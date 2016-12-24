إنقاذ المنقذ ( 2 – 2 )

في وجود إعلام غير مهني ومغرض -باستثناءات قليلة- لا مفر من أن نتساءل: ما النتيجة المتوقعة من عرض المعلومات المشحونة بالمؤثرات العاطفية على من لا يستطيع عمل شيء حيالها؟ وهل هذا عمل شريف؟ يقول الشيخ محمد الغزالي: “إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لا تغضب} فاعلم أنها لم تُقل لرجل بليد العاطفة فلا تقلها له، وإذا قال: {اتقوا الله وأجملوا في الطلب} فاعلم أنها لا تقال لقعدة البيوت فلا تقلها لهم، وإذا قال {إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق} فاحذر أن تقولها لرجل كسول في العبادات… إلخ. إن قراءة النصوص دون معرفة الملابسات التي أمْلَت بها –أي قادت إليها- ليست بابا إلى العلم الصحيح، ولا وسيلة إلى التربية الجيدة.”

ونقل الأخبار يتشابه كثيرا مع نقل النصوص الدينية وتدوين التاريخ في كونه عملية لنقل المعلومات، يجب أن تنضبط منذ البداية إلى النهاية وإلا فستسبب التشويش والتضليل بدلا من معالجة الجهل والمساعدة على الاقتراب من الحكم الصحيح. إذن فالإعلام لا يختلف عن الإخبار النصي والتاريخ إلا في نوع المعلومة المنقولة ومصدرها. وكل ما سبق قد يتعرض للتحريف المعنوي حتى مع كون النص أو الحقيقة المنقولة سليمة وثابتة متى تم وضعه في سياق يخالف السياق الحقيقي، ناهيك عن التعديل في المنقول بالحذف والإضافة والاختلاق! لا يسعنا إلا أن ننظر لتأثير القصف الإعلامي لنفسياتنا في ضوء الصورة الكلية للواقع، وقيام المستعمرين والتغريبيين وبعض المستشرقين بالهجوم بضراوة على تراثنا الحضاري العريق، كاشفين لسوءاته وعوراته، مقللين من قدر منجزاته وجوانبه الإيجابية، غاضين الطرف عن سياقه وعن كونه بشريا، حتى نكفر به ونتبرأ منه، ونشعر بالدونية والانهزام التام ونسبّح بحمد الغرب المتقدم القدوة وندور في فلكه.

قال بعض المحققين: “إنَّ كلَّ شيء وجوده الناقص أفضل من عدمه المحض إلا العلم بالشيء فوجوده الناقص ليس أفضل من عدمه، وذلك لأنَّ الإنسان الذي لا يعلم الشيء علماً كاملا وهو يتخيل بأنَّه يعلمه، لا يسعى في تعلُّمه، فبطبيعة الحال سوف يتورط في الجهل المركب”.

التغلب على الهزيمة النفسية

أما عن كيفية معالجة هذه الحالة السلبية التي تنقلها لنا أخبار مناطق الصراع والمعاناة فقد قام ستيفن كوفي في رائعته العادات السبع للناس الأكثر نجاحا بتقديم فكرة هامة جدا: دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. دائرة التأثير هي الدائرة التي تستطيع القيام بمجهود يترك أثرا فيها، تستطيع أن ترتب غرفتك، أن تحسن من أسلوبك في الكلام، أن تقلل من جهلك بموضوع ما، أن تحسن من المهارات التي تحتاجها أو ستحتاجها قريبا، أن تصلح علاقتك بالأشخاص المهمين في حياتك. أما دائرة الاهتمام فهي دائرة أوسع، تضم أشياء كثيرة تهتم بها لكن تأثيرك عليها شبه منعدم، ومعنى اهتمامك بها أنها تترك أثرا عليك! هذه الأشياء مثل نتائج فريقك المفضل، مثل حالة الاقتصاد، وخمن ماذا أيضا؟! الأخبار.

حسنا، القاعدة تقول إنك كلما ركزت على ما هو في دائرة تأثيرك كلما شعرت بالإيجابية وتحقيق الذات، نحتاج لتلك الإنجازات الصغيرة لنرتكز عليها في طريقنا نحو إنجازات أكبر ولتبني شخصيتنا العملية، في المقابل فإنه كلما زادت نسبة تركيزك في دائرة اهتماماتك كلما غمرك شعور بالعجز وقلة الحيلة، وأنك في انتظار حادث مجهول: فارس على حصان أبيض، ثروة تهبط عليك من لا شيء، أن يموت الأشرار جميعا في ظروف مبهمة. أفكار طفولية بعيدة عن الواقع. هذا إن لم تصل إلى مرحلة: لا فائدة، لن يتغير شيء.

نحن الآن وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى مصفاة ننقي من خلالها تلك الأخبار، نحتاج لتدريب العقل على التعرف على ما ينفع وأخذه، وتحويله لمعلومات مؤكدة غير منحازة، وترك ما دون ذلك، وألا نورط أنفسنا في الانجراف العاطفي خلف ما لا نعرف أبعاده الحقيقية، لقد صارت الفيديوهات والصور تعدّل بشكل شديد الاحترافية، والحقائق تزوّر أمام أعيننا بدرجة تجعلنا نشك في أعيننا ذاتها! نحتاج لأن نركز فيما يمكننا أن نفعله وأن نوسع من دائرة تأثيرنا بالتعلم واكتساب الخبرة والقدرة -لزيادة التأثير- مع الصبر وعدم استعجال النتائج. إن العالم لن يستفيد شيئا إذا زاد عدد المهزومين واحدا، وإذا كنت عازما على التحرك الإيجابي؛ فالشخص الذي ينبغي أن تنقذه أولا هو المنقذ، أنت!