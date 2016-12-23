الديمقراطية الموجهة أعادت رموز مبارك للحكم (مترجم)

أصبح علاء عابد، محقق الشرطة السابق، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، وذلك في أكتوبر الماضي. ينتمي عابد إلى كتلة الأغلبية التي تدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضمن فوزه بهذا المنصب من خلال الأعضاء الموالين، وهو استعراض للقوة التي أسقطت منافسي عابد.

انتصار عابد من الناحية الفنية يدخل ضمن قواعد البرلمان، والتي تظهر أن مصر تسير على طريق الديمقراطية أو “الديمقراطية الموجهة”، وهو مصطلح يستخدمه الخبراء لوصف روسيا تحت حكم رئيسها فلاديمير بوتين، وبلدان أخرى يحكمها الرجال الأقوياء، فهو النظام الذي تعقد فيه الانتخابات وغيرها من المظاهر الشكلية للديمقراطية، ولكن تفقد معناها، وغالبًا ما تتركز السلطة في أيدي الأجهزة الأمنية.

الديمقراطية الموجهة في مصر يبدو أنها الحل الذي يلجأ إليه السيسي لمعالجة المشاكل الحساسة، وغالبًا بعد الإطاحة بسلفه، حيث يدعي السيسي أن بلده ديمقراطي دون الحاجة لوضع معارضة حقيقية لحكومته.

التاريخ الشخصي لعابد مليء بثقافة انتهاك الشرطة والفساد السياسي الذي ارتفع في الحياة العامة المصرية في الوقت الذي سبق ثورة 2011، والذي عاد مرة أخرى تحت حكم السيسي.

زعم معتقل يدعى فخري عازر، في عام 2005، أن ضابط شرطة برتبة نقيب وعابد قيدا يديه خلف ظهره، وعلقاه من قدميه، وضرباه بشدة على وجهه، ووضعا الحذاء في فمه، وفقًا لتقرير هذا العام من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. هذا النوع من التعذيب يتعرض له المعتقلون المصريون بشكل روتيني، وقد تقدمت أسرة عازر بشكوى لدى النيابة العامة، والتي أمرت بفحصه على يد أطباء الطب الشرعي.

أوضح الأطباء أن جروح عازر كان سببها استخدام جسم صلب، ولكن كما هو الحال مع الآلاف من الادعاءات المماثلة ضد الشرطة المصرية على مدى العقود الماضية لم يقدم المدعي العام القضية للمحكمة.

لم يتم إدانة عابد بالجريمة، ونفى تورطه في التعذيب، وفي العلن أكد أن هذه الاتهامات هدفها التمييز ضده، وأنها حرب باردة من أولئك الرافضين تولي ضباط الشرطة قيادة لجنة حقوق الإنسان.

مثل العديد من ضباط الشرطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، دخل عابد إلى الحياة السياسية بعد تقاعده من الخدمة، وانضم للحزب الوطني الديمقراطي التابع لمبارك، وفي ديسمبر 2010 حصل على مقعد يمثل الطبقة العاملة في جنوب القاهرة.

ساعد العنف والتزوير الفاضح الذي اتسمت به انتخابات مبارك على إشعال ثورة يناير، وبعد سقوط مبارك دخل المجلس العسكري؛ ليحل محله، ويشرع سريعًا.

فشلت ثورة يناير في تغيير المؤسسات التابعة لنظام مبارك، وفي عام 2015 عاد عابد إلى البرلمان بعد الانتخابات، التي كانت نهاية خارطة الطريق التي وعد بها السيسي منذ عامين.

بعد تولي السيسي حكم البلاد تردد الغرب في البداية في تأييده بشكل كامل، ولكن مع تنفيذه لخارطة الطريق التي شملت الدستور الجديد، ورؤساء سياسيين وبرلمانًا، تجاهلت الولايات المتحدة انتهاكات مثل التعذيب والاختفاء القسري، وحرصت على تأييد الانتخابات؛ باعتبارها شرطًا لا غنى عنه في الديمقراطية.

يتعين على إدارة السيسي تلبية الشروط الغربية للديمقراطية دون استثمار القوة الحقيقية التي تمثل سلطة الرئيس.

ووفقًا لحسام بهجت، أحد الصحفيين الاستقصائيين في مصر، شيدت وكالات الاستخبارات في البلاد، بما فيها المخابرات العسكرية التي ينتمي إليها السيسي، البرلمان الجديد، من خلال المرشحين الأفراد، وكانت هذه المهمة الأساسية لضمان كتلة الموالين التي تتطلب أغلبية الثلثين للموافقة على أي قرار، مثل تمديد حالة الطوارئ أو إدخال تعديل دستوري، وبالتالي البرلمان الحالي في الجوهر مماثل لبرلمان عام 2010.

وفي هذا التشريع الجديد لم يكن لمنتقد مثل محمد أنور عصمت السادات مكان، حيث قال “ليس سرًّا على أحد أن حالة حقوق الإنسان في مصر تتطلب إعادة تقييم كبيرة”.

كان السادات أول رئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان الجديد، إلا أنه لم يمضِ وقت طويل قبل أن يبدأ في التلاسن مع الشخصيات الموالية للحكومة، وحين قاد وفدًا لحضور مؤتمر حقوق الإنسان في جينيف في أغسطس الماضي، وصفه النواب بالخائن، وكان يواجه احتمال تحقيق برلماني، ولكنه استقال من منصبه.

استغل النواب الموالون للرئيس الفرصة، وأعلنوا ترشيح عابد ليحل محل السادات، واستغل أنصاره اللوائح البرلمانية للسيطرة على اللجنة بحشد عدد كبير من المؤيدين للنظام للتصويت لصالحه.

هذه الخطوة مستوحاة من الحزب الحاكم القديم، ففي مطلع عام 2000 سمح الرئيس مبارك لجماعة الإخوان بالمشاركة في البرلمان، لكنه لم يمنحهم الفرصة لعرض القوانين أو رئاسة اللجان، ومع سحق الإخوان أغلق الباب على الانتقادات من كافة القطاعات.

اليوم لا يزال السادات في اللجنة، ولكن تم تجريده من أي قوى خاصة بحقوق الإنسان في البرلمان، والآن جهاز الأمن أقوى من أي وقت مضى، حيث قال السادات “يريدون التأكد من أنه لا أحد سيكون لديه فرصة”. وقد عاد عهد عابد.

نيويورك تايمز