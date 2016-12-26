ماذا وراء تزويد المعارضة السورية بمضادات طيران أمريكية؟

صادق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة الماضية، على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) لعام 2017، والتي بلغت 619 مليار دولار أمريكي، وجاء في قانونها تزويد المعارضة السورية بمضادات الطيران.

وتضم ميزانية هذا العام، ميزانية حرب بقيمة 67 مليار دولار، لاستخدامها في عمليات ما وراء البحار، كما أضيف على مشروع القانون قبل إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، بند يمهد الطريق لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف، بعد تحقيق شروط معينة.

ويشير القانون إلى أنه يتعين على وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، في حال تزويد المعارضة السورية بمنظومات الدفاع الجوي، التوجه إلى الكونجرس بتقرير يضم أسماء الفصائل التي ستخصص لها الأسلحة، والمعلومات المفصلة عنها، وبعد ذلك يتخذ الكونجرس ما يراه مناسبًا بعد شهر من تسلمه التقرير.

مراهنات سياسية

بنظرة أولية، يبدو القرار الأمريكي بتزويد المعارضة مضادات للطائرات الحربية تحمل على الكتف قرارًا عسكريًا، ولكن بنظرة متعمقة تأخذ بعين الاعتبار حيثيات الصراع على الأرض السورية، قد يكون القرار أقرب للمراهنات السياسية، فتصريحات واشنطن بتزويد المعارضة السورية بأسلحة من هذا النوع، هي رسالة أمريكية مباشرة لروسيا، وبالتحديد للسوخوي الروسي، وهو الأمر الذي قد يصعّب من إمكانية ترجمة التصريحات الأمريكية على أرض الواقع، فعالميًا الملف السوري يميل للانغلاق من قبل التيارات اليمينية المتصاعدة في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة نفسها، وهو ما يمثله وصول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

كما أن منظومتي الإس “300 و 400” الروسيتين قادرتان على استهداف الطائرات الأمريكية المحلقة في أجواء الرقة والموصل وإزعاجها، وبالتالي أمريكا ستفتح على نفسها بابًا لم تكن تريد فتحه من البداية، وهو تجنب الصراع المباشر مع روسيا في سوريا.

أضف إلى ذلك أن واشنطن تخشى فعلًا وقوع أسلحة متطورة من مضادات الطائرات وغيرها بيد حزب الله، في حال خسارة المعارضة السورية لأي مواجهة مع الجيش السوري وحلفائه، وهو الأمر الذي حدث بالفعل في معركة حلب الأخيرة، التي انتصر فيها الجيش العربي السوري على فصائل المعارضة المسلحة، بعدها استطاع الجيش السوري الاستحواذ على جميع الأسلحة والذخائر التي تركها المسلحون وراءهم بعد انسحابهم من حلب.

ومن ناحية أخرى هناك مخاوف حقيقية من وصول هذه الأسلحة بيد التنظيمات الإرهابية التي تضعها واشنطن على لائحة الإرهاب، كجبهة النصرة وداعش، خاصة أن أمريكيا تحاول مؤخرًا، وبحسب مزاعمها، حشد جهودها العسكرية لمحاصرة داعش في الرقة السورية والموصل العراقية تمهيدًا للقضاء عليها بصورة نهائية، وهو الأمر الذي سيعيد المخاوف الأمريكية من خطوة مشابهة قامت بها من قبل في أفغانستان، فهناك مخاوف تشكلت لدى خبراء أميركيين من أن عشرات من صواريخ ستينغر التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للمجاهدين الأفغان ضد الروس، وتركت في أفغانستان بعد طرد السوفيت في الثمانينات قد ترتد ضد القوات الأميركية إذا هاجمت حركة طالبان الحاكمة، ومؤخرًا، بعد تحول تركيا إلى المحور الروسي السوري الإيراني، فإن علاقة أنقرة بالمجموعات الإرهابية التي كانت تدعمها تدهورت، وهو ما يفسر القتال المرير حاليًا بين داعش وأنقرة في معركة الباب التي راح فيها 14 قتيلا من الجنود الأتراك، إذا ما قورنت بالحروب الشكلية بين داعش وتركيا في منطقتي جرابلس ودابق، والجدير بالملاحظة أن داعش بدأ يستخدم حاليًا صواريخ “تاو” الأمريكية المضادة للمدرعات ضد دبابات الجيش التركي.

