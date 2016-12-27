الجبلاية تستقر على حكم موقعة القمة

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على حكم لقاء القمة 113 بين الأهلي والزمالك المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2016/2017.

ووقع اختيار لجنة الحكام بالجبلاية على الحكم المجري فيكتور كاساي، الذي سبق له إدارة موقعة «برج العرب» بالدور الأول في الموسم المنصرم، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويعاون كاساي مواطنه جابور ايروس مساعدًا أول، وجورجى رينج مساعدًا ثانيًا، وآدم فاركس حكمًا رابعًا.

وسبق للحكم المجري إدارة مباراتين في الدوري الممتاز المصري، الأولى كانت بين الإسماعيلي والمصرية للاتصالات في الدور الثاني من موسم 2008-2009، وانتهت بفوز برازيل مصر بهدف دون مقابل، والثانية كانت بين الاتحاد السكندري وسموحة، وانتهت بفوز سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسبق لفيكتور كاساي إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2011، التي جمعت بين الكبيرين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد فيكتور كاساي ثالث حكم مجري يدير الديربي المصري، حيث أدار مواطنه لابوش نيمات القمة في فبراير 1989، وساندرو أندو نهائي كأس مصر في الموسم الماضي.

وتعد موقعة بتروسبورت هي القمة رقم 83، التي يديرها حكم أجنبي، منها 71 مباراة في الدوري، و10 في كأس مصر، و2 في كأس السوبر المحلي.