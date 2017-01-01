2016.. عام فقير فنيًّا وثقافيًّا (ملف خاص)

مصر
في استطلاع «البديل».. خالد علي الشخصية المصرية الأكثر تأثيرًا خلال 2016
ثقافات
2016.. عام فقير فنيًّا وثقافيًّا (ملف خاص)

آخر الاخبار

مصر

تعرف على المتحدث العسكرى الجديد الذى تم تعينه

تركيا

75 قتيلا وجريحا فى مجزره ارهابية بتركيا 

مصر

تعرف على طقس أول أيام 2017

مصر

شاهد▶️ سيدة عن طموحاتها في السنة الجديدة: “القيامة تقوم”

الإمارات

شاهد ▶️ احتفالات دبي بالعام الميلادي الجديد 2017

مصر

بيان عاجل من “الرقابة الإدارية” بشأن حقيقة القبض على متهمين جدد بقضية “رشوة اللبان”

مصر

عاجل: القبض على الأمين العام لمجلس الدولة بعد تقديم استقالته

مصر

قرار عاجل بعد استقالة أمين عام مجلس الدولة

مصر

عاجل: استقالة أمين عام مجلس الدولة

مصر

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن إهدار المال العام فى واقعة “إزالة الشعر على نفقة الدولة”

مصر

بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.. الجيش ينتهى من ترميم “الكنيسة البطرسية”

مصر

مصطفى بكرى: سأقدم للبرلمان ما لدى من وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير

مصر

النائبة غادة صقر تعلن الاضراب عن الطعام حتى الموت : “تيران وصنافير مصرية”

مصر

تعرف علي تكلفة الزواج والطلاق في القانون

مصر

وزير التنمية الإدارية الأسبق: «عندما عملت بالحكومة لم أتخيل إن الفساد وصل لهذه الدرجة»

مصر

نجل كفيل سعودي يصفع مصريا بسبب عدم الرد على الهاتف

مصر

الدولار يواصل الإرتفاع .. تعرف علي سعر الدولار اليوم السبت 31/1/2016

مصر

قرار جمهوري بتخصيص أراضي جديدة للقوات المسلحة

مصر

السناوي: كل من تورط في تأييد «سعودية الجزيرتين» سوف يُحاكم

مصر

عاجل: «مستأنف الأمور المستعجلة» تؤيد وقف حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

مصر

شعبة الجزارين: وصول اللحوم لـ 130 جنيه إشاعة.. وسعرها 120 بس

مصر

توقف حركة قطارات الوجه القبلي لهذا السبب

مصر

خالد علي: أقمنا الآن دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود

مصر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوقعات بسقوط أمطار

مصر

عبد الله السناوي : ” علي عبدالعال رجل حائر ومرتبك”

مصر

توقف حركة قطارات الإسكندرية – القاهرة

مصر

“المصريين الأحرار” يطيح بساويرس

مصر

نائب: “زيادة أسعار الأدوية تقتل المريض الفقير”

مصر

عاجل: نقل حبيب العادلي للمستشفى لإجراء عملية جراحية

مصر

مصرع موظف بوزارة المالية أسفل قطار ببني سويف

الرأي

مملكة الشيطان

قصف التحالف الصهيووهابى اليمن فأسقط 7 شهداء .. الأب والأم وخمسة أطفال، فلم نسمع أنقذوا اليمن ولا اليمن تحترق ولا أين أنتم يا عرب ولا حتى يا مسلمين، بل كل ما سمعناه... المزيد

سيادة الرئيس… “ابكي مش هرحم عينيك”!

“مستحملين” 6 شهور.. لكن ماذا بعد “الاستحمال”؟

علاء الأسوانى

إنجازات ما قبل السقوط

من أين يتلقى السيسي الأوامر؟!

مصر

وسط تعتيم إعلامي.. «المصريين الأحرار» ينقلب على ساويرس ويقصي معارضيه

السبت, ديسمبر 31, 2016

عقد "المصريين الأحرار" أمس المؤتمر العام للحزب، بحضور عدد من...

اعتراضات أمنية تؤخر الإفراج الرئاسي عن الدفعة الثانية من الشباب

السبت, ديسمبر 31, 2016

دفعت الأحداث الإرهابية، التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، لجنة...

الحكومة تورط البرلمان مع القضاء.. وتعرضه لخطر الحل

السبت, ديسمبر 31, 2016

ألقى مجلس الوزراء بقرار الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية...

عربي و دولي

الجزائر.. إجراءات تقشفية في 2017
السبت, ديسمبر 31, 2016
«تحرير الموصل».. الحسم يتأجل إلى مطلع العام الجديد
السبت, ديسمبر 31, 2016
إفريقيا ٢٠١٦.. احتجاجات تكشف الوجه المضطرب للقارة
السبت, ديسمبر 31, 2016
لماذا لا يمكن قيام دولة كردية على الأراضي التركية؟ (مترجم)
السبت, ديسمبر 31, 2016

البديل TV

كاريكاتير

ملف خاص

مركز البديل للتخطيط ...

هل يتحول الاردن إلي تركيا جديدة؟

محمد حسن ۲۹ ديسمبر، ۲۰۱٦