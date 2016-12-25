حصاد 2016 بالمنيا.. أزمات طائفية وجوائز عالمية ومتحف يعود للحياة

شهدت محافظة المنيا في عام 2016 الكثير من الأحداث المهمة، والتي يتذكر المواطنون عددًا منها، خاصة الأحداث التي سيطرت على الشارع المنياوي لفترات طويلة، وكان أبرزها الأزمات الطائفية وتحقيق عدد من اللاعبين انتصارات عالمية وافتتاح متحف للآثار بعد تدميره وسرقة مئات القطع منه.

«البديل» ترصد أبرز تلك الوقائع، فهناك 5 أزمات وقعت بين المسلمين والأقباط بعدد من القرى، وجذبت أنظار المواطنين.

حرق خيمة كنيسة الإسماعيلية

في بداية شهر مايو وقع حريق بخيمة كبيرة مخصصة لإقامة الشعائر الدينية المسيحية بقرية الإسماعيلية، التابعة لمركز المنيا، وهي خيمة مقامة بمنطقة قضاء بقطعة أرض زراعية؛ لأن القرية لا توجد بها كنيسة، ورغم تأكيد أجهزة الأمن أن الحادث جنائي وليس طائفي، إلَّا أن الكنيسة أصرت على عكس ذلك.

وقالت أجهزة الأمن حينها، إن سبب الحادث ماس كهربائي، بينما أصدرت الكنيسة بالمنيا بيانًا طالبت فيه بسرعة ضبط الجناة، وزار الأنبا مكاريوس أسقف عام أقباط المنيا تلك القرية وأقام قداس الأحد بالمنطقة المحترقة، إشارة إلى أن تلك الحوادث الطائفية لن تزيدهم إلَّا إصرارًا.

سيدة الكرم

وشهد مايو الماضي واقعة أخرى عرفت إعلاميًّا بـ«سيدة التعري» بعد أن نشبت اشتباكات بين مسلمي وأقباط قرية الكرم، التابعة لمركز أبو قرقاص؛ بسبب وجود علاقة عاطفية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، انتهت بهجوم زوج السيدة المسلمة وعدد من أقاربه على منزل الشاب القبطي وحرق 4 منازل لعائلته ومحل تجاري، والتعدي على سيدة مسنة تدعى سعاد ث، والدة الشاب القبطي، وقيل إنه تم تجريدها من ملابسها أمام المواطنين.

بينما شهدت القرية قدوم عدد من الوفود التابعة للأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية لتهدئة المواطنين، وجمع شمل العائلات، والتأكيد على استكمال الخطوات القانونية دون اعتداء كل طرف على الآخر، بينما ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من المتهمين وأحالتهم في بداية شهر أكتوبر إلى محكمة الجنايات بقرار من النائب العام.

كوم اللوفي

آخر شهر يونيو شهدت قرية كوم اللوفي، التابعة لمركز سمالوط، اشتباكات عنيفة بين الأهالي، بعدما تردد عن اعتزام أحد المواطنين تحويل منزله إلى كنيسة، وحدثت مشادات كلامية بين المواطنين، انتهت بحشد نحو 300 رجل من المسلمين والتوجه إلى المنزل وإشعال النيران به وبمنزلين آخرين، ووقعت أعمال عنف بين الجانبين.

وبعد استمرار أعمال العنف لساعتين تقريبًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليها والقبض على 27 شخصًا من الجانبين.

أحداث طهنا الجبل

في منتصف شهر يوليو وقعت مشاجرة أيضًا بين عدد من الأطفال المسلمين والمسيحين، انتهت باستدعاء الأطفال المسلمين لأقاربهم بعد التعدي عليهم أمام منزل قس، ونشبت مشاجرة أخرى انتهت بمقتل شاب مسيحي.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارًا بوقوع مشاجرة بين مسلمين وأقباط ووجود قتيل واثنين من المصابين بينهم سيدة بناحية طهنا الجبل، وكشفت التحريات أنه أثناء مرور طفل مسلم يقود عربة كارو وبرفقته 3 أطفال آخرين بشارع مكتظ بالأقباط وقعت بينه وبين أطفال آخرين مسيحيين مشادة كلامية، حيث طلب الأول من طفل صغير عمره 5 سنوات إفساح الطريق للمرور بالعربة، فحدثت بينهم مشادة كلامية واعتدى بعض المتواجدين بالشارع عليه بالضرب، وعندما شعر الصبي بأن الأهالي تكاثروا عليه، استدعى عددًا من أقاربه، ووقعت مشاجرة بنفس المنطقة، أسفرت عن وقوع قتيل يدعى فام م، 22 سنة، فيما أصيب اثنان آخران بينهم سيدة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 8 متهمين وفرضت كردونًا بالقرية، وأحالتهم للمحاكمة.

