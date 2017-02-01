اسمع.. هذه هي سير قادة الفقراء

محمد سعد عبد الحفيظ الأربعاء, فبراير 1, 2017

"لا أدعو الجميع إلى العيش في الكهوف، لكن على الناس أن يعملوا أقل.. يجب أن يعمل الجميع، لكن ألا يعملوا كثيرا، وألا يسرعوا وألا يستهلكوا كميات كبيرة من ممتلكاتهم لرميها فيما بعد"،... المزيد