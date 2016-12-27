الدقهلية 2016| تلوث وأدوية مغشوشة.. وانفراجة مرورية بافتتاح كوبري سندوب

شهدت محافظة الدقهلية عددا من الأحداث الجسيمة خلال عام 2016، كما شهدت افتتاح عدد من المشاريع المهمة. “البديل” رصد أبرز هذه الأحداث..

تعرض العشرات من تلاميذ مركز المنزلة لحالات تسمم جماعي بسبب تناول “فشار” ملوث من إنتاج مصنع بإحدى القرى يستخدم خامات غير مطابقة للمواصفات، كما تعرض تلاميذ قرية نوسا الغيط التابعه لمركز أجا لمهزلة صحية أخرى، عندما قام فني معمل مستشفى نوسا العام بسحب عينات الدم لجميع التلاميذ باستخدام آلة سحب واحدة، مما ساعد في انتقال الفيروسات بين التلاميذ.

كما تم ضبط عدد من المصانع العشوائية التى تصنع أدوية “فيرس سى” تقوم بتقليد العلامات التجارية الكبرى، وضبط العديد من المخازن بها أدوية منتهية الصلاحية ومهربة قبل بيعها بالأسواق.

كان لمحافظة الدقهلية نصيب الأسد من حوادث الطرق بعام 2016 وكان ابرزها إنقلاب حافلة معلمي الأزهر بطريق بشلا بمركز ميت غمر، والذى تسبب بوفاة 25 معلما ومعلمه وإصابة 10 آخرين.

الحدث الصحي الأكثر إيجابية في 2016 بمحافظة الدقهلية كان وضع حجر الأساس لمستشفى جراحات أورام الجهاز الهضمي بالمنصورة والتى ستقام على مساحة 15 ألف متر بناء على قرار تخصيص صادر من رئيس الوزراء برقم 9080 لسنة 2016، كما نجح فريق طبى بمستشفى أورام جامعة المنصورة فى إجراء أول عملية استئصال للغدة الدرقية بالمنظار، وتعتبر العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

من المشروعات الكبرى التى أسعدت مواطني الدقهلية افتتاح كوبرى “سندوب” الذي أحدث انفراجة مرورية كبرى في مداخل المحافظة، وافتتحه رئيس الجمهورية وأنشأته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويربط الدقهلية مع 4 محافظات هي القاهرة والشرقية والقليوبية ودمياط، كما يربط بين مراكز أجا والسنبلاوين وشربين وطلخا ودكرنس والمنصورة.

جاءت قرى ومراكز الدقهلية هذا العام، في مقدمة المناطق التي راح أبناؤها ضحية العمليات الإرهابية التى تمت على أرض سيناء، وبلغ عدد شهداء الدقهلية 30 شهيدا من جنود وضابط أبناء المنزلة وبلقاس والسنبلاوين والمنصورة وميت غمر.

مع نهاية 2016، صرف محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، الدفعة رقم ٩٩ من قروض دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبلغ عدد المستفيدين منها ٨٢ شابا من الجنسين بنطاق ١١ وحدة محلية بالمحافظة وباجمالي مبلغ ٨٦٤ ألف جنيه، ليبلغ إجمالي القروض المنصرفة ٥٥ مليونا و٣٢٣ ألف جنيه، وبهذه الدفعة يبلغ عدد المستفيدين من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين ٩٣٥٠ شابا من أبناء الدقهلية.