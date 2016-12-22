20 دولة إفريقية أكثر تضررًا من التغيرات المناخية

يعتبر تغير المناخ في إفريقيا السبب الرئيسي لفساد اقتصادات بلدان القارة التي تعتمد على الزراعة، وفقا لمؤشر المناخ العالمي، الذي أكد الاثنين الماضي، أن البلدان التي تعتمد على الزراعة وتضررت بسبب تغير المناخ سوف تمر بأزمة حادة وخانقة خلال الـ30 عاما المقبلة، وسوف تواجه أكبر التكاليف في التعامل مع آثار الأحوال الجوية المضطربة.

وقال موقع ميل أند جارديان أفريكا، إن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موطن لـ20 دولة، منهم 17 الأكثر اعتمادا على الاقتصاد الزراعي في العالم، حيث تعرضت إلى تغيرات مناخية عالية في درجة الحرارة من هطول الأمطار، إلى النقيضين «الجفاف والفيضانات»، وتتعرض للمخاطر أكثر من غيرها التي تعاني نفس الظروف المناخية؛ لأن هذه البلدان عادة ما تفتقر إلى الموارد المالية أو التقنية، وحكوماتهم ليس لديها سياسة التخطيط لـ20 أو 30 سنة مقدما، ولم يتدربوا على التعامل مع الجفاف وقضايا الأمن الغذائي.

وأضاف الموقع أن غالبية المزارعين في هذه البلدان أصحاب الحيازات الصغيرة يستخدمون أساليب الزراعة التقليدية، كما ليس لديهم شبكات الأمان المالية للاستثمار في المحاصيل الجديدة التي قد تحسن المحاصيل في السنوات المقبلة، كما أنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا التي تسمح للمزارعين في شمال غرب أوروبا وأمريكا الشمالية لمراقبة درجة الحرارة أو الكلوروفيل في النباتات لتحديد موعد الزراعة والحصاد.

وتابع «ميل أند جارديان أفريكا»: «على الصعيد العالمي، البلدان المصنفة على أنها عالية المخاطر، تستمد في المتوسط 16.7٪ من الناتج الاقتصادي من الزراعة، وهذا الرقم تقريبا ضعف عدد البلدان المصنفة بأنها متوسطة أو ذات مخاطر منخفضه بنسبة 8.9٪».

كوارث تنتظرها إفريقيا بسبب تغير المناخ

يؤدي تغير المناخ إلى عدد من التداعيات السلبية على المشروعات السياحية، كما أن ارتفاع درجة حرارة البحار ستؤثر على الشعاب المرجانية وتهدد الكائنات البحرية، ما يصعب من عمليات الصيد، بالإضافة إلى نقص الشواطئ الصالحة للارتياد، الأمر الذي سيؤثر على الخدمات السياحية، وسيؤدي إلى سرعة تدهورها، وبالتالي انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة.

كما أن لتغيير المناخ تأثير على الصحة؛ حيث يؤثر على الهواء النقي ومياه الشرب والغذاء والمأوى الآمن، وتغير المناخ يسهم بشكل مباشر في حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمراض القلبية والتنفسية وخصوصًا لكبار السن، ومع زيادة درجات الحرارة ترتفع مستويات حبوب اللقاح وسائر المواد الموجودة في الهواء والمسببة للحساسية الشديدة، ويمكن أن تتسبب في الإصابة بالربو.

ومن المنتظر أيضا أن تؤدي زيادة معدلات الحرارة والبرودة إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار في مصر وزيادة معدلات التصحر والجفاف، ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر واختفاء بعض الكائنات الحية وانتشار الأمراض المتعلقة بسوء التغذية مثل الملاريا، كما سيؤثر على منسوب الانهار؛ فمن المتوقع أن يشهد تراجعًا في تدفقات المياه عام 2040، ما يجعل من الضروري تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء في الزراعة أو في الطاقة.

وارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى غرق بعض المناطق الساحلية المنخفضة وبعض المناطق الساحلية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة معدلات تغلغل المياه المالحة في التربة وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية، كما أن غرق المناطق الساحلية ينتج عنها تهجير أكثر من 2 مليون شخص يعملون بالزراعة والصيد البحري، بالإضافة إلى ضياع 124 ألف فرصة عمل تقريبًا.