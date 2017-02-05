اتشجع ورشح نفسك أمام السيسي

مى عزام الأحد, فبراير 5, 2017

(1) يعتقد كثيرون أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية فى 2018 سابق لأوانه، و"لسه بدرى" ، لكني أعتقد أنه الموضوع الذى يجب أن يشغلنا الآن ويثار على مستوى واسع فتوقيته مثالى. الشهور المتبقية... المزيد