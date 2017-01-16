كاتب سعودي بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير: علينا أن نلجأ للمحكمة الدولية
جمال عيد : الحقوقيين الخونة استردوا ما فرط فيه الوطنيين الشرفاء
هيئة دفاع «تيران وصنافير»: سنلاحق كل من وقّع أو روّج للاتفاقية قانونيًا أو ساهم في تزييف الوعي بما في ذلك رئيس الجمهورية
عضو مجلس شورى سعودي يكشف رد المملكة المتوقع بعد حكم ‘مصرية تيران وصنافير
هيئة دفاع «تيران وصنافير»: سنلاحق قانونيًا رئيس الجمهورية
شاهد ▶️ الإبراشى يعرض فيديو لقصر حسنى مبارك يطل على جزيرة تيران
شاهد ▶️ خبير قانوني : أين اختفى من نصحوا السيسي بالتوقيع على “تيران وصنافير”؟
شاهد ▶️ دموع وفرحة سيدة مصرية بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير
«البرادعى» : دروس مستفاده من مشهد اليوم
عاجل : عضو حملة السيسي الإنتخابية: الرئيس فقد الشرعية
عمرو واكد لابد من محاكمة كل من أكد أن تيران وصنافير ليست مصرية
شاهد ▶️ فيديو يرصد لحظة قبض الرقابة الإدارية على مسئولين بوزارة الزراعة بتهم ”الرشوة”
”الحريري” يفاجئ ”عبدالعال”: ”مبروك يا ريس تيران وصنافير طلعت مصرية”
شاهد ▶️ أحمد بدير: لو ثبت ان الجزيرتين مصريتين سأعتزل التمثيل
عاجل : مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير
شاهد ▶️ الإعلامي خالد تليمة : احنا مبنبعش مصر تيران وصنافير مصرية
شاهد ▶️ لقطات تُعرض لأول مرة عن عمليات مصورة أثناء ضبط قضايا الرشوة
عاجل : بيان من ائتلاف دعم مصر بعد حكم المحكمة فى «تيران و صنافير»
اول تعليق من حمدين صباحى بعد تأييد مصرية «تيران وصنافير»
«الوفد» يشيد ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»: على رئيس الوزراء الاعتذار للشعب والاستقالة
بعد حكم «تيران وصنافير».. عضو بـ«تشريعية النواب»: لا يجوز لـ البرلمان النظر في الاتفاقية
شاهد ▶️ هتافات بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير : “عيش حرية الجزر دي مصرية”
اسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم 16 – 1 – 2017
عاجل : اول تعليق من مصطفى بكرى بعد حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير
شاهد ▶️ نائب رئيس للمحكمة الدستورية : حكم بطلان تيران وصنافير نهائي ولا يجوز الطعن علي
رغم حكم المحكمة.. نائب: “لو السعودية لجأت لـ”التحكيم الدولى” هيقضى بإن تيران وصنافير سعودية”
قاضي «تيران وصنافير»: جيشنا لم يكن أبداً محتلاً
شاهد ▶️ السيسي: كل البيانات والوثائق تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير تتبع السعودية
نص كلمة رئيس الإدارية العليا بعد تأييد مصرية «تيران وصنافير»
عاجل: قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اثر انفجار بالقرب من نظارات حمد وسط مدينة العريش
مى عزام الإثنين, يناير 16, 2017
(1) هل تستحق مداخلة من رئيس تحرير صحيفة قومية مقالا، أم أنه تزيُد من كاتبة المقال، ومحاولة منها لإلهاء الشعب بتوافه الأمور بدلا من لفت أنظارهم للخير الكثير القادم، والذى تحدث عنه... المزيد
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جهاد فتحي ۱٤ يناير، ۲۰۱۷