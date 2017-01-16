طعمية الرئيس …و الدبة التى قتلت صاحبها

مى عزام الإثنين, يناير 16, 2017

(1) هل تستحق مداخلة من رئيس تحرير صحيفة قومية مقالا، أم أنه تزيُد من كاتبة المقال، ومحاولة منها لإلهاء الشعب بتوافه الأمور بدلا من لفت أنظارهم للخير الكثير القادم، والذى تحدث عنه... المزيد