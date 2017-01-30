يناير.. “انت مش انت وانت جبان”!

هاني هنداوي السبت, يناير 28, 2017

ضجرت من استحضار حديث الشهداء والبكاء على أطلال الثورة والميدان، فما عدت احتمل كل هذا الهراء. حان الوقت لأن نمحو الذكري من دفاتر الوجدان، وأن نستفيق على حقائق جديدة أهمها على الإطلاق... المزيد