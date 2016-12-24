الكونغو.. الشباب يتطلع إلى تغيير المسار

قبل عام في كينشاسا اعتقلت قوات الأمن بقرار من الرئيس جوزيف كابيلا الناشط الشاب جان ماري كالونجي، منسق حركة الطريق الرابع، وتم اعتقال كالونجي وعزله عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حتى أصبح لا يعرف إن كان سيعيش أم سيموت.

قادة الشباب لفت انتباههم اختفاء كالونجي، وقاموا بحشد سريع، بعد ضغوط وشائعات تشير إلى أنه مات، مما اضطر الحكومة لأن تفصح عن مكانه، وتقوم بنقله من وكالة الاستخبارات الوطنية في الكونغو (الائتلاف الوطني) إلى السجن العام في مالاكا.

وقال موقع أوول أفريكا: عندما وصل إلى مالاكا، انضم نشطاء شباب من زملائه الذين كانوا في الاعتقال معه لمدة سنة تقريبًا وأطلق سراحهم، وبدءوا التحدي الأكبر في قضية كالونجي، والتي أصبحت تواجه الرئيس جوزيف كابيلا. الشباب الكونغولي الشجاع من المتعلمين والمثقفين الذين هم على استعداد لوضع حياتهم على خط الموت أصبحوا هم المشكلة الحقيقية التي تواجه النظام والأمل أيضًا الحقيقي لدولة ديمقراطية تقوم على فكر وسواعد شبابها.

قمع المعارضة الشبابية

تزايدت مخاوف كابيلا من الشباب وجماعات حقوق الإنسان، فضاعف من أساليب القمع، وقتل حوالي 42 شخصًا، وأصاب واعتقل المئات خلال تلك الانتفاضة. إلا أن هؤلاء الشباب الذين أصيبوا إصابات خطيرة كانوا حازمين ومصممين على العودة إلى الشارع؛ حتى يتمكنوا من الضغط على كابيلا؛ ليقدم استقالته هذا الشهر، كما ينص الدستور.

وعلى الرغم من أن احترام الدستور هو مطلب الشباب وغيرهم من المجتمع المدني، إلا أنه ليس هدفهم الوحيد، حيث إن معظم الكونغوليين لا يعرفون مواد الدستور، وبالتأكيد لم يقرءوا مبادئه قبل بدء التصويت له في عام 2006.

ولكن كل ما يعرفونه أن هناك اتفاقًا على أن الرئيس كابيلا رفض التخلي عن السلطة في الوقت المحدد، كما أنهم لا تعنيهم الديمقراطية واحترام الدستور بقدر ما يعنيهم ما عانوه في نظامة من الإهمال والازدراء والاحتقار والفساد، والعلل الاجتماعية التي جعلت الكونغو في الجزء السفلي من مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

كابيلا المدعوم من الغرب

وأشار الموقع الى أن كالونجي وشريحة كبيرة من الشباب الكونغولي يعتقدون أن الرئيس كابيلا كان مفروضًا عليهم، وأنه ينفذ إملاءات تفرضها أوروبا والولايات المتحدة الامريكية على الكونغو.

فعندما ترشح كابيلا في انتخابات عام 2011، تلقى الدعم من الدول الغربية، التي ساعدته في التمكين من الحكم؛ ليكونوا متواطئين معه في معاناة الشعب، خاصة عندما أعلن سفير الولايات المتحدة في الكونغو جيمس إينتويستل في فبراير 2012 أن الولايات المتحدة أيدت الانتخابات المسروقة! وكانت تلك إشارة واضحة للناس بأن يتعاملوا مع النظام لخمس سنوات أخرى.

وعلى الرغم من أن هناك جدلًا حول العقوبات وغيرها من الضغوط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن الشباب مثل كالونجي لا يحدوهم الأمل في حل خارجي، ولم يطلبوا الدعم من الخارج، بل يرون أن الحل النهائي ملك أيديهم، وأن المواطنين الكونغوليين مستنيرون ويسعون جوهريًّا وجذريًّا إلى تغيير مجتمعهم.

واذا كانت واشنطن أو لندن لم تقدما دعمهما للشباب، فالشباب يريدون أيضًا أن تكف الدول الغربية عن دعمها للأنظمة الاستبدادية، مثل تلك الموجودة في رواندا وأوغندا، والتي قوضت الديمقراطية في منطقة البحيرات العظمى.

الشباب وتحويل المسار

يقوم الآن الشباب المثقف في الكونغو لإعداد باقي الشباب لحملة متواصلة من العصيان المدني؛ لإزالة النظام القمعي، وإدارة البلاد في نهاية المطاف من خلال وكالاتهم ورؤيتهم للكونغو الجديدة.