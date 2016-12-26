الكبار يودعون 2016 بالتربع على قمة الدوريات بالقارة العجوز

أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2016، الذي شهد هيمنة من الأندية الكبيرة على أقوى دوريات كرة القدم في القارة العجوز.

نرصد المشهد النهائي في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا مع ختام المنافسات في تلك الدوريات استعدادًا للاحتفال بأاعياد الميلاد.

الدوري الإنجليزي

رغم أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي، إلَّا أن المفاجأة جاءت عن طريق الإيطالي انطونيو كونتي، الذي قلب الموازين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليج»، وحقق نتائج جيدة للغاية مع فريق تشيلسي، جعلته يتربع على قمة جدول المنافسة قبل نهاية النصف الأول من البطولة بجولتين برصيد 43 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول الوصيف.

وتقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الثامنة عشرة، ما قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الأقوى على الصعيد العالمي؛ نظرًا لما يضمه من نجوم ومدربين كبار، وفي حالة تحقيق تشيلسي الانتصار في مباراته أمام بورنموث سينهي عامه متربعًا على قمة جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في الجولة التاسعة عشرة، المقرر لها السبت 31 ديسمبر أمام ستوك سيتي.

ويسدل الستار على منافسات النصف الأول من الموسم الكروي في إنجلترا في الثاني من يناير المقبل بمواجهة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد.

الدوري الإسباني

لم تنته منافسات الدور الأول بالدوري الإسباني «ليجا» بعد، لكن الأندية الإسبانية حصلت على إجازة أعياد الميلاد عقب نهاية منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري، أي قبل نهاية النصف الأول من الموسم بثلاث جولات.

واستطاع فريق ريال مدريد، بطل أوروبا، أن يتصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، ويأتي من خلفه برشلونة برصيد 34 نقطة.

وتعود منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني في السادس من يناير المقبل بمواجهة إسبانيول وديبورتيفور لاكورونا.

الدوري الألماني

جولة واحدة متبقية من عمر النصف الأول من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» الذي سيُستأنف منافساتها يوم الجمعة الموافق 20 من يناير المقبل.

واستطاع فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، أن يحول الدفة لصالحه قبل نهاية عام 2016، فبعد أن سيطر فريق لايبزيج على قمة الترتيب منذ بداية المنافسات، انقض بايرن ميونيخ قبل إجازات أعياد الميلاد واعتلى صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن لايبزيج.

الدوري الفرنسي

اختتم فريق نيس منافسات الدور الأول من الدوري الفرنسي لكرة القدم «ليجا 1» متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، متفوقًا على موناكو بنقطتين وعلى باريس سان جيرمان بخمس نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من النصف الثاني من الليجا الفرنسية يوم الجمعة 13 يناير المقبل بلقاء ليل وسانت إيتيان.

الدوري الإيطالي

أنهى فريق يوفنتوس حامل اللقب عام 2016 متربعًا على عرش الكالتشيو الإيطالي برصيد 42 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة، كما تتبقى على منافسات النصف الأول من الدوري الإيطالي جولة وحيدة ستُستأنف منافساتها في السابع من يناير المقبل.