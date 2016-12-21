إلغاء معرض «لو مارشيه» رسالة للمستثمر: لا نستطيع حمايتك

خسائر كبيرة تكبدتها 150 شركة من أكبر الأسماء في عالم الأثاث والديكور؛ بسبب إلغاء معرض «لو مارشيه» للأثاث، المقرر له الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. يأتي ذلك ففي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تسعى لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقبل أيام من إقامة معرض «لو مارشيه» تم إبلاغ القائمين عليه بإلغائه؛ بسبب ظروف أمنية، ولكن الاستغاثات التي تقدم بها المشاركون والمنظمون للمعرض، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإقامة المعرض في موعده، جعل إدارة المعرض تعلن عن عقده في موعده، على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أن جميع القائمين والمشاركين في المعرض فوجئوا أمس بإلغاء المعرض وإخلاء قوات الأمن المكان المخصص لإقامته من التجهيزات التي كانت تعدها الشركات لعرض منتجاتها.

الأمر لم يخرج عن عدم قدرة الداخلية على تأمين معرض «لو مارشيه» للأثاث؛ ولذلك تم إلغاؤه، وهو الأمر المعتاد من الداخلية، أن تلغي أي شيء لا تستطيع تأمينه، أو تنقله إلى مكان آخر، كما يحدث في مباريات كرة القدم.

وأكد شريف عبد الهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، أن إلغاء معرض «لو مارشيه» الذي يقام مرة كل عام منذ 35 سنة، والذي لم يتم إلغاؤه ولا مرة تحت أي ظروف هو تدمير لصناعة الأثاث والأخشاب، مشيرًا إلى أن المصنعين ينتظرون هذا المعرض من العام للعام؛ من أجل تحقيق مكاسب سنوية تساعدهم على البقاء.

وأضاف عبد الهادي لـ«البديل» أننا لسنا مقتنعين بالسبب الذي تم الإعلان عنه وهو الظروف الأمنية؛ فمنذ سنوات والظروف الأمنية سيئة، ورغم ذلك يقام المعرض، متسائلًا: هل سيفكر مستثمر أن يأتي بعد إلغاء المعرض لظروف أمنية؟

وحذر الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، من أن إلغاء المعرض رسالة واضحة للمستثمرين بعدم وجود أمان، خاصة وأنه جماهيري، يأتي إليه من يريدون شراء الأثاث والعرائس، فكان من الممكن أن يتم نقله إلى مكان آخر لو لم تتمكن الداخلية من تأمين قاعة المؤتمرات، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك.

وأوضح فهمي لـ «البديل» أن الاستغاثات التي تقدمت بها شركات المعرض ومنظموه بالرئيس وعودة المعرض ثم إلغاءه تدل على أن السبب أمني بالفعل، وهو ما يؤثر على الاستثمار دون شك؛ لأنه لعدم وجود وضع آمن لجذب المسثتمرين.

وأشار إلى أن هذا يحدث في مباريات كرة القدم، التي يتم إلغاؤها أو نقلها إلى مكان آخر؛ لوجود مشاكل بين الجماهير وبعضها، وبالتالي من الممكن أن يكون الإلغاء لوجود جماهير للمعرض.