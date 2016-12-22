بالصور.. «صيدلة أسيوط» تطلق مبادرة للتوعية بـ«الإيدز»

أطلقت الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط مبادرة للتوعية عن فيروس نقص المناعة البشريHIV تضامنا مع حملة “معا للقضاء على الإيدز بحلول عام2030“.

المبادره بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بورشة تعريفية عن المرض مع طلاب كلية صيدلة، ثم مستشفى سانت ماريا، أعقبها ورشة بنادي المهندسين بأسيوط، وتختتم غدا الجمعة، بقرية بني مجد بأسيوط، وتعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من المستشفيات بالقرى من خلال نشر التوعية بين السيدات والتعريف بالفيروس وتقديم الاستشارات إلى المستشفيات عن إمكانية نقل الفيروس بعيدا عن الاتصال الجنسي، كما شائع بين فئات المجتمع الصعيدي.

وقالت أمنية عادل أحمد، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بأسيوط، إن المبادره تأتي إيمانا منهم بدور الصيدلي في نشر التوعية الصحية لأكبر قدر من أفراد المجتمع، إلى جانب تصحيح المفهوم الخاطئ السائد بين المجتمع عن الفيروس، وأنه وصمة عار على حامله، رغم تعدد طرق انتقاله بعيدا عن الاتصال الجنسي، منها المشاركة في استعمال الإبر وأدوات الحقن ونقل الدم الملوث من الأم المصابة إلى الجنين.

وأضافت أحمد أن فيروس HIV يصيب الجهاز المناعي ويعطل وظيفته، ويعمل على تدمير النظام الدفاعي للجسم في المراحل المتأخرة، متابعة أن الشخص المصاب بالفيروس قد يبدو سليما ويشعر بذلك سنوات عديدة، لكنه يكون قادرا على نقل الفيروس لغيره، وتعد متلازمة نقص المناعة المكتسب “الإيدز” المرحلة النهائية من العدوى بالفيروس.

وأوضحت الدكتور علاء حيالله،نقيب الصيادلة بأسيوط، أن النقابة تدعم جميع المبادرات المجتمعية، لاسيما الخارجة من كلية الصيدلة للحفاظ على المجتمع ونشر التوعية عن فيروس الإيدز، مؤكدا أن مبادرة طلاب صيدلة أسيوط من أفضل المبادرات التي تقدم للمجتمع، خاصة القرى التي تنقصها الثقافة، من أجل تصحيح مفهوم انتقال الفيروس المرتبط لديهم بالعلاقات الجنسية فقط، كما تقدم الاستشارات عن خطورة استخدام أدوات الحقن ونقل الدم الملوث.

وأكد أن كلية الصيدلة بأسيوط صاحبة ريادة في المبادرات التطوعية، مثل جمع الدواء الزائد عن الحاجة وإتاحته للمحتاجين، لافتا إلى حصول فريق الكلية على المركز الثاني بمدينة شرم الشيخ في مسابقة أفضل مبادرة شبابية بمجال التنمية المجتمعية على مستوى الجامعات المصرية.

وتأسس الاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة “ Pharmaceutical Egyptian“Federation’ Students عام ١٩٨٢، وهو عبارة عن منظمة طلابية غير حكومية، لا تهدف الربح، وتضم بداخلها العديد من اللجان التي تتعدد أنشطتها المختلفة، ومن أهم إنجازاته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.