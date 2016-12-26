الحصاد| جوائز المهرجانات الدولية التي حصدتها مصر في 2016

شهد عام 2016 العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي أقيمت سواء بمصر أو خارجها، حصد خلالها العديد من المثقفين والفنانين جوائز كثيرة، وكانت تمثل للبعض منهم الجائزة الأولى في حياتهم.. ما بين هذا وذاك نرصد في التقرير التالي أبرز الأنشطة الثقافية والفنية والجوائز التي شهدها هذا العام.

مهرجانات وفعاليات ثقافية

شهدت بداية عام 2016 إقامة الدورة السابعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أقيمت تحت عنوان «الثقافة في المواجهة»، حيث كانت دولة البحرين ضيف شرف هذه النسخة من المعرض، إضافة إلى اختيار الأديب الراحل جمال الغيطاني كشخصية للعام، شهدت فاعليات المعرض مشاركة 34 دولة ممثلة في850 ناشرًا عربيًّا وأجنبيًّا، ورفضت إدارة المعرض 78 دار نشر بسبب الترويج لكتب طائفية.

وأقيمت في شهر سبتمبر الدورة الثالثة لمؤتمر «قصيدة النثر» الذي شارك فيه 50 شاعرًا مصريًّا، إضافة إلى مجموعة من الشعراء العرب، ناقش الحضور العديد من القضايا المتعلقة، حيث قررت الهيئة المصرية للكتاب طبع الأعمال الخاصة بالمؤتمر كافة، واحتضنت القاهرة خلال العام فعاليات الملتقى الدولي للترجمة الذي أقيم تحت عنوان «الترجمة مشروعًا للتنمية الثقافية» وشارك فيه 42 مترجمًا من مصر و 12 من خارجها، ركز الملتقى على عدة محاور شملت التحديات التي تواجه الترجمة الأدبية بوجه عام والشعر منها بوجه خاص، الأمانة والدقة في الترجمة، وتأثير الترجمة على الثقافة.

كما شهد العام إقامة الملتقى الدولي للشعر بالقاهرة الذي شارك فيه 13 دولة و65 شاعرًا من مصر وعدة دول أخرى، وخلال فعالياته قدم العديد من الشعراء الاعتذار عن المشاركة؛ بسبب سيطرة شعراء الستينيات عليه منذ دورته الأولى التي أقيمت عام 2007، وخلال شهر نوفمبر انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثامنة والثلاثين بمشاركة أكثر من 200 فيلم من مختلف دول العالم.

اختيرت الصين ضيف شرف للمهرجان وعرض لها بالمهرجان 20 فيلمًا صينيًّا، منها فيلمان كلاسيكيان، كما شهد المهرجان مشاركة 10 أفلام مصرية، من بينها فيلمان شاركا في المسابقة الرسمية، وهما فيلم «يوم للستات» و«البر التاني».

واحتفل مهرجان الموسيقى العربية في 2016 بدورته الـ25 «اليوبيل الفضي»، شارك فيه أكثر من 83 فنانًا من 8 دول عربية؛ هي مصر وفلسطين والمغرب ولبنان وتونس والعراق والأردنسي وسوريا، وشهدت الدورة 25 صوتًا جديدًا من الأصوات الشابة.

جوائز أدبية وسينمائية

حصد عدد من الشعراء والأدباء والمثقفين عدة جوائز عام 2016، ورغم أن جائزة نوبل للآداب خالفات جميع التوقعات ولم تذهب إلى أهل الثقافة كما هو معتاد، وإنما ذهبت إلى الموسيقي الأمريكي بوب ديلان، إلَّا أن ذلك لم يمنع أن هناك جوائز أدبية قيمة فاز بها مثقفون في 2016.

فقد تمكن الكاتب والروائي المصري ناصر عراق من الفوز بجائزة أفضل رواية منشورة يجري تحويلها إلى عمل درامي عبر مسابقة «كتارا» للرواية العربية في دورتها الثانية، والتي بلغت قيمتها 200 ألف دولار، أما الروائي إبراهيم عبد المجيد فقد حصد جائزة الشيخ زايد للآداب عن عمله «ما وراء الكتابة: تجربتي مع الإبداع».

وبلغت القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية رواية «عطارد» للمصري محمد ربيع، كما حصد الشاعر المصري محمد إبراهيم أبو سنة جائزة الملتقى الدولي للشعر، وسط قبول بعض المثقفين ورفض البعض الآخر، وتمكن الشاعر عمرو حسن من الفوز بجائزة أحمد فؤاد نجم الكبرى، حيث حصل على مبلغ خمسين ألف جنيه عن ديوانه «باندا».

وعلى نطاق المهرجانات، سيطرت مصر على جوائز مهرجان الموسيقى العربية، حيث اقتنص الثنائي إبراهيم عبد المنعم وأحمد ممدوح الجائزة الأولى في مسابقة الشباب، في حين حصد محمد طارق وكريم زيدان الجائزة الثانية، أما الجائزة الثالثة فاقتسمتها رانيا عتيق مع أحمد مصطفى.

وشهد عام 2016 عرض فيلم «اشتباك» في مهرجان «كان»، كما حصد الفيلم سالف الذكر ثلاث جوائز في الدورة الـ61 من مهرجان بلدوليد السينمائي «سيمينثي» الذي أقيم في إسبانيا، وهي جائزة أفضل مخرج جديد لمحمد دياب، أفضل مدير تصوير لأحمد جبر، بجانب جائزة سوسيوجراف، التي يتم منحها بناءً على تصويت الجمهور.