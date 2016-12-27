المسرح المصري.. بداية قوية في طريقها للانهيار (ملف خاص)

أعد الملف – فريق عمل قسم الثقافة

شهد المسرح المصري مراحل تطور مختلفة على فترات متباعدة، وكذا أوقات انهيار، حتى وصل إلى ما نشاهده اليوم من عزوف الجمهور عنه لعدم تقديم ما يلفت أنظارهم أو ينال استحسانهم.

من جانبها، ترصد «البديل» في هذا الملف الشخصيات التي أثرت وغيرت في المسرح المصري والعربي، وكذا تكشف الأسباب وراء انهياره في بعض الأوقات، وتفتح الباب أمام عدد من أبرز مؤسسي الفرق المسرحية للوقوف على كفيفة إعادة المسرح إلى مجده مرة ثانية.

اقرأ المزيد.. المسرح المصري.. نجاحات وإخفاقات

“أعطني مسرحا أعطك شعبا عظيما”.. جملة من أشهر ما قيل في المسرح.. ويعتبر المسرح والفن بوجه عام انعكاسا للمجتمع، إذ ارتبطت الدراما والتشخيص بطبيعة البشر على مر العصور، فنجد المسرح يحاكي الحياة اليومية من خلال الأدوار المختلفة التى يلعبها الممثلون، وتتجسد قوته عند نجاحه في إسقاط رموزه على أشخاص نصادفهم في حياتنا، وقد يكون أحد هؤلاء الأشخاص يمثلنا نحن.

اقرأ المزيد.. شخصيات أسست المسرح العربي (1)

يعد الفنان والمخرج زكي طليمات واحدا من رواد المسرح المصري، ولد لأب سوري من حمص، وأم مصرية من أصول شركسية، وبدأت علاقته بالفن حينما سافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل بباريس على مسرح الكوميدي فرانسيز والأوديون، ليعود من البعثة حاملاً شهادة بالإلقاء والإخراج.

اقرأ المزيد.. شخصيات أسست المسرح العربي (2)

“الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح”.. هكذا قال وليم شكسبير، أبو المسرح الحديث، فن المسرح هو أبو الفنون، وهو انعكاس لكل شيء فى الحياة اليومية، للحب والكره والسعادة والحزن والفرحة والألم،

منذ بداية ظهور المسرح الروماني والإغريقي وحتى وصل إلى العالم العربي مر بالعديد من النجاحات والانكسارات أيضا..

وللمسرح أنواع وأشكال مختلفة أسهم كل نوع فى خلق جمهور خاص به.

اقرأ المزيد.. أبو الفنون من «الاحتفالي» إلى «العرائس».. الدنيا مسرح كبير

لم يكن فن المسرح بالشكل المتعارف عليه الآن حين ظهر لأول مرة، والذي يمتد إلى إيزيس وأوزوريس منذ 2000ق.م، إلى أن تطور ووصل إلى ما هو عليه الآن، وعبر تاريخ المسرح المصري ظهرت العديد من الفرق المسرحية التى أثرت فيه ونجحت فى تطويره، ونرصد عددا من أبرز الفرق المسرحية المصرية في التاريخ.

اقرأ المزيد.. 6 فرق مصرية غيرت مسار المسرح

أصبح حال المسارح التي تشرف عليها مؤسسات الدولة مؤسفا، وتعاني من عزوف الجمهور وضعف الميزانيات وانشغال الجهات المسؤولة عن المسرح بالأمور المالية والإدارية دون النظر على الدور الكبير الذي يؤديه المسرح والتأثير الذى يحدثه فى عقول الجماهير، فالدولة تصرف على المسرح فقط دون النظر على تأثيره الفني في المجتمع.

اقرأ المزيد.. مسارح الدولة.. الإبداع بين المعوقات والتحديات

“البديل” حاور المسؤولين عن مسارح الدولة والأزمات التى تواجه المسرح والعقبات التي تحول بينه وبين الارتقاء بهذا الفن، وكان السؤال: ماذا نحتاج لكي نرتقي بمسارح الدولة؟ وما الروشتة التي يمكن اتباعها للارتقاء بفن المسرح؟.

اقرأ المزيد.. فنانون يضعون روشتة عودة الجمهور إلى مسارح الدولة

يعتبر أهم ما يميز الفرق المستقلة الحرية والجرأة فى العرض والخروج عن الشكل التقليدي للمسرح، إلا أنها تعاني دائما من نقص الدعم المادي وعدم وجود مسارح لتقديم عروض عليها.. فكيف يرى مسؤولو مسارح الدولة هذه الفرق؟

اقرأ المزيد.. «الفرق المستقلة» فى عيون مسؤولي مسارح الدولة

لعبت الأحداث السياسية دورًا كبيرًا في اشتداد الحاجة إلى البحث عن تجارب جديدة تكسر حدة الصراعات الملتهبة على مدار السنوات الأخيرة، بعد أن مل المصريون واختفى كل ما يدعو إلى البهجة من على شاشات التليفزيون لصالح السيل الإخبارى الذى لا يتوقف؛ ليأخذ الفنان أشرف عبد الباقي زمام المبادرة ويخرج علينا معلنًا مولد تجربة فنية جديدة أطلق عليها “تياترو مصر” هدفها إعادة الضحكة إلى القلوب.

اقرأ المزيد.. مسرح أشرف عبد الباقي.. للربح أم للفن؟‎

مؤسس فرقة الأراجوز المصري ناصر عبد التواب فى حوار مع “البديل” حول فن العرائس ومستقبله فى مصر.

اقرأ المزيد.. حوار| فنان العرائس ناصر عبد التواب: مسرح الطفل يعالج المشاكل النفسية والاجتماعية

ثمة صراع اليوم، بين مسارح الدولة وتابعيه والفرق المستقلة التي تعاني من بعض المشكلات؛ إذ يرى بعض المسؤولين عن مسرح الدولة أن تجربة الفرق المستقلة سطحية لا تستحق الحديث عنها، على الجانب الآخر، موجة غضب تنتاب العاملين بالفرق المستقلة؛ بسبب ما يصفونه بـ”غياب التقدير” لدورهم فى إحياء المسرح وتقديم تجارب فنية ناجحة وقوالب جديدة ومختلفة جذبت الجمهور إليه من جديد.

اقرأ المزيد.. الفرق المستقلة ومسارح الدولة.. اتهامات وصراعات