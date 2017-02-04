اسمح لي أقول لك: الناس الفقراء ما يعملوش...

محمد حماد الخميس, فبراير 2, 2017

أول ما سمعت الرئيس السيسي يردد: احنا فقرا قوي، فقرا قوييي، فقرا قويييييي، امتلكتني غصة في القلب، وابتدرتني كلمات الأغنية الشهيرة التي يترنم بها عم محمد عبد المطلب بأحلى ما يكون الطرب... المزيد