أحداث عزبة عاصم

في 13 سبتمبر نشبت مشاجرة بين 2 من السائقين بعزبة عاصم، التابعة لقرية دمسير بمركز المنيا، أحدهما مسلم والآخر مسيحي، على أولوية المرور بالسيارة، وما لبثت المشاجرة دقائق قليلة إلَّا وتدخل الأهالي من الجانبين وتطورت إلى اشتباكات بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة أحد الأقباط.

وعقب تدخل الأجهزة الأمنية تمت السيطرة على المشاجرة، وإلقاء القبض على 37 متهمًا، من بينهم 20 من المسلمين و17 من المسيحيين.

ألقاب عالمية

من جانب آخر نجح اثنان من أبناء المنيا في حصد ألقاب عالمية، في الألعاب المختلفة .

وقد حصد ابن مركز بني مزار شمال المنيا، الرباع المصري شريف عثمان، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، أولى ميداليات البعثة المصرية ضمن منافسات رفع الأثقال وزن 59 كيلو جرامًا بدورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو 2016 التي تقام في البرازيل.

وبهذا الفوز تمكن عثمان من تحيطم الرقم البارلمبي الذي كان مسجلا بـ193 كيلو جرامًا، ورفع وزنه إلى 203 كيلو جرامات.

كما حصد بطل العالم في لعبة الكونغ فو أيمن جلال، ابن مركز سمالوط بالمنيا، أيضًا ميدالية فضية ببطولة العالم بالصين وزن 75، وخسر أمام بطل الصين، في البطولة التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.

وكان جلال قد حصد الميدالية الذهبية ببطولة العالم بالصين في عام 2012، والميدالية الفضية بذات البطولة في إندونيسيا عم 2013، وذهبية بطل إفريقيا.

متحف ملوي يعود للحياة

في 22 سبتمبر سادت حالة من الفرحة بين أبناء المحافظة، بعد افتتاح الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، متحف ملوي والذي تعرض لأعمال عنف وسرقة عقب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة عام 2013، وسرقة 1050 قطعة أثرية من داخله، وتم استرداد نحو 800 قطعة من المسروقات، وتحديث المتحف بقطع أخرى من التي تمتلكها المحافظة بمخازن الأشمونين.

وقال الوزير حينها، إن افتتاح المتحف يعد انتصارًا للدولة على الفوضى والإرهاب والنيل من الحضارة المصرية، لافتًا إلى حرص الدولة على استرداد آثارها والحفاظ على حضارتها، وأن افتتاح المتحف مرة أخرى سيعيد الحياة للسياحة في المنيا، وهناك خطوات جادة لتطوير المتاحف كافة والعمل على افتتاح متاحف بكل مدينة مصرية.

ويشهد المتحف حاليًا تعديلًا لسيناريو العرض به، حيث تضم فاترينات العرض بالمتحف الآن 944 قطعة أثرية منها 441 قديمة و503 جديدة من مخازن البهنسا والأشمونين ومخازن المنيا، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المتحف 11 مليون جنيه موزعة بين محافظة المنيا التي قدمت 7 ملايين و150 ألفًا من اعتمادات المحافظة، علاوة على منحة إيطالية قيمتها 4 ملايين جنيه في صورة فاترينات للعرض الخاصة بالمتحف في إطار مشروع مبادلة الديون، وتم تغيير سيناريو العرض داخل المتحف ليبدأ بتمثال للأسرة، وهي عامود المجتمع، يبلغ إجمالي القطع الجاهزة للعرض بالمتحف 944 قطعة.

ويضم المتحف الآن 3 قاعات عرض فقط، وتم تحويل القاعة الرابعة للأنشطة التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى مكتبة بحث علمي لخدمة طلاب جامعة المنيا وأسيوط، وخاصة دارسي الآثار بالكليات المختلفة.

أول منطقة لوجستية بالمنيا

أعلن محافظ المنيا اللواء عصام البديوي عن بدء المحافظة في الإجراءات الخاصة بإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بالمحافظة، على مساحة 5 أفدنة بمنطقة البهنسا بمركز بني مزار؛ لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية القابلة للتصدير.

وأوضح المحافظ أن المنطقة سوفر ملايين الجنيهات، بدلًا من إرسال منتجاتنا إلى القاهرة وبعض المحافظات لتغليفها وتوزيعها، فإن كل تلك الخطوات ستجرى على أرض المحافظة، مما يعود على المحافظة بتشغيل عدد كبير من الشباب وتوفير الوقت والجهد والمال.