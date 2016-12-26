الليلة.. ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي

تقام مساء اليوم الاثنين، ثماني مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة، ما قبل الأخيرة من النصف الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، يأتي على رأسها موقعة أرسنال ووست بروميتش ألبيون.

يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه لاعب الوسط المصري محمد النني، في الخامسة مساءً، فريق وست بروميتش ألبيون، على ملعب «الإمارات».

يحتل المدفعجية صاحب الملعب والجمهور في مباراة اليوم، المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق وست بروميتش ألبيون المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

يسعى الجانرز، بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الفوز على منافسه العنيد ومواصلة الضغط على الفرق التي تتقدم عليه في جدول الترتيب.

في المقابل يسعى وست بروميتش ألبيون إلى تحقيق نتيجة إيجابية على منافسه اللندني لتحسين موقفه في جدول الترتيب قبل نهاية النصف الأول من الموسم.

وفي مباراة أخرى تقام في نفس التوقيق يحل فريق بورنموث ضيفًا على فريق تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «ستامفورد بريدج».

تشيلسي يدخل المباراة وفي جعبته 43 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول أقرب منافسيه، بينما يحتل فريق بورنموث المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

يسعى البلوز المتسلح بعاملي الملعب والجمهور في موقعة ستامفورد بريدج، إلى مواصلة مسلسل الانتصارات بإسقاط بورنموث وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على فارق الست نقاط مع أقرب منافسيه.

بورنموث هو الآخر يأمل في العودة من ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة إيجابية، لكن مهمته لن تكون سهلة عند مواجهة أقوى خط دفاع في المسابقة ورابع أقوى خط هجوم في البطولة.

إليكم جدول مبارايات اليوم بتوقيت القاهرة:

2.30 واتفورد : كريستال بالاس

5.00 أرسنال : وست بروميتش ألبيون

5.00 تشيلسي : بورنموث

5.00 ليستر سيتي : إيفرتون

5.00 مانشستر يونايتد : سندرلاند

5.00 بيرنلي : ميدلزبره

5.00 سوانزي سيتي : وست هام يونايتد

7.15 هال سيتي : مانشستر سيتي