الكليات الجديدة بـ«بني سويف».. حلم مشروع أم خيال علمي؟

ثقافات
السينما الفلسطينية.. إنجازات ساطعة تفضح الاحتلال
نافذة الوعي
قراءة في كتاب: لماذا يكذب القادة ؟

آخر الاخبار

السعودية

كاتب سعودي بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير: علينا أن نلجأ للمحكمة الدولية

مصر

جمال عيد : الحقوقيين الخونة استردوا ما فرط فيه الوطنيين الشرفاء

مصر

هيئة دفاع «تيران وصنافير»: سنلاحق كل من وقّع أو روّج للاتفاقية قانونيًا أو ساهم في تزييف الوعي بما في ذلك رئيس الجمهورية

مصر

عضو مجلس شورى سعودي يكشف رد المملكة المتوقع بعد حكم ‘مصرية تيران وصنافير

مصر

هيئة دفاع «تيران وصنافير»: سنلاحق قانونيًا رئيس الجمهورية

مصر

شاهد ▶️ الإبراشى يعرض فيديو لقصر حسنى مبارك يطل على جزيرة تيران

مصر

شاهد ▶️ خبير قانوني : أين اختفى من نصحوا السيسي بالتوقيع على “تيران وصنافير”؟

مصر

شاهد ▶️ دموع وفرحة سيدة مصرية بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير

مصر

«البرادعى» : دروس مستفاده من مشهد اليوم

مصر

عاجل : عضو حملة السيسي الإنتخابية: الرئيس فقد الشرعية

مصر

عمرو واكد لابد من محاكمة كل من أكد أن تيران وصنافير ليست مصرية

مصر

شاهد ▶️ فيديو يرصد لحظة قبض الرقابة الإدارية على مسئولين بوزارة الزراعة بتهم ”الرشوة”

مصر

”الحريري” يفاجئ ”عبدالعال”: ”مبروك يا ريس تيران وصنافير طلعت مصرية”

مصر

شاهد ▶️ أحمد بدير: لو ثبت ان الجزيرتين مصريتين سأعتزل التمثيل

مصر

عاجل : مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير

مصر

شاهد ▶️ الإعلامي خالد تليمة : احنا مبنبعش مصر تيران وصنافير مصرية

مصر

شاهد ▶️ لقطات تُعرض لأول مرة عن عمليات مصورة أثناء ضبط قضايا الرشوة

مصر

عاجل : بيان من ائتلاف دعم مصر بعد حكم المحكمة فى «تيران و صنافير»

مصر

اول تعليق من حمدين صباحى بعد تأييد مصرية «تيران وصنافير»

مصر

«الوفد» يشيد ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»: على رئيس الوزراء الاعتذار للشعب والاستقالة

مصر

بعد حكم «تيران وصنافير».. عضو بـ«تشريعية النواب»: لا يجوز لـ البرلمان النظر في الاتفاقية

مصر

شاهد ▶️ هتافات بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير : “عيش حرية الجزر دي مصرية”

مصر

اسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم 16 – 1 – 2017

مصر

عاجل : اول تعليق من مصطفى بكرى بعد حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

مصر

شاهد ▶️ نائب رئيس للمحكمة الدستورية : حكم بطلان تيران وصنافير نهائي ولا يجوز الطعن علي

مصر

رغم حكم المحكمة.. نائب: “لو السعودية لجأت لـ”التحكيم الدولى” هيقضى بإن تيران وصنافير سعودية”

مصر

قاضي «تيران وصنافير»: جيشنا لم يكن أبداً محتلاً

مصر

شاهد ▶️ السيسي: كل البيانات والوثائق تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير تتبع السعودية

مصر

نص كلمة رئيس الإدارية العليا بعد تأييد مصرية «تيران وصنافير»

مصر

عاجل: قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اثر انفجار بالقرب من نظارات حمد وسط مدينة العريش

الرأي

طعمية الرئيس …و الدبة التى قتلت صاحبها

(1) هل تستحق مداخلة من رئيس تحرير صحيفة قومية مقالا، أم أنه تزيُد من كاتبة المقال، ومحاولة منها لإلهاء الشعب بتوافه الأمور بدلا من لفت أنظارهم للخير الكثير القادم، والذى تحدث عنه... المزيد

مصريّة

مكتب تنسيق الإسكان باع الهوا

دولة المخبرين “تسرب” على نفسها

التسريبات وإهانة المؤسسة العسكرية

من يحاكم ضباط “الكنترول”

مصر

سعادة بين صيادي تيران وصنافير: «الجزر طول عمرها مصرية»

الإثنين, يناير 16, 2017

بفرحة غامرة، استقبل شباب وشيوخ القبائل التي تعمل بمهنة الصيد...

بعد تأكيد مصرية «تيران وصنافير».. «كارت أحمر» للبرلمان

الإثنين, يناير 16, 2017

كتب: محمد صفاء الدين _ سامى سعيد  قضت المحكمة الإدارية...

المستشار أحمد الشاذلي.. قاضي الأحكام التاريخية

الإثنين, يناير 16, 2017

المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أصدر اليوم...

عربي و دولي

مؤتمر باريس.. استياء صهيوني وترحيب فلسطيني
الإثنين, يناير 16, 2017
العلاقات الأمريكية الإفريقية محل شك في عهد ترامب (مترجم)
الإثنين, يناير 16, 2017
الحرمان والتهميش والطائفية.. جذور التطرف في إفريقيا
الإثنين, يناير 16, 2017
لماذا فشل العالم في القضاء على الإرهاب؟ (مترجم)
الإثنين, يناير 16, 2017

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جهاد فتحي ۱٤ يناير، ۲۰۱۷