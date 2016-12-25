القصة الكاملة لإغلاق مصنع الأدوية بسوهاج وإهدار المال العام

رغم ما تعانيه كافة مستشفيات وزارة الصحة من نقص الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، تم إغلاق مصنع الأدوية الوحيد، والذي يطلق عليه “معمل تحضير وتعبئة الأدوية” بسوهاج منذ عام 2010، دون أي سند قانوني يبرئ كلًّا من وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة الصيدلة آنذاك، رغم أنه كان يوفر ملايين الجنيهات على مديرية الصحة، فضلاً عن فعالية منتجاته غير المتوفر مثيلاتها في سوق الدواء المصري.

ما آل إليه واقع المصنع يؤكد أن مسؤولي الوزارة مصرون على استمرار تدهور ونقص الخدمات بمستشفياتها، رغم استغاثات المرضى، وأنهم يصدرون قرارات غير مدروسة لا أساس لها من الصحة، وتتسبب في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.

“البديل” التقى مسؤولًا بمديرية الصحة بسوهاج؛ ليعرض كل الحقائق الخفية، ويكشف أكبر قضية فساد شهدتها المحافظة.

يقول المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن المصنع أنشئ بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات على مساحة 3 آلاف متر مربع خلف مديرية الشؤون الصحية؛ لإنتاج الأدوية والمراهم والمطهرات الدستورية؛ لصرفها بالمجان على المرضى الفقراء المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في قرى سوهاج.

وأضاف أن المعمل كان يعمل بنظام “نصف آلي”، حيث كانت توجد به ماكينات لتعبئة المراهم والأشربة والسوائل وماكينات لخلطها، ومحطة لفلترة المياه بطاقة إنتاجية 80 لترًا في الساعة؛ لاستخدامها في تصنيع وتحضير الأدوية، وأشار إلى أن المصنع كان يحتوى على مخزن للعبوات الفارغة، وأن كميات كبيرة من العبوات الفارغة ما زالت موجودة حتى الآن دون تصرف.

وأضاف أن كميات مواد الخام التي كان يتم شراؤها للمصنع سنويًّا لا تتجاوز النصف مليون جنيه، وأنها كانت تنتج ملايين العبوات التي توفر وقتها حوالي 5 ملايين جنيه سنويًّا، وكانت هناك فرصة لتطوير المعمل عن طريق إنتاج أدوية وأصناف دستورية أخرى، مثل البيتادين والعديد من أنواع المطهرات والغسول، بما يعادل 5 ملايين جنيه أخرى، وذلك بعد زيارة فريق من الصيادلة الذين كانوا يعملون بالمصنع في ذلك الوقت، وعلى رأسهم الدكتور سامح حلمي والدكتور محمد ثابت، لمصنع الأدوية بمحافظة بني سويف، والتابع لمديرية الشؤون الصحية بها، حيث كان ينتج 5 أضعاف مصنع سوهاج، حيث تقدما باقتراحات لإدارة الصيدلة بمديرية الصحة بسوهاج لتطوير المصنع، وذلك بزيادة عدد الأصناف المصنعة دستوريًّا.

وتابع المصدر أنه بعد مضي الصيدلانيين في تنفيذ مقترحاتهما، جاء قرار من وزارة الصحة كان بمثابة الصاعقة للجميع، وهو إغلاق المعمل؛ بحجة أنه غير مرخص.

وأوضح المصدر أن صاحب القرار غير المدروس لم يفرق بين مصنع خاص غير مرخص وينتج عنه صرف صناعي وملوثات بيئية تؤثر على صحة الإنسان وبين معمل تابع لمديرية الصحة صدر بقرار رئاسي، ولا يؤثر بأي درجة على صحة الإنسان؛ نظرًا لإنتاجه الأدوية الدستورية فقط، لافتًا إلى أنه يشترط وجود معمل لتحضير الأدوية الدستورية للحصول على ترخيص لصيدلية خاصة.

وأشار إلى أنه كان يوجد العديد من الكيماويات داخل مصنع الأدوية، تم التصرف فيها عن طريق التبرعات لجهات أخرى بعيدة عن وزارة الصحة، مثل كلية العلوم بجامعة سوهاج، كما أنه تم إعدام كمية كبيرة من هذه الكيماويات لانتهاء صلاحيتها؛ نتيجة عدم توقف المصنع.

