دمياط 2016| معرض لتكنولوجيا الأثاث.. ومصير مجهول لصيادي «زينة البحرين»

شهدت محافظة دمياط، خلال عام 2016، العديد من الأحداث التي أثارت غضب المواطنين، وخاصة الصيادين والعاملين بحرفة صناعة الأثاث علاوة على وقوع العديد من الأحداث الإرهابية، وعلى جانب آخر، عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بعض الاتفاقيات استهدفت الخروج من حالة الركود الاقتصادى التى تسيطر على المحافظة الصناعية.

زينة البحرين

خيم الحزن على مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، بعد خروج 10 صيادين على متن مركب “زينة البحرين” وأصبح مصيرهم مجهولا، إثر فقدانها بسواحل السودان منذ يناير الماضي.

تصفية إرهابيين

وفى شهر يونيو شهدت دمياط حدثا إرهابيا بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، أسفرت عن سقوط 4 مصابين من قوات الأمن، ومصرع 3 مسلحين يتبعون خلية حلوان المتورطة في تصفية ضابط و8 مجندين، أثناء اختباء المسلحين بإحدى الشقق بمدينة رأس البر، والتي اتخذوها وكرًا لهم، وأعلنت مديرية أمن دمياط، تصفية 3 عناصر إرهابية أعضاء في الخلية، وضبطت بحوزتهم بندقية آلية وطبنجتين وعددا من الطلقات والفوارغ.

فيما تمت إحالة 9 من شباب دمياط بينهم محام، لدائرة الإرهاب بمحكمة جنح بندر دمياط، بتهمة التظاهر دون تصريح، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو ماتسبب فى حالة من الغضب فى الأوساط السياسية فى دمياط.

معرض تكنولوجيا الأثاث

على المستوى الاقتصادى، استضافت مدينة رأس البر، معرض WOOD TECHلتصميم الأخشاب وتكنولوجيا الأثاث، وهو الأول من نوعه الذى يتم تنظيمه بالشرق الأوسط بمشاركة 6 دول، وتعد الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض من الشركات الرائدة في قطاع الأثاث، وتتميز بالجودة والثقة والابتكار والتطور الذاتي، وجمعت بين أحدث التكنولوجيا والخبرة الطويلة لتحقيق معايير الجودة، كما نظم الصندوق الاجتماعى للتنمية 3 معارض للأثاث بأرض المعارض بالقاهرة، لمواجهة حالة الركود التى تشهدها صناعة الأثاث فى دمياط وفتح أسواق جديدة.

فندق اللسان

فيما أنهى الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، أزمة فندق اللسان التى استمرت 8 أعوام، حيث تم توقيع عقد لإدارة الفندق بين شركة اشتايجنبرجر الألمانية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتحصل بموجبه الأخيرة على حق انتفاع الفندق لمدة 49عاما، بينما تتولى الشركة الألمانية الإدارة لمدة 15 عاما، وتحصل المحافظة على 4 ملايين و100 ألف جنيه بفائدة مركبة 7% مع 2% من صافي أرباح الفندق و50% من أرباح المنطقة الشاطئية الموجودة أمام الفندق بحد أدنى 150 ألف جنيه.

نائب خدش الحياء

فيما أحدثت تصريحات النائب الدكتور أبو المعاطى مصطفى، تحت قبة البرلمان، جدلا واسعا بهجومه على الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والتي علق عليها الحزب المصرى الديمقراطي قائلا: “فشل التيار الظلامي من قبل في قتل نجيب محفوظ حيًا، بعد أن غرس أحد الجهلاء سكينه في رقبة الرجل، وها هو يحاول مرة ثانية قتله ميتًا”.

أحال الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط سابقا، 16 معيدا بالجامعة للتحقيق ولوظائف إدارية، حيث أحال 8 معيدين بكلية التجارة للتحقيق لإعطائهم دروسا خصوصية للطلاب بالمخالفة للقانون، كما أحال 8 معيدين لوظائف إدارية لعدم حصولهم على الماجستير خلال المدة القانونية فى شهر يونيو الماضي.