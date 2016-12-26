مئات الآلاف بإفريقيا يواجهون الموت جوعًا

يواجه مئات الآلاف في إفريقيا الموت جوعًا في أزمة متفاقمة لا يتحدث عنها أحد، ونحن على مشارف عام 2017، ويحذر الأمين العام للتنمية الدولية «بريتي باتل» من أن هناك أكثر من 37 مليون شخص في إفريقيا دون طعام.

وقالت صحيفة الاندبندنت: خلال الجفاف الذي ضرب القرن الإفريقي في عام 2010 و2011، ربط النساء خصورهم بحبال لكي يتحملوا الجوع، حتى يوفروا القليل من الطعام لأطفالهم.

وفي تناقض صارخ لمواقف المجتمع الدولي الذي ينتقد كل الأوضاع الخاطئة في الدول الأخرى، ظل المجتمع الدولي صامتًا إزاء تلك الكارثة التي تمر بها إفريقيا، وظل متفرجًا على حوالي 260 ألف شخص يموتون جوعًا .

وتابع الموقع: هناك قلق متزايد على أن عام 2017 سنرى مأسأة على نطاق مماثل مع الجفاف في بعض المناطق، وفيضانات في مناطق أخرى من جنوب وشرق إفريقيا.

وتحاول الحكوات الإفريقية السيطرة على تلك الكارثة الإنسانية من خلال مطالبة العالم باتخاذ إجراءات فعالة هذه المرة، لتدعم الحكومات الإفريقية التي لن تكون قادرة بمفردها على حل المشكلة، كما فعل من قبل السياسيون اليمينيون كديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق.

والتزمت التنمية البريطانية بالفعل بدفع 362 مليون جنيه استرليني كمساعدات للدول المتضررة لزيادة مساهمتها في تلك الأزمة.

وقال بريني باتل، وزير التنمية الدولية: نحن ندخل عام 2017 وهناك أكثر من 37 مليون شخص في إفريقيا دون طعام، حيث تواجه الأسر أزمة فقد منازلهم وفقد سبل كسب العيش جراء عدة أسباب، منها آثار الجفاف المنتشرة في القارة على نطاق واسع.

وتابعت الصحيفة: يجب تصعيد التحذير من الأزمة، ليس لمنع الناس من الجوع فحسب، بل حتى لا يصبحون لاجئين، ولذا فمعالجة التحديات العالمية في عصرنا؛ مثل الجفاف والأمراض وانعدام الأمن والهجرة، وعدم الاستقرار هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله لإنقاذ إفريقيا.

وأضاف مصدر بمجتمع المعونة الدولية والمستقلة أنهم يعلمون جيدًا أن هناك خطرًا من تكرار الأوضاع البائسة والجوع المدقع الذي قتل مئات الآلاف في عام 2010، ودفع الناس إلى بيع ممتلكاتهم وما تبقى من ماشيتهم التي مات معظمها، لذا فلابد أن تكون هناك رؤية حقيقية للحد من معدل الوفيات والبقاء على السكان وتغيير أوضاعهم البائسة؛ لحل مشكلة البطء في استجابة الأنظمة للتحذيرات والتحرك العاجل، فمع تركيز العالم، خاصة الولايات المتحدة ودول البريكست على أحداث الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين الراهنة، تسبب ذلك في إهمال مشكلة ظاهرة النينو المناخية الشديدة، والتي لها آثار متكررة قد تتفاقم بسبب تغير المناخ، ورغم أن ظاهرة النينو قد انتهت إلَّا أن هناك مخاوف من عودتها بشكل أكبر خلال موسم الحصاد المقبل، والذي يمكن أن يكون ورطة بالنسبة لإفريقيا، خاصة أن مؤشر الغطاء النباتي في أجزاء من منطقة القرن الإفريقي أقل الآن مما كان عليه في مرحلة الجفاف 2010، أي أن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العام شهد أسوأ ظاهرة نينيو سببت الجفاف، والتي قد تستمر لعقود، وستُستخدم أموال المساعدات الدولية في التدخلات المنقذة للحياة؛ لمنع تصاعد سوء التغذية، خاصة للأطفال والمرضى، في مدغشقر وملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وغيرها، حيث عانت تلك البلدان الأربعة أكثر من غيرها في القارة من تسرب الأطفال من المدارس بأعداد متزايدة؛ بسبب نقص المياه أو مشكلات أكثر إلحاحًا في المنزل، في حين أن جميع البلدان الأربعة كانت تشهد تفشي الأمراض مثل الكوليرا والتيفود والإسهال وسوء الغذية الشديدة والأمراض الشائعة.