البرلمان و رئيس الوزراء؟.

من قال لك أن النصوص تعمل بمفردها فى أى فضاء، من قال لك أن السياقات الحاكمة لأي نص سيتركها الحاكم وبطانته وجنده لك تفسرها كيف تشاء، من قال لك أن الحاكم سيمنحك إعلاما حرا أو تعليما يخلق تلك الشخصية النقدية القادرة على التفكيك والتركيب؟، هل تظن أن بإمكانك أن تخدع الدولة بالحديث عن المنعة من الإرهاب والتطرف وقبول التعسف فى فهم النصوص الدينية عبر بناء تلك العقلية ، ومن يضمن لى كحاكم أن تلك العقلية لا تعمل فى تفسير الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى المتعسف بهدف ترشيده فتتجه سهام النقد للحاكم.

ظن الشعب المصرى بعد ثورة يناير التى قام بها ضد الاستبداد باسم الوطنية، وثورة 30 يونيو التى قام بها ضد الاستبداد باسم الدين، أنه قد قال كلمته فى مواجهة كل ألوان الاستبداد وأن من حقه أن يحيا كما تحيا شعوب الأرض فى دولة مدنية عمادها الدستور والقانون، تحظى بنظام عادل وسلطة موزعة بين برلمان ورئيس جمهورية ورئيس وزراء، وليس فرعون جديد يتوسل بالبكاء فى النهار والتدبير بالليل لما يوجع ويقتل ويفقر شعب عبر تاريخه لم يثر إلا قليلا وصبر على الجوع والفقر والقهر والفساد بدعاوى متعددة، وكان نموذجا فى الامتثال للقوانين فعاقبه الله بمزيد من الفقر والجوع والقهر.

شعبنا يؤدبه ربه منذ آلاف السنين إذن، لكن السؤال الذى لازال بلا إجابة لماذا لا يؤدب الله حكامنا؟ يطغون ويعيثون فسادا ويكملون عهدهم فى الفساد إلى مدتهم غير منقوصة، لا يقطعهم سوى صوت عزرائيل، ليأتى قيصر جديد يكتب سيرة جديدة للقهر والفساد والاستبداد؟.

إلى تلك الأصوات التى لا تكف عن لوم الشعب وتوجيه الاتهام له بأنه سبب كل الشرور والآثام، اصدقوا مع أنفسكم لمرة واحدة، ودعوا الشعب يتلقى عقابه فى جلال الصمت الأبدى،رلو عانى أحدكم الجوع أو المرض او القهر فسيعلوا صوته بسب الحاكم وبطانته، لكن غواية الذهب والسلطة أعمت قلوبكم وضمائركم عن قول الحق، ولم تتوجه سوى للشعب المسكين باللوم والتقريع، ولم تتحدث أبدا عن ضعف قدرات الحاكم أو جهله أو فساده.

هل كل ما تبقى لنا أن نسأل الله أن يؤدب الحكام بسيفه حيث كلت سيوف الأرض أو عميت أن تعالج أوجاع هذا الشعب، وتركت الفتن تمرح فى بلادنا لنبقى راضين بالذل مخافة الموت وما بقى لنا فى الحقيقة سوى ذل العيش أو بالأحرى ذل البقاء على قيد الحياة.

اللهم يا حنان يا منان أدب طغاة الأرض بسيف عدلك، فلم يبق على الأرض سيوف تهتدى بهداك، وتصنع الأمن دون الفوضى والتوحش، الذي أطلقت سيوفهما أصلا أفعال القهر والاستبداد.