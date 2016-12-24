مورينيو يسعى لتدارك أخطائه في الميركاتو الشتوي

توسمت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي خيرًا في البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجاري، ورأت أنه المدرب القادر على إعادة الشياطين الحمر للهيمنة على كرة القدم الإنجليزية من جديد والظهور على الخارطة الأوروبية مرة أخرى.

ولكن مع مرور الوقت واشتعال منافسات الدوري الإنجليزي، الأقوى على صعيد الساحرة المستديرة حول العالم، تغيرت نظرة الجماهير للمدرب وللفريق بشكل عام، بعد سلسلة من السقطات أدت لتراجع ترتيبه في جدول البريميرليج، مما أدى لتراجع حظوظه في التتويج باللقب.

مانشستر يونايتد يحتل المرتبة السادسة في جدول الترتيب بعد مرور 17 جولة جمع خلالها 30 نقطة، ويبعد عن تشيلسي المتصدر بـ13 نقطة، مما يجعل من لحاقه به أمرا صعبا، ولكنه ليس مستحيلا في عالم الساحرة المستديرة.

جماهير ملعب «أولد ترافورد» وعشاق الرداء الأحمر في شتى بقاع الأرض هاجمت المدرب المخضرم بسبب نتائج الفريق التي جاءت متعارضة مع طموحهم في تسيد العالم من جديد، مما دفع “السبيشيال وان” للتفكير في الاستغناء عن العديد من لاعبيه، وتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مورينيو، راهن على المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عند التعاقد معه رغم تقدم عمره، ولم يخذله إبرا، الذي سجل 11 هدفًا يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي، خلف التشيلي اليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال صاحب الـ12 هدفًا، والإسباني دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي صاحب الـ13 هدفًا.

وعلى جانب آخر، لم يكن اختيار مورينيو، للفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، موفقا حتى الآن، حيث لم يقدم اللاعب صاحب الصفقة التي تخطت الـ92 مليون يورو المتوقع منه.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن جوزيه مورينيو، أبلغ مسؤولي أولد ترافورد باحتياجاته، ورشح بعض الأسماء لضمها وعلى رأسها البرتغالي خورخي مينديز، مدافع فريق بنفيكا البرتغالي صاحب الـ22 عامًا، وتأتي أهمية التعاقد مع المدافع البرتغالي خلال الميركاتو الشتوي، بسبب تواجد مدافع الفريق الإيفواري اريك بايلي، مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير 2017.

ولكن تتمثل المشكلة في مغالاة مسؤولي النادي البرتغالي، حيث اشترطوا الحصول على 38 مليون إسترليني للسماح لللاعب بالانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد».

ويأتي البلجيكي روميو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي صاحب الـ23 عامًا، والذي يحتل المرتبة الخامسة في جدول هدافي البريميرليج برصيد 9 أهداف، في قائمة أولويات المدرب البرتغالي، ولكن يبقى المقابل المالي كلمة السر في انتقال اللاعب لصفوف الشياطين الحمر، حيث اشترط إيفرتون مبلغ 70 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

ويبدو أن إيطاليا ستكون وجهة جديدة للسبيشال وان، فبعد أن نجح مورينيو، في ضم بول بوجبا، من يوفنتوس مع بداية الموسم الجاري، يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من الكالتشيو وهو الإيطالي صاحب الـ23 عامًا اندريا بيلوتي، مهاجم فريق تورينو وصيف هدافي الكالتشيو الإيطالي برصيد 13 هدفًا والذي يبعده عن متصدر الهدافين ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان هدفًا واحدًا.

موقع «دايلي إكسبرس» الإنجليزي، أكد في تقرير سابق له أن تورينو لن يتنازل عن قيمة الشرط الجزائي في عقد بيلوتي، والذي يصل إلى 100 مليون يورو، ويتبقى في عقد اللاعب الشاب مع ناديه الإيطالي 5 مواسم أخرى مما قد يدفع مسؤولي اليونايتد للرضوخ لطلبات تورينو للظفر بخدمات اللاعب.