وأضاف المصدر أنه كان يعمل بالمصنع 10 صيادلة و 3 كيميائيين و10 فنيين وإداريين و4 عمال، وأنه كان هناك مقترح لتوريد منتجات المصنع لمحافظة قنا ومحافظات أخرى مجاورة؛ مما يوفر الكثير من الأموال لمديرية الصحة بسوهاج، من شأنها تحسين الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات للمرضى.

وكشف المصدر أنه بعد قرار إغلاق المصنع، حاولت المديرية إعدام دساتير الأدوية الموجودة به، وهما دستور 1972 ودستور 1984؛ وذلك لمحو وإلغاء الأدوية الدستورية (الكتب الخاصة بالأدوية التي تحتوى على العناصر الكيميائية وخواص الدواء وطرق تحضيره، وهل هو مسموح باستخدامه في الدولة أم لا)، إلا أن أحد الموظفين بالمديرية رفض إعدامها، وقال “أشتريها لحسابي الخاص أو أمضي عليها كعهدة”؛ لعدم محوها، مؤكدًا أن المصنع لو كان يعمل حتى الآن، لوصل حجم ما يوفره للمديرية من أموال لما يزيد على 30 مليون جنيه، وذلك عن طريق تشغيله أكثر من وردية، وتوريد منتجاته للمستشفيات والمعاهد التابعة لهيئة وزارة الصحة، مثل معهد القلب والجهاز الهضمي، ومعهد الأورام ومستشفى التأمين الصحي والمستشفى التعليمي، مشيرًا إلى أن مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بسوهاج، الدكتورة إيزيس وهيب، كانت بداية تعيينها في هذا المصنع، وتعلم جيدًا أهميته، وأنه اقترح على وكيل وزارة الصحة بسوهاج آنذاك الدكتور محمد عبد العال والدكتورة زينب مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، طرح المصنع لأحد المستثمرين إذا كانت المديرية غير قادرة علي تشغيله، فرفض الاثنان، وقالا إن قرار إغلاقه وزاري ليس لهما دخل فيه، مؤكدًا أن المذكورين لو قاما بإعادة عرض الموضوع على وزير الصحة الذي أصدر القرار، لكان قد تراجع عن قراره.

وعن الأدوية التي كان ينتجها المصنع قال إنه كان ينتج 17 صنفًا، أشهرها وأكثرها فاعلية “المزيج الصدري”، والذي كان يوزع على مستشفى الصدر والمستشفيات المركزية الأخرى، لدرجة أن الطبيب في العيادة الخاصة كان يلزم مريضه بالتوجه للمستشفيات المركزية أو مستشفى الصدر لصرف هذا الصنف؛ لعدم وجود فعالية تماثله أو تقترب منه في سوق الدواء الحر، وكذلك مرهم “السالساليك” الخاص بعلاج البواسير، ومراهم أخرى خاصة بالرمد والجلدية، والمطهرات والغسول ومهدئات التقلصات ومذيب البلغم وغيرها، مؤكدًا أن سبب الفعالية الكبيرة للأصناف التي كانت تنتج من المصنع هو أنها مصنعة طبقًا لدستوري الأدوية المصرية عام 1972 و1984، خاصة وأن الهدف الأول هو الفاعلية لا الربح.

وكان فريق من هيئة الرقابة الإدارية قد زار المصنع ورصد مخالفات كثيرة، وكشف أن المصنع أغلق دون سند قانوني، ما تسبب في خسارة للدولة قدرت بحوالي 15 مليون جنيه، قيمة المواد الخام والعبوات الفارغة والماكينات الموجودة.

ومن جهته أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تقرير الرقابة الإدارية للنيابة العامة؛ للتحقيق في المخالفات الواردة به، وأضاف أنه خاطب وزير الصحة؛ لإعادة فتح المصنع وتشغيله أو تأجيره لأحد المستثمرين بدلاً من كونه مخزن خردة وجراج لسيارات مديرية الصحة.