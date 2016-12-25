«السيدة العجوز» الأكثر حصدًا للنقاط في 2016.. وروما الرابع

اختتمت منافسات النصف الأول من دوريات كرة القدم الكبرى في القارة العجوز باستثناء الدوري الإنجليزي، الذي تبقى له أسبوع قبل نهاية العام الحالي 2016، ونشر الموقع الرسمي لنادي روما الإيطالي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، تقريرًا عن أكثر الأندية جمعًا للنقاط خلال هذا العام.

تصدر فريق يوفنتوس (إيطاليا) القائمة بـ100 نقطة حصدها في 38 مباراة، وحل فريق العاصمة الإيطالية في المرتبة الرابعة، ويرجع الفضل في ذلك إلى لوتشيانو سباليتي، الذي تولى تدريب الفريق في يناير الماضي، وكان سببًا في السجل الرائع الذي حققه الفريق خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر أن صلاح، سجل خلال الموسم الجاري 8 أهداف مع كتيبة الجيلاروسي، وأسهم في صناعة العديد من الأهداف لذئاب العاصمة.

إليكم ترتيب الأندية العشرة الأوائل الأكثر حصدًا للنقاط خلال عام 2016

1- يوفنتوس (إيطاليا) 100 نقطة في 38 مباراة

2- ريال مدريد (إسبانيا) 91 نقطة في 36 مباراة

3- برشلونة (إسبانيا) 87 نقطة في 38 مباراة

4- روما (إيطاليا) 86 نقطة في 39 مباراة

5- باريس سان جيرمان (فرنسا) 84 نقطة في 38 مباراة

6- نابولي (إيطاليا) 82 نقطة في 39 مباراة

7- بايرن ميونيخ (ألمانيا) 81 نقطة في 33 مباراة

8- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 78 نقطة في 37 مباراة

9- نيس (فرنسا) 78 نقطة في 38 مباراة

10- موناكو (فرنسا) 75 نقطة في 38 مباراة