الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. القاهرة تؤجل التصويت على المستوطنات.. ومباحثات حول اليمن

شهد الأسبوع الماضي تحركات مضطربة للدبلوماسية المصرية حول مشروع قرار يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية، كما شهد زيارات دبلوماسية عمانية ويمنية وإماراتية تتعلق بالأوضاع في اليمن.

تأجيل التصويت على مشروع القرار المصري

ما إن شمرت مصر عن ساعديها لاتخاذ موقف ضد الكيان الصهيوني، حتى سرعان ما تراجعت عنه، حيث كان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتًا أمس الخميس على مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني “بوقف فورى وتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وتضمن مشروع القرار “وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على الفور وبشكل كامل”، وأعرب النص عن “القلق البالغ من أن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية يعرض قابلية نجاح حل الدولتين للخطر”. ويدعو مشروع القانون جميع الدول “للفصل في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي ما تسمى بدولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967″، وهو ما يقول بعض المحللين إنه بمثابة دعوة لمقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.

ويبدو أن الخطوة العملية الوحيدة التي اتخذتها مصر في سياق هذا القرار أنها وزعت مشروع القرار مساء الأربعاء الماضي، على أن يجرى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تصويتًا عليه الساعة الثالثة عصر أمس الخميس، وهو الأمر الذي لم يحدث بطبيعة الحال.

فوفقًا لرويترز، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهه لبعثة بلاده في الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على المشروع، وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية غربية بأن تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد تأجل ربما لأجل غير مسمى.

ومن جانبها بررت الخارجية المصرية تأجيل التصويت على مشروع قرارها، على لسان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالقول إن مشاورات المجموعة العربية بشأن قرار عربي يخص الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لم تنتهِ بعد، وتابع أن “لجنة إنهاء الاحتلال بالجامعة العربية قررت في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الاثنين الماضي، معاودة تقييم الموقف بشأن مشروع القرار العربي في اجتماع لاحق”.

والمفارقة هنا أن اجتماع الجامعة العربية كان يوم الاثنين الماضي، بينما وزعت مصر مشروعها على أعضاء مجلس الأمن مساء الأربعاء الماضي، أي بعد يومين من اجتماع الجامعة العربية، الأمر الذي يفسره بعض المراقبين بأن مصر تعرضت للضغوط من الحكومة الأمريكية والإسرائيلية لسحب القرار، حيث قال خالد صفوري، المستشار في جمعية مريديان الاستراتيجية للأبحاث في أمريكا، إن مصر تعرضت لضغوط أمريكية وإسرائيلية واحراج في نفس الوقت، فمن المعروف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعا في وقت سابق الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ضد مشروع القرار، حيث أصدر بيانًا قبيل الاجتماع الوزاري قال فيه إنه يأمل أن “لا تنبذ” إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياستها الطويلة في الوقوف في الأمم المتحدة ولاستخدام حق النقض ضد القرارات المعادية لإسرائيل، ولكن كما هو معروف فإن أوباما يدعي أنه ضد توسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وآراءه هذه مكشوفة للرأي العام العالمي، وبالتالي لا يستطيع أن يستخدم حق النقض الفيتو ضد هذا القرار؛ حتى لا يفقد مصداقيته السياسية وهو في آخر أيامه، وهو الأمر الذي أربك على ما يبدو حسابات الجانب المصري والأطراف العربية، مما يعرض ما يسمى بسياسة السلام الدافئ مع العدو الإسرائيلي للخطر، الأمر الذي دفع مصر وفقًا لكلام الصفوري، إلى سحب مشروعها أو تأجيله إلى ما بعد 20 يناير، وهو موعد قدوم الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، والذي لن يتوانى عن استخدام الفيتو الأمريكي لصالح إسرائيل، وأكد صفوري أن ترامب طلب من مصر تأجيل القرار. وبالنسبة لموقف فلسطين، قال صفوري إنها لا حول ولا قوة لها، وهي الحلقة الأضعف، فهي بحاجة لدعم كل الأطراف الدولية كالاتحاد الأوروبي والدول الخليجية ومصر، وبالتالي لا تستطيع الاعتراض على الخطوة المصرية.

يذكر أن كلًّا من نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة، وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر «في حال قرار مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر، أو إذا لم تقدم ردًّا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

مباحثات حول اليمن

استقبل وزير الخارجية سامح شكري أمس الخميس وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير اليمني قام بإطلاع وزير الخارجية على أبرز مستجدات الأزمة اليمنية سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وأطلع الوزير اليمنى الوزير شكري على نتائج اجتماع الرباعية الأخير في الرياض وما نتج عنه من تعديلات على خارطة الطريق التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا، والتي تحفظت عليها الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد اجتماع للجنة التهدئة والتواصل المقرر عقدها في الاْردن الفترة القادمة بمشاركة الأطراف اليمنية.

في المقابل أطلع شكري الوزير اليمني على نتائج اتصالاته ومقابلاته خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي سياق متصل استقبل سامح شكري وزير الخارجية الثلاثاء الماضي يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان، وتناول اللقاء سبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، خاصة الأزمتين اليمنية والسورية، بالإضافة إلى القضية الليبية، حيث أكد الجانبان على أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حفاظا على مقدرات الشعوب ووحدة وسيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

ومن جانبه قام الوزير بن علوي بإطلاع وزير الخارجية على أهم مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان للوساطة بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، وأعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للجهود التي تقوم به السلطنة لتقريب وجهات النظر ودعم التسوية السياسة للأزمة اليمنية.