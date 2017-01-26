غضب بين ملاك مكامير الفحم فى دمياط بعد قرار استبدالها بالأفران

ثقافات
«ازاي نقوم وهمومنا دي مكومانا».. وداعا سيد حجاب
نافذة الوعي
في ذكراها السادسة.. نرصد نجاحات الثورة وإخفاقاتها

آخر الاخبار

مصر

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه

مصر

شاهد▶️ عبدالله السناوي : لا قيمة لـ 30 يونيو بدون 25 يناير

مصر

شاهد▶️ تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

مصر

تعرف علي سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم 26/1/2017

مصر

قرار جمهوري بالموافقة على برنامج السعودية لسيناء

مصر

عاجل: إحالة 19 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش

مصر

تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج كروت البنزين للسيارة والتوك توك

مصر

“شاومينج ” يهدد “وزير التعليم” مجدداً

رياضة

شاهد ▶️ تصرف غير أخلاقي من لاعب غانا ضد كوبر

مصر

شاهد ▶️ رد فعل السيسي لحظة هدف محمد صلاح في غانا

أمريكا

«ترامب» يوقع مرسوما لبدء تشييد جدار مع المكسيك

مصر

تصريح هام من معهد الفلك بشأن الهزة الأرضية التي ضربت شمال مصر

رياضة

أول تعليق من أبو تريكة بعد صعود الفراعنة

مصر

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد

مصر

محمد الغيطي للسيسي: «فين حق الشهداء؟»

اليمن

غارات جوية عنيفة للطيران السعودي على صنعاء

مصر

عاجل: زلزال في القاهرة

مصر

تعرف على الأسعار الجديدة لسجائر الشرقية للدخان بعد ارتفاعها

فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالقدس المحتلة

مصر

عاجل: إغلاق جزئي بطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي

مصر

«الإدارة العامة للمرور» توجه رسالة شديدة اللهجة لقائدي «الأجرة»

مصر

عاجل: قانون “المياه الجديد” يعاقب بالحبس والغرامة في 12 حالة.. تعرف عليها

مصر

عاجل: وفاة الشاعر سيد حجاب

مصر

ضبط عضو منتدب فى إحدى شركات الصرافة لاتجاره بالعملة وبحوزته 36 مليون جنيه

مصر

نائبة:وزير الصحة قال «لا أعلم بشأن مستشفيات التكامل أو مشاكلها»

رياضة

كوبر يعلن عن تشكيل المنتخب في مواجهة غانا

الكيان الصهيوني

المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بهدم 8 قرى فلسطينية جنوب الخليل

مصر

زيادة أسعار سيارات «المعاقين» 200%

مصر

عاجل: الصحة ترفع حالة الطواريء بسبب “فيروس h5n1”

مصر

عاجل: ترددات قنوات مجانية تبث مباراة مصر و غانا

الرأي

دموع وليد على حبيبة سيد حجاب

قبل أن تشرق شمس الذكرى السادسة لثورة يناير المجيدة بساعات كتب صديقنا الصحفي وليد صلاح على صفحته بموقع فيسبوك: "إي حد شارك في ثورة 25 يناير وشغله قريب من ميدان التحرير بلاش... المزيد

“ثورة يناير”… لماذا يكرهونها؟!

ثلاثة أسئلة فى ذكرى الثورة

مصر لا تعرف الثورة

25 يناير.. ما بعد السيسي

مصر وأمريكا خارج صندوق المؤامرة.. كشف حساب

مصر

بعد 3 أشهر من إعلان التقشف.. الحكومة تطلب زيادة رواتبها

الأربعاء, يناير 25, 2017

لم تمض سوى 3 أشهر على إعلان حكومة المهندس شريف...

دماء شيماء الصباغ تصرخ: «البلد دي بقت بتوجع ومفيهاش دفا»

الأربعاء, يناير 25, 2017

تمر الذكرى الثانية لاستشهاد شيماء الصباغ، مسؤول اللجنة الاجتماعية لحزب...

أمهات شهداء يناير.. قهر الفراق وتبدد الحلم

الأربعاء, يناير 25, 2017

6 سنوات مروا من ثورة يناير، ولم تجف فيها دموع...

عربي و دولي

من بوابة الكويت.. «الأطلسي» يتمدد في المنطقة العربية
الخميس, يناير 26, 2017
اللاجئون السوريون في غزة.. اندماج رغم التحديات
الخميس, يناير 26, 2017
العلاقات المصرية السعودية خارج السيطرة (مترجم)
الخميس, يناير 26, 2017
أردوغان يعزز العلاقات مع إفريقيا
الخميس, يناير 26, 2017

البديل TV

كاريكاتير

ملف خاص

مركز البديل للتخطيط ...