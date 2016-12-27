أندية أوروبية ستتأثر بغياب لاعبيها في أمم إفريقيا

اقتربت ساعة الصفر التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، الحدث الأبرز في القارة السمراء، بطولة كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثون، التي تستضيفها الجابون في الفترة من الرابع عشر من يناير المقبل حتى الخامس من نوفمبر، ويشارك بها ستة عشر منتخبًا.

ويشارك في البطولة أربعة منتخبات عربية، هي مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، وتونس بطلة نسخة 2004، والجزائر حاملة لقب نسخة 1990، والمغرب بطلة 1976.

ومع اقتراب موعد انطلاق المونديال الإفريقي تستعد الدوريات الأوروبية لخوض منافسات النصف الثاني من الموسم الكروي 2016/2017، مما يعني أن الأندية الأوروبية الكبرى التي تضم بين صفوفها العديد من العناصر الإفريقية ستتأثر بغياب لاعبيها الدوليين المشاركين في البطولة.

ليفربول الفريق الإنجليزي، الذي ينافس بقوة على لقب البريميرليج هذا الموسم، سيفقد أحد أبرز نجومه، وهو المهاجم السنغالي ساديو ماني، أحد ثلاثة مرشحين على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء خلال عام 2016، ويعد ماني من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول.

أرسنال فريق العاصمة الإنجليزية “لندن” لديه عنصر يستعين به في بعض المباريات التي تحتاج لتغيير خططي داخل الملعب، وهو الدولي المصري محمد النني، الذي تأكد غيابه عن المدفعجية؛ لمشاركته مع منتخب الفراعنة في البطولة التي غاب عنها خلال النسخ الثلاثة الأخيرة.

مانشستر يونايتد سيفقد إيريم برتران بيلي، الورقة الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للمان يونايتد في تشكيلته في خط الدفاع، حيث سيشارك مع منتخب كوت ديفوار؛ مما سيؤثر بالسلب على دفاع المانيو.

أما يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، فهو من أكثر الأندية التي ستتأثر؛ نظرًا لتواجد العديد من اللاعبين الأفارقة بين صفوفها، وعلى رأسهم لاعب الوسط الجابوني ماريو ليمينا، ولاعب الوسط الغاني كوادو اسامواه، والمدافع العربي المغربي المهدي بنعطية.

كما سيتأثر فريق العاصمة الإيطالي روما بغياب أحمد أعمدته الأساسية، وهو الجناح المصري الطائر محمد صلاح، الذي يعتمد عليه سباليتي المدير الفني للرومانيستا بشكل كبير في تشكيلته، إلى جانب المدافع السنغالي مصطفى سيك، والمدافع النيجيري عبد الله نورا.

وسيغيب عن الفريق الألماني بوروسيا دورتموند في كان 2017 الثنائي الناري في خط الهجوم الجابوني بييير إيميريك أوباميانج، والمالي عثمان ديمبلي.