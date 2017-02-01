فتيات الصعيد يكسرن العادات بالسفر للخارج.. العنوسة والحالة الاقتصادية أهم الأسباب

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ملحمة الحرافيش.. عندما صار الفقراء هم الوارثون
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عبد الله بن عامر.. مقرئ الشام

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طلب عاجل من سفارة مصر بالكويت إلي رعاياها

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تركيب عدادات كهرباء ”كودية” للمباني المخالفة

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ملثمون يلقون ”مية نار” على مسئول ”المالية” بالشرقية

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عاجل: التشكيل الرسمي لمصر أمام بوركينا فاسو

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تحويلة مرورية بطريق ”القاهرة ــ الاسكندرية” بسبب هبوط أرضي

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البرلمان يوافق على قرض جديد بـ 50 مليون دينار كويتي

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إحالة شرطيين للجنايات لحيازتهما 57 بندقية وذخائر للإتجار بها فى المطرية

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القبض على 45 من «أولتراس أهلاوي» أمام مقر النادي الأهلي

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نائبة: وزير التموين يهدد الأمن القومى.. وسعر السكر هيوصل لـ20 جنيها.. والدعم النقدى ضحك على الدقون

مصر

«الإحصاء»: حبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه للممتنع عن الإدلاء بياناته فى التعداد

مصر

80 مليون جنيه بدل حضور الجلسات للنواب فى 6 شهور

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موظفو البرلمان تقاضوا مرتبات 437 مليون جنيه فى عام واحد بمعدل 36.5 مليون شهريًا

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وزير التنمية المحلية يعين شخص «متوفي» وآخر مُحال للجنايات لرئاسة مدن في أسوان

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وزارة الصحة تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

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إصابة أحمد حسن كوكا وتأكد غيابه عن لقاء بوركينا فاسو بالكان

مصر

عاجل: إغلاق معبر رفح

مصر

قرار جديد من المحكمة ضد أحمد موسى

مصر

تعرف على شروط التحويل للحاجزين بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي

مصر

نائب في بيان عاجل: «الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلية»

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رئاسة مجلس الوزراء تصدر قرارًا جديدًا

مصر

«تضامن البرلمان»: وزارة التموين لم تخطرنا بزيادة أسعار السلع

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روسيا ترفض الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بسبب ايران

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عمرو أديب لوزير التموين: «أضرب فى الناس.. بس بشويش»‎

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واتساب تتيح ميزتين جديدتين لملايين المستخدمين

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مصرع وإصابة 15 شخص في حادث بالبحيرة

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عاجل: دونالد ترامب يوقع قرارًا جديدًا

الرأي

اسمع.. هذه هي سير قادة الفقراء

"لا أدعو الجميع إلى العيش في الكهوف، لكن على الناس أن يعملوا أقل.. يجب أن يعمل الجميع، لكن ألا يعملوا كثيرا، وألا يسرعوا وألا يستهلكوا كميات كبيرة من ممتلكاتهم لرميها فيما بعد"،... المزيد
فخ الرجعية.. حرب خاسرة مع الإرهاب
مصر ليست فقيرة
يناير.. “انت مش انت وانت جبان”!
النفاق والنذالة كنز لا يفنى
دموع وليد على حبيبة سيد حجاب

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الأربعاء, فبراير 1, 2017

توافقت أغلب القرارت التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ...

الحكومة تواصل رفع الأسعار.. وتطالب بزيادة مرتباتها

الأربعاء, فبراير 1, 2017

بدأ اليوم توزيع السلع التموينية والحصص والمقررات بعد الزيادة التي...

أزمات «الصحة» مع المهن الطبية.. صراعات لا تنتهي

الأربعاء, فبراير 1, 2017

شهدت الفترة السابقة عدة أزمات بين وزارة الصحة والعديد من...

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«الأطلسي» وأوكرانيا.. تدريبات عسكرية ورسائل سياسية
الأربعاء, فبراير 1, 2017
في مجلس الأمن.. الاتفاق الإيراني ينتصر على رغبات أمريكا
الأربعاء, فبراير 1, 2017
فنزويلا تواجه حربًا اقتصادية واجتماعية إمبريالية (مترجم)
الأربعاء, فبراير 1, 2017
بريطانيا بين شقي الرحى.. إغضاب أمريكا وإشعال الشارع
الأربعاء, فبراير 1, 2017

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كيف يتداعي النظام الدولي؟

ايمان عنان - محمد حسن ۳۰ يناير، ۲۰۱۷