خالد يوسف برئ من حيازة الأقراص المخدرة
معركة دامية بالأسلحة بين الشرطة وتجار مخدرات واستشهاد شرطي
عاجل: ذبح أمين شرطة بطور سيناء
الفراعنة إلي نصف نهائي البطولة الإفريقية بأقدام كهربا
إنزال بري أمريكي هو الأول من نوعه في البيضاء اليمنية
عاجل: الاشتباه في مواد متفجرة أمام معرض الكتاب
إضراب كلى بالصيدليات 12 فبراير المقبل
ميركل ترفض حظر الحكومة الأمريكية لسفر مسلمي سبع دول عربية إليها
مدعون عامون من 16 ولاية أميركية سيصدرون بيانا ضد قرارات ترامب
عاجل: اندلاع حريق بالعاصمة الإدارية الجديدة
عاجل: المالية تدرس تعديل قانون ضريبة الدخل
تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن أسعار السلع
ضبط 23 من معاونى الخدمات وعمال المدارس لـ«تعاطيهم مخدرات»
عضو زراعة النواب: زراعة القطن تراجعت فى مصر من 2 مليون فدان إلى 150 ألف
188 مليون جنيه خسائر الحديد والصلب
مفاجأة في التشكيل الرسمى للمنتخب أمام المغرب
أول تعليق من خالد يوسف بعد ايقافه بمطار القاهرة
المالية: حجم الفجوة التمويلية خلال 3 سنوات تقدر بنحو 34 مليار دولار
البرلمان يشتري 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه
عاجل: شرطي يقتحم محل ذهب بالعجوزة ويهدد بتفجير نفسه
«قومي السكان»: حد الفقر يشمل كل فرد دخله أقل من 2789 جنيه سنوياً
عاجل: السجن 5 سنوات لحازم صلاح أبو اسماعيل
عاجل: انفجار في الزاوية الحمراء و10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق
السيسي يوقع اتفاقية أفريقية لمكافحة الفساد في أديس أبابا
عاجل: القبض على عضو مجلس النواب «خالد يوسف» بـ 100 قرص مخدر في مطار القاهرة
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم
المكسيك تعرب عن صدمتها من ترحيب نتنياهو ببناء “جدار عازل” بينها وبين أمريكا
القبض على متهم انتحل صفة وزير الداخلية
عاجل: تردد ثلاث قنوات مفتوحة أعلنت نقل لقاء مصر والمغرب
عاجل: تحذير للسائقين من كسر بالفاصل المعدني أعلى كوبري الدقي
هاني هنداوي السبت, يناير 28, 2017
ضجرت من استحضار حديث الشهداء والبكاء على أطلال الثورة والميدان، فما عدت احتمل كل هذا الهراء. حان الوقت لأن نمحو الذكري من دفاتر الوجدان، وأن نستفيق على حقائق جديدة أهمها على الإطلاق... المزيد
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