الليلة.. الزمالك يستضيف الشرقية في البروفة الأخيرة قبل القمة

يستضيف فريق الزمالك، في السابعة مساء اليوم، فريق الشرقية، على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع.

يحتل الزمالك صاحب الضيافة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة، ويتبقى للزمالك مباراتان مؤجلتان بخلاف مباراته أمام الشرقية اليوم، بينما يتذيل فريق الشرقية جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

يدير المباراة هشام عبدالحميد، حكمًا للساحة، ويعاونه إبراهيم عبدالوهاب، وإسلام أبو العز، وأحمد شلبي حكمًا رابعًا.

يسعى الزمالك بقيادة مدربه محمد حلمي، إلى استغلال عامل الملعب لتحقيق الفوز على متذيل الترتيب وحصد النقاط الثلاث؛ لتقليص الفارق مع المقاصة صاحب المركز الثاني والأهلي المتصدر بفارق 11 نقطة.

وتعد مواجهة الشرقية البروفة الأخيرة للقلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بالغريم التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، في ختام منافسات الدور الأول.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني للأبيض موقعة بتروسبورت، بالتشكيل النهائي الذي سيبدأ به لقاء الديربي أمام المارد الأحمر.

واستدعى حلمي لمباراته المؤجلة أمام الشرقية كلًّا من:

أحمد الشناوي، وعمر صلاح، لحراسة المرمى.

أحمد دويدار، وإسلام جمال، وشوقي السعيد، ومحمد ناصف، وحسني فتحي، وأسامة إبراهيم، في خط الدفاع.

صلاح ريكو، وإبراهيم صلاح، ومعروف يوسف، وشيكابالا، وأحمد رفعت، ومحمد إبراهيم، في خط الوسط.

أحمد جعفر، وباسم مرسي، ومايوكا وستانلي، في خط الهجوم.

في المقابل يسعى فريق الشرقية لتقديم عرض طيب في الظهور الأول له أمام الزمالك، وتقديم نتيجة إيجابية تمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل انطلاق مباريات الدور الثاني.