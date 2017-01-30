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الفراعنة إلي نصف نهائي البطولة الإفريقية بأقدام كهربا

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إنزال بري أمريكي هو الأول من نوعه في البيضاء اليمنية  

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عاجل: الاشتباه في مواد متفجرة أمام معرض الكتاب

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إضراب كلى بالصيدليات 12 فبراير المقبل

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ميركل ترفض حظر الحكومة الأمريكية لسفر مسلمي سبع دول عربية إليها

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مدعون عامون من 16 ولاية أميركية سيصدرون بيانا ضد قرارات ترامب  

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عاجل: اندلاع حريق بالعاصمة الإدارية الجديدة

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عاجل: المالية تدرس تعديل قانون ضريبة الدخل

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ضبط 23 من معاونى الخدمات وعمال المدارس لـ«تعاطيهم مخدرات»

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أول تعليق من خالد يوسف بعد ايقافه بمطار القاهرة

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المالية: حجم الفجوة التمويلية خلال 3 سنوات تقدر بنحو 34 مليار دولار

مصر

البرلمان يشتري 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه

مصر

عاجل: شرطي يقتحم محل ذهب بالعجوزة ويهدد بتفجير نفسه

مصر

«قومي السكان»: حد الفقر يشمل كل فرد دخله أقل من 2789 جنيه سنوياً

مصر

عاجل: السجن 5 سنوات لحازم صلاح أبو اسماعيل

مصر

عاجل: انفجار في الزاوية الحمراء و10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

مصر

السيسي يوقع اتفاقية أفريقية لمكافحة الفساد في أديس أبابا

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عاجل: القبض على عضو مجلس النواب «خالد يوسف» بـ 100 قرص مخدر في مطار القاهرة

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الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

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المكسيك تعرب عن صدمتها من ترحيب نتنياهو ببناء “جدار عازل” بينها وبين أمريكا

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القبض على متهم انتحل صفة وزير الداخلية

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عاجل: تردد ثلاث قنوات مفتوحة أعلنت نقل لقاء مصر والمغرب

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عاجل: تحذير للسائقين من كسر بالفاصل المعدني أعلى كوبري الدقي

الرأي

يناير.. “انت مش انت وانت جبان”!

ضجرت من استحضار حديث الشهداء والبكاء على أطلال الثورة والميدان، فما عدت احتمل كل هذا الهراء. حان الوقت لأن نمحو الذكري من دفاتر الوجدان، وأن نستفيق على حقائق جديدة أهمها على الإطلاق... المزيد

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طل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، في الحلقة...

«قانون حماية المستهلك».. خطوة جيدة تحتاج لضمانات واقعية

الأحد, يناير 29, 2017

في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية،...

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حذر بعض الأطباء من انتشار كميات مغشوشة بالأسواق من حقن...

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الأحد, يناير 29, 2017
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