وقوع أسلحة مضادة للطيران قد يؤثر على علاقة أنقرة بحليفتها واشنطن من خلال الناتو، خاصة أن تركيا تتبع استراتيجية تأمين هجوم ناري عبر طائراتها الجوية لتأمين تحركات الجيش الحر الذي تدعمه على الأرض في معاركها ضد داعش، وهو الأمر الذي بدا واضحًا من خلال التصريحات الدبلوماسية التركية، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، أن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي التحذيرات اللازمة، بعد إقرار الكونجرس البند الذي يتيح تزويد بعض التشكيلات بالمعدات العسكرية.

علاقات أنقرة بواشنطن قد تتضرر أيضًا بعيدًا عن احتمالية وقوع المضادات الجوية بيد داعش والنصرة، فواشنطن تعتزم البحث عن فصيل مسلح سوري مناسب لمنحه هذه الأسلحة، وبحسب التشكيلات المسلحة المتواجدة على الأرض السورية، نجد أن داعش والنصرة، وهي فصائل تعتبرها واشنطن إرهابية وبالتالي يستحيل تزويدها بهذه الأسلحة النوعية، ونجد فصائل مسلحة أخرى، قد لا تعتبرها واشنطن إرهابية، كجماعة نور الدين الزنكي، وأحرار الشام، واستقم كما أمرت، ولكن هناك اشكالية في منحها المضادات لأنها مقربة عسكريًا من جبهة النصرة الإرهابية، أو ما تعرف حاليًا بفتح الشام، وبالتالي سيبقى مكونان مسلحان في هذه الحالة هما الجيش الحر، والتنظيمات الكردية، وهنا تكمن مشكلة أيضًا.

فيما يخص الجيش الحر، المدعوم تركيًا في سوريا، قد لا يشكل أساسًا لثقة الولايات المتحدة بعد الانعطافة التركية للمحور الروسي، وفيما يتعلق بالأكراد فهم بمثابة نصف حلفاء لواشنطن، فجزء من الأكراد مازال يدعم النظام السوري، كما أن الأكراد ليسوا على توافق مع أنقرة خاصة بعد نزعتهم القومية بتشكيل دولة تتمتع بحكم ذاتي في الشمال السوري متاخمة للحدود التركية، وهو الأمر الذي من شانه أن يزيد حالة التوتر بين أنقرة وواشنطن، في حال تزويد الأخيرة الأكراد بمضادات جوية.

ويرى مراقبون بأن قرار أوباما بتسليح المعارضة السورية من الصعب تنفيذه، فللولايات المتحدة سوابق فاشلة في التنسيق مع المعارضة السورية، فجميعنا يذكر فشل المشروع الأمريكي “بتدريب المعارضة المعتدلة” والذي بدأ بـ5 آلاف مقاتل، ثم تقلص إلى 400 مقاتل، وبعدها انحسر إلى 6 مقاتلين فقط، تم اختطافهم من قبل جبهة النصرة عندما بدأوا بالتحرك، وقتها كلف المشروع واشنطن نصف مليار دولار، كما أن توقيت القرار الأمريكي يأتي في توقيت صعب، فالقرار يتزامن مع خروج أوباما من البيت الأمريكي، وبالتالي إمكانية إلغاء ترامب للقرار لاحقًا وارد جدًا، كما أنه يتزامن مع إخفاقات المعارضة السورية في الساحة السورية خاصة حلب.

وفي جميع الأحوال، قد لا يشكل القرار الأمريكي حال تنفيذه بالفعل عاملًا حاسما في الصراع السوري، فالمضادات الجوية التي تحمل على الكتف لا يصل مداها لأكثر من 3 كم، وبالتالي لا تطال الطائرات الروسية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة، كما أن الحروب المتبقية في سوريا ستعتمد في معظمها على القوى البرية في الأماكن القليلة المتبقية للمعارضة المسلحة في سوريا، وفقًا لخبراء عسكريين.