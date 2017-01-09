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نائب عن وصول كيلو اللحمة لـ150 جنيها: “هى فين الحكومة شغلانتها ايه اليومين دول؟”
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السيسى لرئيس المخابرات البريطانية: مواجهة الإرهاب تتطلب عدم التمييز بين المتطرفين
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أسماء ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين الشرطة بالعريش
وليد كمال عبد المقصود
الإثنين, يناير 9, 2017
شهد البث التليفزيوني خلال العام الماضي ظاهرة جديدة لم تكن موجودة في السابق ألا وهي البث الحصري للعديد من الأحداث الرياضية وعلى رأسها بطولة الدوري المصري وكأس مصر لكرة القدم، البطولتين التي... المزيد
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أيات محمد - أحمد حسن ٤ يناير، ۲۰۱۷