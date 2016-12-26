صور| شهداء البحث العلمي.. ضحايا الإهمال في «بيطري القاهرة»

تحقيق: السيد سعد

أثارت واقعة وفاة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أثناء إجرائه إحدى التجارب المعملية، علامات استفهام ودهشة، وفتحت سيلا من التساؤلات حول مدى توافر شروط الأمن والسلامة المهنية داخل تلك المعامل.

في ركنها البعيد عن حرم الجامعة الصاخب، حيث تأخذ “الطب البيطري” حيزًا خاصًا بها، بتخصصاتها العديدة الموزعة على مبان كثيرة، لم يطلها التجديد منذ فترة طويلة، قام “البديل” بجولة داخل الكلية، وفي أحد أقسامها، وداخل المعمل الذي شهد الحادث المأساوي، وجدنا ما توقعنا رؤيته.

المعمل لا يحتوي على أي من شروط السلامة، و”أدواتها”، إن صح وصفها بالأدوات، فهي متهالكة، ولا تبدو أنها تتناسب مع التطور في الأدوات المختبرية، ناهيك عن حالة المعمل، والتي تكشف أنه سقط من خطة التطوير تمامًا.

أتربة تغطي رفوف المعمل، وزجاج مكسور، وأوعية ومحاليل مستخدمة، ومواد كيميائية مرسوم عليها تحذير للمتعامل بها، إضافة إلى ما يبدو أنها “معدات”، ومن حالتها لا يظهر أنه يمكن الاستفادة منها.

وخلال الجولة، وبالاطلاع على معامل في أقسام أخرى، يتضح أن القليل منها حالتها جيدة، والأغلبية العامة تحمل اسم “معامل” فقط، وما هي إلا “غرف” تم تجهيزها باجتهادات شخصية لأعضاء هيئة التدريس، في محاولة منهم لسد القصور الكبير الناتج عن نقص الميزانية.

الموت في المعمل

أحد أعضاء هيئة التدريس، في قسم “الفارماكولجي”، متحفظًا على ذكر اسمه، روى لنا واقعة وفاة أستاذ باحث بالقسم “ح”، أثناء إجرائه إحدى التجارب على فيروس “الهيموراجك فيفر” (الذي يتسبب في تحلل كرات الدم الحمراء)، والذي جلبه من الكويت، حيث يصيب هذا المرض الجمال هناك، وقد حاول الباحث عزل هذا الفيروس القاتل، فلم يكن هناك مفر من استخدام “الماصة” لسحب عينة منه، فابتلع جزءا منه، ولم تمر سوى 7 أيام فقط على إصابته به حتى فارق الحياة، ويعلق على ذلك عضو هيئة التدريس، قائلًا: “الفقيد كان نشطًا للغاية، وكثير الترحال، وله أعمال بحثية عديدة، وما حدث أمر الله، ولكن لجوءه لوسيلة قديمة في سحب عينة الفيروس وهي “الماصة” راجع إلى غياب الإمكانات الحديثة الموجودة في معامل العالم بأسره، والتي تضع في المقام الأول أمن وسلامة الباحث”.

قصة أخرى تتشابه تفاصيلها مع سابقتها، ولكن وقعت أحداثها في معمل آخر للطب البيطري، حيث أصيب باحث آخر ببكتيريا معدية شديدة الخطورة، كان قد جلبها من العراق، وهي منتشرة بين قطعان الماشية هناك، وقد أجرى عليها تجارب لأجل إيجاد العلاج المناسب لها، فكان مصيره كمصير سابقه، إذ أصيب بالبكتيريا، والتي يجب أن “يتم تعقيم المعمل منها بعد إجراء التجارب بفترة محددة، لأنها تنتقل عبر الهواء والأسطح وغيرها”، ولأنه لا تتوافر وسائل التعقيم تلك، فلم يسلم منها الباحث، ليفارق الحياة بعد أيام معدودة من إصابته.

“الحكومة بتدينى مليار ونص مش عايزهم”.. بتلك الجملة اقترح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر جاد نصار، في كلمته الأخيرة بالمؤتمر السنوى الرابع والخمسين للإحصاء بالجامعة، تشجيع المؤسسات العلمية على فكرة “التمويل الذاتي”، دون أن يدرك أن بعض كليات الجامعة ربما تحتاج إلى تخصيص “جزء” من الـ”مليار ونصف” التي تحدث عنها من أجل العناية والاهتمام بمعامل الطب البيطري في مصر.

الطب البيطري، وهو من التخصصات العلمية العريقة في مصر، مثل باقي المجالات الطبية والعلمية، يعتمد على التجربة والبحث، فالعمود الفقري للدراسة فيه هو المعمل “محراب العلماء”، لكن نقص الإمكانات وغياب استراتيجية التطوير، جعل معامل الكلية، ليست فقط غير مؤهلة، وإنما تمثل خطرًا على من يعمل بها.

