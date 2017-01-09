النقل الحصري للمباريات.. حلال ليا حرام على غيري!

وليد كمال عبد المقصود الإثنين, يناير 9, 2017

شهد البث التليفزيوني خلال العام الماضي ظاهرة جديدة لم تكن موجودة في السابق ألا وهي البث الحصري للعديد من الأحداث الرياضية وعلى رأسها بطولة الدوري المصري وكأس مصر لكرة القدم، البطولتين التي... المزيد