الهلالي الشربيني.. وعودة الأيادي المرتعشة

شهدت فترة تولي الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، تراجعًا في العديد من القرارات غير المدروسة، بعد أن تسببت في حدوث أزمات بالمجتمع.

واختلفت أسباب تراجع الوزير في قراراته، فبعضها تم إجباره عليها من الطلاب وأولياء الأمور، وبعضها من مجلس الوزراء، وبعضها أوقفها مجلس النواب.

درجات الحضور والسلوك للثانوية العامة

في الثاني من أكتوبر 2015 قرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، تخصيص 10 درجات لطلاب الثانوية العامة فيما يخص «”الحضور والسلوك”، بواقع 7 درجات للحضور و3 للسلوك، وأعقبت قرار الوزير حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلاب، استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، خرج خلالها الطلاب للتظاهر أمام الوزارة.

وبعد 20 يومًا من العمل بالقرار، أصدر المهندس شريف إسماعيل، قرارًا جديدًا بوقف العمل بهذا القرار، دون ذكر أسباب.

إلغاء الـ “ميدتيرم” واستبدال امتحانات شهرية مكانه

وفي 29 اغسطس الماضي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الوزير، قرر إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي، والالتزام باختبارات شهرية تحريرية (ثلاث مرات في كل فصل دراسي)، ووافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي لسنوات النقل للحلقة الإعدادية (60) درجة بدلًا من (50)، بما يعني إلغاء امتحانات الـ “ميدتيرم” واستبدال 6 امتحانات شهرية مكانها.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة على صدور القرار، تراجع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عن إلغاء الـ “ميدتيرم”؛ بدعوى عدم التعجيل بإصداره لحين إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية، لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول القرار وتداعياته، وذلك بعد حالة الغضب التي شنها أولياء الامور على القرار.

تعريب امتحان مدارس اللغات

وفي ديسمبر الحالي، وقبل أسابيع من الامتحانات، أصدر الوزير قرارًا بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والتي تنص على إجراء الامتحانات لطلاب مدارس اللغات باللغة الأجنبية التي يدرسونها، وهو ما تسبب في أزمة، تم تصعيدها إلى البرلمان، وتدخل عدد من النواب، وجمدوا قرار الوزير، وتم إرساله لرئيس الوزراء لإيقافه.

وردت وزارة التربية والتعليم بإرجاء تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.