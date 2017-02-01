طلب عاجل من سفارة مصر بالكويت إلي رعاياها
تركيب عدادات كهرباء ”كودية” للمباني المخالفة
ملثمون يلقون ”مية نار” على مسئول ”المالية” بالشرقية
عاجل: التشكيل الرسمي لمصر أمام بوركينا فاسو
تحويلة مرورية بطريق ”القاهرة ــ الاسكندرية” بسبب هبوط أرضي
البرلمان يوافق على قرض جديد بـ 50 مليون دينار كويتي
إحالة شرطيين للجنايات لحيازتهما 57 بندقية وذخائر للإتجار بها فى المطرية
القبض على 45 من «أولتراس أهلاوي» أمام مقر النادي الأهلي
نائبة: وزير التموين يهدد الأمن القومى.. وسعر السكر هيوصل لـ20 جنيها.. والدعم النقدى ضحك على الدقون
«الإحصاء»: حبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه للممتنع عن الإدلاء بياناته فى التعداد
80 مليون جنيه بدل حضور الجلسات للنواب فى 6 شهور
موظفو البرلمان تقاضوا مرتبات 437 مليون جنيه فى عام واحد بمعدل 36.5 مليون شهريًا
وزير التنمية المحلية يعين شخص «متوفي» وآخر مُحال للجنايات لرئاسة مدن في أسوان
وزارة الصحة تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%
إصابة أحمد حسن كوكا وتأكد غيابه عن لقاء بوركينا فاسو بالكان
عاجل: إغلاق معبر رفح
قرار جديد من المحكمة ضد أحمد موسى
تعرف على شروط التحويل للحاجزين بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي
نائب في بيان عاجل: «الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلية»
رئاسة مجلس الوزراء تصدر قرارًا جديدًا
«تضامن البرلمان»: وزارة التموين لم تخطرنا بزيادة أسعار السلع
تصريح هام من البنك المركزي المصري
شاهد ▶️ تامر أمين: السيسي السبب في تأخير التعديل الوزاري
الحكومة توقف عمليات شراء السيارات لأجل غير مسمى
تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 1/2/2017
روسيا ترفض الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بسبب ايران
عمرو أديب لوزير التموين: «أضرب فى الناس.. بس بشويش»
واتساب تتيح ميزتين جديدتين لملايين المستخدمين
مصرع وإصابة 15 شخص في حادث بالبحيرة
عاجل: دونالد ترامب يوقع قرارًا جديدًا
محمد سعد عبد الحفيظ الأربعاء, فبراير 1, 2017
"لا أدعو الجميع إلى العيش في الكهوف، لكن على الناس أن يعملوا أقل.. يجب أن يعمل الجميع، لكن ألا يعملوا كثيرا، وألا يسرعوا وألا يستهلكوا كميات كبيرة من ممتلكاتهم لرميها فيما بعد"،... المزيد
توافقت أغلب القرارت التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ...
بدأ اليوم توزيع السلع التموينية والحصص والمقررات بعد الزيادة التي...
شهدت الفترة السابقة عدة أزمات بين وزارة الصحة والعديد من...
ايمان عنان - محمد حسن ۳۰ يناير، ۲۰۱۷