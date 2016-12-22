ألمانيا وأوروبا في اختبار قاسٍ (مترجم)

لم يضيع اليمين الشعبوي في ألمانيا أي وقت لانتظار الحقائق الخاصة بهوية مهاجم برلين، فمباشرة انتقد المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، لسياستها تجاه اللجوء الإنساني وجدول أعمالها للأجانب. ويخدم رد الفعل المباشر تنظيم داعش الإرهابي الذي يرغب في بدء حرب بين المسيحيين والمسلمين في أوروبا، وفقًا لبعض التنبؤات، وبالتالي فالأمر خطير.

بعد وقت قصير من الهجوم يوم الاثنين، نشر ماركوس بريتزيل، عضو حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا تغريدة يهاجم فيها ميركل بشراسة، قائلًا “هؤلاء هم قتلى ميركل”. أما في اليوم التالي فغرد جيرت ويلدرز، رئيس حزب هولندا من أجل الحرية، ناشرًا صورة لميركل يتناثر حولها الدم، كما نشر بيجل فاراجي، من حزب الاستقلال البريطاني، تغريدة معلقًا على الأحداث، حيث قال “مثل هذه الأحداث ستكون تركة ميركل”، وأصدرت مارين لوبان، القومية الفرنسية، بيانًا حول الهجوم في برلين، ودعت لتسليح الحدود الوطنية في أوروبا.

ربما قريبًا سنعرف أكثر عن الشخص قائد الشاحنة التي دهست سوق عيد الميلاد قرب النصب التذكاري في برلين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة 48 آخرين، حيث تم اعتقال المهاجر الباكستاني بعد الهجوم.

بينما طلبت الشرطة من الجمهور البقاء يقظًا، وقالت ميركل “يجب علينا أن نفترض أن الهجوم كان عملًا إرهابيًّا، ولكنني أناشد الألمان بألا يسمحوا للإرهاب بسرقة طريق حياتهم. لا نريد أن نعيش والخوف من الشر يشل حركتنا”.

ورغم تصريحات ميركل، إلا أن أسواق عيد الميلاد ظلت مغلقة يوم الثلاثاء. أما شرطة لندن فأكدت أن لديها خططًا تفصيلية لحماية الأحداث العامة، وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو “بعد هجوم برلين يجب تعزيز الأمن في أسواق عيد الميلاد على الفور”.

هجوم برلين يوقع ألمانيا في خطر، وهي بالفعل في نقاش طويل خاص بأزمة اللاجئين، حيث قالت ميركل “سيكون من الصعب جدًّا على كل واحد منا التحمل، حال ثبوت أن من قام بتنفيذ الهجوم هو ممن طلبوا اللجوء والحماية في ألمانيا”.

وفيما يخص إعادة انتخاب ميركل في العام المقبل، أصبح موقفها ضعيفًا سياسيًّا، وسط تزايد المعارضة لحكومتها بسبب سياسة اللجوء، ففي ليلة رأس السنة من العام الماضي تعرضت النساء للضرب من مجموعة من شمال افريقيا وبعض الرجال العرب، وفي يوليو هاجم لاجئ أفغاني، 17 عامًا، ركابًا على متن قطار ألماني، كما قام طالب لجوء سوري، 27 عامًا، بتفجير نفسه في جنوب ألمانيا، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وضاعف الخوف العام.

تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن هجوم برلين واغتيال السفير الروسي في أنقرة، في نفس اليوم، والهجوم أيضًا داخل مركز إسلامي في زيورخ بسويسرا، وغرد على موقع تويتر قائلًا “يجب على العالم المتحضر تغيير التفكير”.

كان رد ترامب خاطئًا، فدوافع الهجمات كانت مختلفة كليًّا، في زيورخ. المهاجم مواطن سويسري من أصل غاني، فتح النار على المصلين، أصاب ثلاثة منهم، وبعدها وجد مقتولًا بالقرب من المركز.

حماية الشعوب وإحباط الإرهاب في ألمانيا وكافة أنحاء أوروبا يتطلبان تعاونًا أكبر بكثير بشأن الاستخبارات والشرطة وبين الدول المجاورة. سيكون هذا العمل أكثر إلحاحًا، خاصة بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق، لتصبح أوروبا محط أنظار جديدًا للتنظيم الإرهابي بدافع الانتقام.

ولكن مع توسيع الحكومات جهود مكافحة الإرهاب، ينبغي تجنب تهميش المسلمين في أوروبا، سواء تجاه طالبي اللجوء أو المقيمين منذ فترة طويلة، فالمسلمون الذين يحترمون القانون هم أيضًا عرضة للإرهاب، مثل أي شخص آخر، وهم أيضا هدف لجرائم الكراهية.

نيويورك تايمز