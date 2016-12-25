مصر ومواجهة الإرهاب.. مبادرات عديدة دون جدوى

مع كل حادث إرهابي تخرج الحكومة والقوى السياسية بمجموعة من التصريحات والمبادرات بشأن مكافحة الإرهاب وضرورة تجديد الخطاب الديني، لينتهي الأمر في أغلب الأحوال إلى لا شيء، باستثناء “الشو” الإعلامي، وخلال العام الحالي، قدم أعضاء مجلس النواب نحو 23 مبادرة ومقترحا حول مكافحة الإرهاب، منها 5 مبادرات خلال الأسبوع الحالي، أغلبها يدور حول الحل الأمني فقط.

كانت آخر المبادرات تلك التي تقدم بها النائب محمد أنور السادات، وترتكز على 4 محاور من بينها “تأهيل السجناء من الشباب، ومشاركة المجتمع في مكافحة الإرهاب”، كما تقدمت النائب نادية هنري، بمقترح تضمن “اتخاذ إجراء للتعاون مع كافة الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب والدعوة إلى الكراهية، ومنع حدوث العمليات الإرهابية، وتجفيف المنابع اللوجستية ومحاسبة الدول الداعمة للإرهاب أو تأوي الجماعات المسلحة بزعم أنها فصائل معارضة.”

قائمة المبادرات التي قدمت طويلة وتزاد مع وقوع الأعمال الإرهابية التي تحدث في مصر، ومع ذلك لا يبدو أن هناك إرادة سياسية لتفعيل هذه المبادرة، إضافة إلى أن المناخ السياسي الذي تمر به مصر ينذر بقوع المزيد من العمليات في ظل مصادرة الآراء والتوغل الأمني المسيطر علي الوضع في مصر، بحسب مراقبين.

الإرهاب والإرهابيون

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قال لـ”البديل، إن هناك فرقا بين العناصر الإرهابية التي تحمل السلاح، وبين الإرهاب كفكر، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تخلط بين الأمرين، وأوضح أن العنصر المسلح يجب مواجهته بالسلاح، وهذا ما تفعله الدولة منذ سنوات، أما الإرهاب كفكر فهي لم تفعل شيئا له منذ سنوات، مؤكدا أنه يتطلب جهودا وتغيرا في السياسات، ووضع خطة متكاملة مبنية على التثقيف وتصحيح الأفكار الخاطئة، ونبذ العنف وتحسين التعليم، وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي لابد أن تتبع لمواجهة الإرهاب.

وأضاف أن الإرهاب هو فكر قبل أن يكون عملية إرهابية، لذلك يجب محاربة الفكر بالتوازي مع محاربة العناصر الإرهابية التي تحمل السلاح.

العميد حسين حمودة، الخبير في مكافحة الإرهاب، قال إن هناك عشرات المراكز البحثية التابعة للدولة ترصد وتحلل دوافع انضمام الشباب إلى الجماعات المسلحة سواء في سيناء أو في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة كسوريا وليبيا تحت مسمى الجهاد، مشيرا إلى أن هذه الدراسات والنتائج لا يتم الاستفادة منها على الرغم من أنها تكلف الدولة مئات الآلاف من الجنيهات سنويا، ورغم ما بها من رصد وتحليل لجرائم الإرهاب، وما بها من نتائج عظيمة كفيلة بالحد من انتشار الفكر الإرهابي بين الشباب.

وأضاف أن التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل، إلى جانب تصحيح الخطاب الديني، كلها تأتي ضمن أساليب مكافحة الإرهاب وليس فقط الجانب الأمني، مؤكدا أن على المسؤولين إعادة النظر في طريقة تناول قضية الإرهاب.