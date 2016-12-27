أسيوط 2016.. 10 مليارات جنيه لتنمية المحافظة الأكثر فقرًا

أوضحت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن أسيوط كانت في مقدمة المحافظات الأكثر فقرًا في الصعيد، حيث بلغت نسبته 61,9%.

تأتي تلك النسبة رغم محاولات دفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة، حيث تخطت حصيلة المشروعات القومية بها حاجز الـ10 مليارات جنيه، وتم استكمال أكثر من 80 مشروعًا افتتحت في العام الحالي بمراكز وقرى المحافظة؛ بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه بمجالات الإسكان الاجتماعي، وتوصيل المرافق ورصف الطرق الداخلية بين مراكز وقرى المحافظة، وكذلك إنشاء وتطوير وصيانة عدد من المدارس، بهدف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

كما كان للقطاع الصحي نصيب كبير من تلك الإنجازات، منها تطوير مستشفيات أبوتيج ومنفلوط وديروط، ووضع حجر أساس المرحلة الثانية لمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الصفا الصناعية على مساحة تتعدى الـ15 ألف متر وتضم أكثر من 102 ورشة، واستكمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة، الذي تخطت تكلفته حاجز الـ4 مليارات جنيه.

وتم وضع حجر أساس مشروع طريق الهضبة الغربية، الذي بدأ العمل فيه بالمرحلة الأولى بطول 12 كم من 22 كم إجمالي الطريق الذي يعبر فوق الهضبة، بتكلفة تتجاوز الـ90 مليون جنيه 300 مليون جنيه التكلفة الإجمالية للمشروع، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم.

وشهد عام أيضًا 2016 تنفيذ أحد المشروعات العملاقة المتمثل في محطة كهرباء أسيوط، بطاقة تقدر بنحو 1500 ميجا وات باجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، وافتتحها الرئيس بنفسه، وعملت على تحسين التيار الكهربائي وقللت من عمليات الانقطاع وتخفيف الأحمال، الذي كان يحدث في السابق، ولم تتجاوز فترة إنجاز المحطة العامين.

ورغم ضخ المليات في المشروعات العملاقة، فإن هناك نحو 50 قرية تعاني من سوء نوعية مياه الشرب و65 قرية لم يدخلها الصرف الصحي و52 قرية تشتكي من سوء الخدمات الصحية، منها 30 قرية تعاني سوء الخدمات العلاجية، و22 قرية تخلو تمامًا من الوحدات الصحية، بينما تعاني 58 قرية من قلة المدارس وتكدس التلاميذ بالفصول، من بينها 47 قرية تحتاج إلى مدارس إضافية، و11 قرية وعزبة تخلو من المدارس أساسًا، بينما 12 قرية تشكتي من سوء وقلة المواصلات، ناهيك عن أن هناك 3 قرى تعاني من التلوث بسبب قربها من المصانع، بالإضافة لحاجة 18 قرية إلى مكاتب بريد وجمعيات زراعية لخدمة الموطنين.