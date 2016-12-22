الفوضى تشتعل مجددًا في إفريقيا الوسطى

عاشت إفريقيا الوسطى منذ عام 2013 حالة من القتل والإرهاب، كانت أشبه بالإبادة الجماعية، بعدما تشكلت مليشيا “انتي بالاكا” المسيحية، نتيجة الانقلاب الذي نفذته حركة سيليكا وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزي، ونصب بدلاً منه ميشيل جوتوديا، ليكون أول رئيس مسلم لإفريقيا الوسطى، وبعدها اندلعت الاشتباكات وأعمال العنف التي قتل على إثرها الآلاف خلال الأعوام الماضية، وتشرد مئات الآلاف الآخرين.

وبعد السيطرة على الوضع وعودة الهدوء خلال بداية العام الجاري، عقب معاهدة سلام بين الطرفين، عاد العنف ليطل برأسه من جديد على إفريقيا الوسطى، لكن هذه المرة على يد مجموعة مسلحة أخرى تشكلت حديثا، يطلق عليها العودة أو R3، قتلت واغتصبت المدنيين، وتسببت في تشريد سكان شمال غرب جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال الباحث في الشؤون الإفريقية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لويس مودجي: «رغم أن جمهورية إفريقيا الوسطى على جدول الأعمال الدولي، إلا أن إقليم شمال غرب أفريقيا الوسطى أهمل طويلاً، مما جعله الآن عرضة لأزمة ناشئة، حيث استخدمت مجموعةR3 ، القوة ووسعت هجماتها التعسفية وصورت نفسها على أنها حامية لأهل المنطقة».

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت ما بين 21 و27 نوفمبر، 2016، مقتل 50 مدنيا على الأقل في المحافظات الفرعية من بوكارانغا وكويي في مقاطعة أوهام بندي، وأنها قابلت 42 شخصا، بينهم 8 ضحايا لاعتداءات 3R، وصفوا كيف أطلقت الجماعة النيران وكيف قتل أعضاؤها المدنيين، واغتصبوا النساء والفتيات، ونهبوا وحرقوا القرى، ما خلف تشريد 17 ألف شخص على الأقل، فروا إلى حدود البلاد مع الكاميرون.

جماعة R3

ظهرت جماعة R3في أواخر عام 2015 تحت قيادة شخص يدعى صديقي عباس، ونصبت نفسها لحماية سكان بوهل الأقليات في منطقة غرب إفريقيا الوسطى، وادعت أن هدفها حماية أهل بوهل من هجمات ميليشيا أنتي بالاكا، وفي أبريل ومايو 2016، زودت الجماعة هجماتها على القرى الفرعية، وتوسعت الهجمات في المحافظة، وقيل إن توسعهم في الهجمات رداً على نشاط انتي بالاكا، وفي 27 سبتمبر، هاجمت الجماعة بلدة عاصمة جنوب محافظة ديغول، ما خلف قتل حوالي 20 ألف شخص، وهاجموا قرى أخرى في المنطقة.

قوات حفظ السلام تعود

عادت قوات حفظ السلام من جديد إلى إفريقيا الوسطى، وبعثة تحقيق الاستقرار التي لديها 12 ألفا و870 جنديا لتنتشر في البلاد، وقال ضباط الأمم المتحدة في بوكارانغا لهيومن رايتس ووتش، إنهم يحاولون إجراء العديد من الدوريات، لكنه اعترف بأن «3R وأنتي بالاكا» يتنقلون بحرية مع أسلحتهم.

القتل خارج نطاق القضاء

عمليات القتل التي تستهدف المدنيين، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف تعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وتجوز مقاضاتهم على أنها جرائم حرب، خاصة أن القانون الإنساني الدولي صارم ويحظر النزاعات المسلحة واللجوء إلى أعمال انتقامية أو أي تدابير مضادة ضد المدنيين أو المقاتلين الذين توقفوا عن تنفيذ دور مباشر في الأعمال العدائية، وتأتي هجمات 3R في وقت تتزايد فيه الاضطرابات والعنف وسط البلاد، خاصة في كاغا باندورو، وبريا، وبامباري، ما جعل الحكومة الوطنية وقوات حفظ السلام الدولية تواجه مشاكل هائلة، لكنها تحتاج للمساعدة في وقف العنف شمال غرب البلاد وتأكيد درجة من سيادة القانون.