عشرات الحوادث

يقول ربيع حسن عتمان، الأستاذ بقسم الأمراض الباطنية والأمراض المعدية بالكلية، إن المعامل لها دور مهم جدا في الكلية، وفي مهنة الطب البيطري بشكل عام، وأوضح أن تشخيص أي مرض يعتمد على عاملين، أحدهما التعرف على الأعراض الإكلينيكية الظاهرة على الحيوان المصاب، أما العامل الثاني المهم فهو المعامل، التي تمثل 50% من تحديد عملية التشخيص، ووصف حالة المعامل في الكلية بـ”السيئة للغاية”، حيث لا تتوافر لها الإمكانات والأجهزة البحثية، كما أن عوامل الأمن والسلامة بها نقص شديد، وهي حالة عامة بكافة الأقسام، معقبًا: “لدرجة أننا لسنا قادرين على توفير عامل أو موظف يقوم بأعمال النظافة والخدمات داخل المعمل”، مؤكدًا أنه على مدار نحو 40 عامًا من تواجده في الكلية، فقد شهد العشرات من الحوادث التي وقعت في تلك المعامل، بسبب افتقارها للمعايير العلمية المطلوبة.

وأضاف: “بنجيب ساعات بعض الأجهزة الحديثة وتشتغل 5 أو 6 سنوات، ولا تتوافر أموال لشراء (Kits) وهي محاليل تشخيصية أسعارها عالية ولا تتوفر إمكانات لشرائها، ويضطر طالب الماجستير أو الدكتوراه لتحمل إحضارها من جيبه الخاص”.

الوساطة تحكم

ربيع، تناول بعض عمليات التطوير في معامل بأقسام أخرى، مؤكدا أن الأمر يعود إلى وجود شخصيات كبيرة في تلك الأقسام لها علاقات جيدة يمكن من خلالها أن تؤثر على عميد الكلية والوكلاء، ما يخلق حالة من عدم التكافؤ بين الأقسام، فقسم معين يحظى بالنصيب الأكبر من الأجهزة والإمكانات المعملية، وآخر لا يتوفر له شيء.

وأكد أنه من أجل إنشاء معمل بالضوابط العلمية، يجب أن يتوافر “تصميم معملي على أساس علمي، وهو غير موجود في معامل الكلية، والموجود فقط مجرد اجتهادات شخصية”.

وعن بدل العدوى، أكد أن قسم الأمراض الباطنية والمعدية يتعامل مع أخطر الفيروسات فتكًا في العالم مثل “السعار”، ولا يأخذ الأطباء فيه بدل العدوى، منوهًا بأنه على مدار سنوات طويلة، شاهد العديد من الحوادث التي أصابت أعضاء هيئة التدريس والطلاب، نتيجة تردي أوضاع المعامل بها.

وسلط الدكتور ريبع، الضوء على معلومة مهمة، وهي أن الأطباء البيطريين في مصر يتعاملون مع أمراض الحيوانات الموجودة في العالم بأسره، نتيجة لسياسة استيراد اللحوم في مصر، التي تستورد من كافة الدول، وقال: “استوردنا أغناما من إثيوبيا منذ 10 سنوات مصابة بمرض حمى الوادي المتصدع، وتسببت في نفوق من 25 إلى 30% من أغنام مصر، ومازلنا نستورد من إثيوبيا والصومال وشرق إفريقيا”.

لمبات البكتيريا

في المقابل كشف مصدر مطلع داخل الجامعة، رفض ذكر اسمه، أن الجامعة تطرح حاليًا مناقصة عامة بين الشركات لتطوير معمل في قسم الميكروبيولجي، راعت فيه أن تؤمن ذلك المعمل ضد البكتيريا الخطرة، بتركيب لمبات “ألترا فايلوت” (الأشعة فوق البنفسجية) حيث تقضي أشعتها على البكتيريا، وتقوم بتطهير المعمل، وتعمل عن طريق مؤقت “تايمر”، بحيث يتم ضبط المؤقت للعمل بعدد ساعات محددة إلى حين الانتهاء من محاضرة أو تجربة معملية معينة، منوهًا بأن تلك “اللمبات” موجودة في معامل كليات أخرى، كما أنها ليست بالاختراع الجديد ومتواجدة حتى في الكليات العلمية بالخارج منذ ستينيات القرن الماضي.

المصدر نوه بأن تلك اللمبات، رغم أهميتها القصوى، لم تعمم على كافة المعامل في الكلية، وإنما اقتصرت على بعضها، معقبًا: “هناك قصور في الميزانية المتوفرة لتجديد المعامل”، مشيرا إلى إعداد عدة “مقايسات” لتطوير الكلية، مثل حظيرة جراحات الحيوانات الكبيرة، والحيوانات الصغيرة، والمدرجات، إلا أنه لا توجود ميزانية تغطي تنفيذ تلك المقايسات، حسب قوله.