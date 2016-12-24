قلعة قايتباي برشيد تتحول إلى مأوى للخارجين على القانون

رغم عراقة قلعة قايتباي بمدينة رشيد، أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية على أرض محافظة البحيرة، فإنها تعاني الإهمال ولا تلقى الاهتمام الذي يليق بها باعتبارها المكان الذي عثر بداخله على أهم اكتشاف أثري وهو “حجر رشيد” الذي أمكن من خلاله الوصول لأسرار الحضارة المصرية القديمة.

قلعة رشيد، التي تعتبر نموذجًا ثانيًا لقلعة قيتباي بالإسكندرية، وشيدت على شاطئ النيل، تحولت إلى مأوى للخارجين على القانون، وشهدت تصدعا فى بعض جنباتها وأصبحت مهددة بالانهيار نتيجة إهمال القائمين على الآثار بمحافظة البحيرة.

السيد عاصي، الخبير السياحي والأثري، قال لـ”البديل” إن قلعة قايتباي التي أنشئت سنة 1482م أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة الإهمال وعدم الاستفادة من وجودها في تنشيط السياحة، وإنها شهدت انهيار السور الخارجي مما أدى لمصرع طفل في الخامسة عشرة من عمره، مشيرا إلى أن وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي، طالب خلال زيارته الأخيرة لمدينة رشيد بترميم سور القلعة، بعد مشاهدته لوجود تصدعات به، إلا أن تعليماته لم تنفذ حتى وقع الحادث ولقي الطفل مصرعه.

وأكد العاصي أن القلعة نموذج للإهمال مثل بقية الأماكن الأثرية برشيد، ثاني أكبر مدينة تضم مساجد وبيوتا أثرية إسلامية بعد القاهرة، ولا تستغل استغلالا حقيقيا، موضحا أن المنطقة المحيطة بالقلعة تعاني من الإهمال وعدم توصيل الصرف الصحي للأهالي بقرية برج رشيد، بالإضافة لسوء حالة الطرق المؤدية إليها، مشيرا إلى تحول سطح القلعة إلى مكان لتربية الماعز من قبل أهالي المنطقة.

من جانبه، نفى عبد الرحيم المعداوي، مدير آثار البحيرة، ما تردد حول انهيار أجزاء من القلعة وأشار إلى أن أحد المواطنين حاول التعدي على سور القلعة وبناء منزل بجواره، وتمت عملية الإزالة ولم يحدث أن انهار الجدار الخاص بالقلعة.

يذكر أن قلعة رشيد شيدت على شاطئ النيل في عهد السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي، أحد المماليك الجراكسة، وتبعد 6 كيلومترات عن مدينة رشيد، وهي قلعة مربعة الشكل ذات 4 أطباق رئيسية تشرف على القلعة من الداخل والخارج، وبها عثر على حجر رشيد، الذي قاد العالم شمبيليون إلى اكتشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة من خلال فك رموز الكتابة الهيروغروفية.