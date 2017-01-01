مملكة الشيطان

أحمد حمدي السبت, ديسمبر 31, 2016

قصف التحالف الصهيووهابى اليمن فأسقط 7 شهداء .. الأب والأم وخمسة أطفال، فلم نسمع أنقذوا اليمن ولا اليمن تحترق ولا أين أنتم يا عرب ولا حتى يا مسلمين، بل كل ما سمعناه... المزيد