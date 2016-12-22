البرلمان يجري حوارًا مجتمعيًّا حول المحليات من باب الـ«شو الإعلامي»

تجري لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسات استماع بين عدد من شباب الأحزاب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي سينظم انتخابات المحليات التي ستجري خلال العام القادم. وتأتي هذه الجلسات ضمن حوار مجتمعي يقوم به مجلس النواب حول القانون، بحيث يخرج بشكل أقرب إلى التوافق. ولكن شهدت هذه الجلسات حالة من الشد والجذب بين الشباب ورئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، حيث اعترض عدد من الشباب على طريقة إدارة الجلسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم دعوة القوى السياسية لحضور حوار مجتمعي حول القانون، فهناك أكثر من 4 جلسات على مدار العام الحالي، ولكن دائمًا ما تكون المحصلة مخيبة للآمال، كما حدث خلال اليومين الماضيين، كما أن هناك 4 مقترحات حول القانون قدمتها أحزاب الوفد والحرية والتجمع، بجانب مقترح قدمته الحكومة.

وجاءت أبرز الاختلافات في نظام القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، وهو ما قدمته الحكومة، في حين اقترحت الأحزاب القوائم المغلقة المفتوحة، بحيث تكون لكل مدينة أو حي داخل المحافظة قائمة مختصة بها.

كما حدثت المشادات بين شباب الأحزاب وأعضاء المحليات بالبرلمان؛ لعدم إطلاعهم الشباب على عمل اللجنة حول القانون خلال الفترة الماضية، خاصة أنها قدمت مشروع الحكومة دون أي تعديلات تذكر، ومن تلك المشادات ما حدث أمس بين عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع ورئيس اللجنة.

حيث أكد عزت أن دعوات الحوار المجتمعي مجرد مسرحية هزيلة؛ لعمل “شو إعلامي” بأن هناك تفعيلًا لدور الشباب، وأن اللجنة عملت حوارًا مجتمعيًّا على القانون، وهذا غير صحيح؛ حيث إن اللجنة تعمل على تسويق مقترح الحكومة الخاص بالمحليات دون أي تعديل، رغم أن هناك أكثر من مقترح قدمته القوى السياسية، ومع ذلك تم تجاهل جميع مقترحات الأحزاب ودعم مقترح الحكومة دون إعلان أسباب اختيار هذا المقترح.

وأوضح عزت في تصريحاته لـ “البديل” أن دور اللجنة هو دارسة كافة المقترحات والخروج بأفضل صيغة تضم مشروعًا للقانون، وعرض هذه المسودة على القوى السياسية، متضمنة أبرز التعديلات، مشددًا على أن ما حدث غير ذلك، بعرض مقترح الحكومة دون إعلان ما إذا كانت هناك تعديلات أم لا، مؤكدًا أن هذا سينهي بنا الأمر إلى تحويل جلسات المناقشة لمجرد كلام ليس له أي قيمة.

وقال محمد بدر، المنسق العام لحملة “راقب نائب” وأحد الشباب الذين حضروا جلسات الحوار المجتمعي، إن هناك حالة من العشوائية في إدارة الجلسات، ولا وجود لرؤية واضحة من جانب اللجنة، حيث كان من المفترض أن يتم الاستماع إلى القوى السياسية ومعرفة مطالب الأحزاب، وبعد ذلك يتم وضع تصوراتها في مشروع، أو أن تكون اللجنة قد أعدت مشروعًا معينًا يتم توزيعه، لكن كلا الأمرين لم يحدث، مطالبًا بعمل حوار مجتمعي حقيقي في أقرب وقت للخروج بالقانون.