تعرف على المتحدث العسكرى الجديد الذى تم تعينه
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بيان عاجل من “الرقابة الإدارية” بشأن حقيقة القبض على متهمين جدد بقضية “رشوة اللبان”
عاجل: القبض على الأمين العام لمجلس الدولة بعد تقديم استقالته
قرار عاجل بعد استقالة أمين عام مجلس الدولة
عاجل: استقالة أمين عام مجلس الدولة
قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن إهدار المال العام فى واقعة “إزالة الشعر على نفقة الدولة”
بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.. الجيش ينتهى من ترميم “الكنيسة البطرسية”
مصطفى بكرى: سأقدم للبرلمان ما لدى من وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير
النائبة غادة صقر تعلن الاضراب عن الطعام حتى الموت : “تيران وصنافير مصرية”
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وزير التنمية الإدارية الأسبق: «عندما عملت بالحكومة لم أتخيل إن الفساد وصل لهذه الدرجة»
نجل كفيل سعودي يصفع مصريا بسبب عدم الرد على الهاتف
الدولار يواصل الإرتفاع .. تعرف علي سعر الدولار اليوم السبت 31/1/2016
قرار جمهوري بتخصيص أراضي جديدة للقوات المسلحة
السناوي: كل من تورط في تأييد «سعودية الجزيرتين» سوف يُحاكم
عاجل: «مستأنف الأمور المستعجلة» تؤيد وقف حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»
شعبة الجزارين: وصول اللحوم لـ 130 جنيه إشاعة.. وسعرها 120 بس
توقف حركة قطارات الوجه القبلي لهذا السبب
خالد علي: أقمنا الآن دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوقعات بسقوط أمطار
عبد الله السناوي : ” علي عبدالعال رجل حائر ومرتبك”
توقف حركة قطارات الإسكندرية – القاهرة
“المصريين الأحرار” يطيح بساويرس
نائب: “زيادة أسعار الأدوية تقتل المريض الفقير”
عاجل: نقل حبيب العادلي للمستشفى لإجراء عملية جراحية
مصرع موظف بوزارة المالية أسفل قطار ببني سويف
أحمد حمدي السبت, ديسمبر 31, 2016
قصف التحالف الصهيووهابى اليمن فأسقط 7 شهداء .. الأب والأم وخمسة أطفال، فلم نسمع أنقذوا اليمن ولا اليمن تحترق ولا أين أنتم يا عرب ولا حتى يا مسلمين، بل كل ما سمعناه... المزيد
عقد "المصريين الأحرار" أمس المؤتمر العام للحزب، بحضور عدد من...
دفعت الأحداث الإرهابية، التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، لجنة...
ألقى مجلس الوزراء بقرار الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية...
محمد حسن ۲۹ ديسمبر، ۲۰۱٦