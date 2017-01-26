دموع وليد على حبيبة سيد حجاب

محمد سعد عبد الحفيظ الخميس, يناير 26, 2017

قبل أن تشرق شمس الذكرى السادسة لثورة يناير المجيدة بساعات كتب صديقنا الصحفي وليد صلاح على صفحته بموقع فيسبوك: "إي حد شارك في ثورة 25 يناير وشغله قريب من ميدان التحرير بلاش... المزيد